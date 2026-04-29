Неизлечимое заболевание, громкие скандалы и трагедия в семье: куда пропал автор хита «Девушки как звезды» Андрей Губин?
Андрей Викторович Губин — советский и российский эстрадный певец, музыкант, композитор, поэт-песенник, автор песен и музыкальный продюсер. 30 апреля ему исполняется 52 года. Он известен такими хитами, как «Мальчик-бродяга», «Зима-холода», «Девушки как звёзды». Однако в последнее время он все реже появляется на публике. Куда пропал Андрей Губин и что он сказал про солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова — в материале «Радио 1».
Биография Андрея Губина: детство и творчествоРодился Андрей Губин 30 апреля 1974 года в Уфе. Но в 81-м его семья переехала в Москву. Мать следила за домом, так как не могла работать без московской прописки, а отец устроился научным сотрудником и рисовал карикатуры.
Андрей часто менял школы, проблема все еще была в прописке. Мальчик увлекался шахматами, футболом, даже попал в юношескую сборную Москвы, но после перелома ноги стал меньше времени уделять спорту.
Молодой человек так и не смог закончить учебу. В старших классах Губин написал письмо в журнал «Огонек», где высказался о перестройке и устаревшем образовании. После такого его выпустили только «со справкой».
К творчеству пришел еще в 12 лет. Губин писал стихи, а в 15 он записал уже первый непрофессиональный альбом со своими песнями под гитару. В шоу-бизнес он прорывался всеми способами. Однажды он даже пел у проходной телеканала, где его заметили и пригласили исполнить одну из песен на детском тв. Там его отметили не как композитора, а как журналиста. Губин стал работать на Первой программе Центрального телевидения Гостелерадио СССР.
В 94-м певец знакомится с Леонидом Агутиным, который способствует записи первого профессионального альбома. Трек «Мальчик-бродяга» стал хитом, занимал первые места хит-парадов.
Следующие альбомы были не такими громкими, но их тоже слушали. Андрей исполнял такие хиты, как «Девушки как звезды», «Зима-холода», «Ночь», «Лиза», «Танцы» и другие. Пел дуэтом с Ольгой Орловой, бывшей солисткой группы «Блестящие», написал Жанне Фриске хит «Лалала», выступал как продюсер Юлии Берреты. В 2004 году Андрей Губин стал заслуженным артистом России.
Проблемы в жизниНа пике своей популярности певец внезапно покинул сцену. В то время он потерял отца, который перенес сердечный приступ. Артист начал выпивать. Чуть позже, в 2012, умерла его мать. Андрей стал затворником, говорили, что он принимал наркотики, а после лежал в рехабе.
Это привело к ухудшению левосторонней прозопалгии, из-за которой больной чувствует постоянные сильные боли по всему телу. Молодой человек лечился за границей: за все время он заплатил около 150 тысяч долларов. Но врачи не давали никаких прогнозов, говорили готовится к худшему.
«Я уже умираю-то спокойно. То есть мне не страшно. Я только хочу умереть побыстрее», — поделился певец.Губин описывал свои ощущения как «железную маску» на лице. В недавних интервью музыкант упоминал о прогрессирующих проблемах: болях в руке и потере зубов. Кроме того, некоторые эксперты и психиатры высказывают предположения о наличии у артиста психосоматических расстройств или психических заболеваний (например, шизофрении), указывая на его специфическую манеру общения и жалобы.
Скандалы, паранойя и покушениеВ начале нулевых Губин стал участником громких скандалов в шоу-бизнесе. В 2004 Губин, как приглашенный гость, исполнил песню «Девушки как звезды» с одним из участников шоу. Вдохновившись, Игорь Николаев написал песню «Ниже ростом только Губин». В итоге Губин счел это личным оскорблением и вызвал Николаева на боксерский поединок. В итоге Антон Зацепин, для которого была написана музыкальная композииция, просто принес публичные извинения.
Также обострение болезни приводило к конфликтам с соседями.
«Каждый день происходит какая-то мерзость. Квартира у меня хорошая, но шумно. Соседи поют страшными голосам, а ты сиди и слушай это. Ненавижу!» — говорил мужчина.Такая обстановка способствовала развитию паранойи. По словам Губина, когда он ехал в такси, и машина попала в аварию, на него было совершено покушение. Подтверждений этому не нашлось.
В марте 2026 года Андрей Губин публично раскритиковал Сергея Жукова в интервью Ксении Собчак, назвав его «шепелявым» и «профессионально непригодным». Губин подчеркнул, что музыкальный уровень Жукова значительно ниже его собственного, несмотря на текущую популярность последнего.
Сергей Жуков, в свою очередь, отреагировал с иронией, опубликовав видео с одного из своих масштабных концертов в «Лужниках». Он решил не вступать в прямую словесную перепалку, косвенно продемонстрировав свою востребованность у миллионов слушателей.
Спустя несколько дней Губин заявил, что его слова были неправильно поняты и он не хотел никого унижать, а лишь выражал свое профессиональное мнение о качестве звука и исполнения.
Что сейчас с Андреем Губиным?На сегодняшний день Андрей Губин живет в Москве и по-прежнему борется с серьезным неврологическим недугом — левосторонней прозопалгией лица. Из-за постоянных болей он ведет закрытый образ жизни.
Тем не менее Губин продолжает заниматься творчеством: он написал около сотни новых песен и рассматривает вариант их продажи другим артистам. Свободное время Андрей уделяет спорту и прогулкам, стараясь поддерживать форму, несмотря на болезнь.