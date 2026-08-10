Балерина Волочкова устроила скандал в аэропорту и потребовала огласки ситуации
Анастасия Волочкова оказалась в центре скандала прямо в аэропорту. По предварительной информации, балерину не допустили на рейс до Мальдив. Об этом сообщает StarHit.
Произошедшее возмутило Волочкову — артистка не скрывала эмоций и заявила о намерении предать ситуацию огласке. Балерина также призвала журналистов обратить внимание на произошедшее и разобраться, почему ей не позволили отправиться в запланированную поездку.
Сейчас детали инцидента остаются неизвестными. Не сообщается, по какой именно причине Волочковой отказали в посадке на рейс и связана ли ситуация с документами, правилами перевозчика или другими обстоятельствами.
Артистка продолжает выяснять ситуацию в аэропорту. Подробности скандала и официальные комментарии авиакомпании пока не приводятся.
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