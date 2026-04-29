«Заслуживала получить по лицу»: экс-возлюбленный Полины Борисовой уличил девушку и ее мать во лжи

29 апреля 2026, 11:29

Продюсер Якобсон обвинил Дану Борисову и ее дочь Полину во лжи и пиаре

Дана Борисова и Полина Аксенова (Фото: Инстаграм*/danaborisova_officiall)

Бывший возлюбленный Полины Аксеновой, продюсер Артур Якобсон, ответил на ее обвинения в свой адрес, назвав их ложью, призванной привлечь внимание. Его слова приводит VOICE.





Шоумен подчеркнул, что девушка «заслуживала получить по лицу», но он никогда не поднимал на нее руку, несмотря на конфликты. Он утверждает, что в последний раз общался с дочерью телеведущей Даны Борисовой 23 февраля, когда она оказалась в месте, «о котором не хочет рассказывать».

«С моей адекватностью и сдержанностью этим двум лживым неблагодарным женщинам очень сильно повезло. И за макароны никто Полину не душил. Полина, конечно, заслуживала получить по лицу, но я не готов драться с женщиной, если на ее талии надет корсет, а не пояс чемпионки UFC! Хоть раз Полинка приходила домой с синяками? Никогда. Девочки пиарятся», — заявил Якобсон.

«В феврале, по просьбе бабушки Полины, я решил помочь Дане — устроить спецоперацию под кодовым названием «Обед на Рублевке». Учитывая все наши ссоры, только представьте — я рискнул остаться на ночь в их логове! Миссия прошла безупречно, и за это меня даже поцелуем наградила Дана — будто спас ее будущего», — рассказал Якобсон.