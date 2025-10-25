«Нам просто красиво»: Настя Ивлеева рассказала о впечатлениях от отдыха в Узбекистане

25 октября 2025, 16:48

Настя Ивлеева рассказала о поездке в Узбекистан с мужем

Настя Ивлеева с мужем (Фото: Instagram* / @nastyaivleeva)

Блогер Настя Ивлеева поделилась в соцсетях впечатлениями от отпуска в Узбекистане, куда отправилась вместе с супругом Филиппом Бегаком.





На опубликованных в соцсетях фотографиях пара позирует на фоне красивой мечети, а сама Ивлеева не скрывает радости от поездки.



Настя вспомнила, что впервые побывала в Узбекистане во время съёмок шоу «Орел и решка». Тогда у неё было всего 100 долларов, и поездка ограничилась Ташкентом. Текущая поездка с мужем оказалась более комфортной и насыщенной.





«Нам просто красиво, счастливо и вкусно! Узбекистан, спасибо за впечатления! Кстати, помню, была тут 6 лет назад со ста долларами и увы, дальше Ташкента не выезжала. Так вышло, что на сегодняшний момент жизни у меня снова сто долларов, но есть муж, который взял, да и вывез в Самарканд и не только», — призналась блогерша.