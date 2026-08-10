Балерина Волочкова устроила скандал в аэропорту и потребовала огласки ситуации

10 августа 2026, 23:48

Анастасию Волочкову не пустили на рейс до Мальдив

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* / @volochkova_art)

Анастасия Волочкова оказалась в центре скандала прямо в аэропорту. По предварительной информации, балерину не допустили на рейс до Мальдив. Об этом сообщает StarHit.