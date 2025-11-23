Ненависть к России, жизнь на две страны, гостевой брак: где сейчас актер Андрей Смоляков
Народный артист России Андрей Смоляков в 66 лет продолжает активную творческую деятельность. Он не любит фотографироваться, давать интервью и делиться подробностями личной жизни. Однако нередко актер неоднозначно высказывается о России. О том, как сложилась жизнь артиста — в материале «Радио 1».
Чем известен Андрей СмоляковАндрей Смоляков родился 24 ноября 1958 года в Подольске. В 1980 году окончил ГИТИС. В 1986 году стал актером театра Олега Табакова, в котором служил до 2019 года. В разные годы Смоляков принимал участие в постановках Московского художественного театра имени Чехова.
Дебют Андрея Игоревича в кино состоялся в 1978 году в картинах «Целуются зори», «Отец Сергий» и «Близкая даль». Активно начался сниматься в 1990-е годы, появившись в сериалах «Журов», «Потерявшие солнце», «День рождения Буржуя».
Широкую известность артисту принесла роль майора Черкасова в цикле детективных телефильмов. В его фильмографии насчитывается более 170 проектов.
Андрей Смоляков (Фото: кадр из телефильма «Мосгаз»)
Политическая позиция Андрея СмоляковаНесмотря на успешную карьеру, Андрей Смоляков неоднократно намекал, что своей страной доволен не всегда. В одном из интервью он заявил, что на территории бывшего СССР человеческая жизнь исторически не считалась ценностью.
Спустя время стало известно, что актер по-разному относится к мирным жителям, которые пострадали во время различных конфликтов. В прошлом году Смоляков записал видео для израильского проекта, посвященного жертвам нападения ХАМАС. Его рассказ о молодой девушке, которая была убита во время этого конфликта, тронул многих. Но, когда артисту предложили сделать аналогичный ролик о погибших жителях Белгорода и Донецка, Андрей Игоревич отказался даже обсуждать предложение.
Стоит отметить, что Смолякова не раз упрекали в неоднозначной позиции по отношению к РФ. В 2014 году он рассказывал, что на родине хорошо зарабатывать, но не отдыхать.
«В этой стране? Я не сумасшедший! От Барселоны до Мадрида — другое дело, люблю ездить. Часто гоняю в Англию, где учатся дети жены Даши и где она — довольно востребованный дизайнер. В Испании проводим каникулы», — заявлял актер.
В целом идею уехать из страны Смоляков ничуть не осуждает, а наоборот считает это верным решением. Сам артист живет на две страны — его вторым домом стал Лондон.
Личная жизнь Андрея СмоляковаПервой женой Андрея Смолякова стала солистка Большого театра — балерина Светлана Иванова. Спустя 20 лет супруги разошлись. Актер не любит говорить о своей первой жене и о причинах развода.
Когда Смолякову было уже за сорок, он встретил новую любовь. В дружеской компании артист познакомился с Дарьей Разумихиной. За плечами женщины кандидатская по филологии, работа журналистом на французском и итальянском телевидении. Сегодня Дарья является модельером. Жить и трудиться она предпочитает в Лондоне, однако зарабатывает благодаря русской культуре, продвигая российскую этническую и фольклорную тематику в одежде.
Андрей Смоляков и Дарья Разумихина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Дарья тоже пережила развод, так что в этом вопросе они со Смоляковым быстро поняли друг друга. От первого брака у нее есть сын и дочь.
«Мы живем в гражданском браке. Штамп в паспорте — кому он нужен? Разве что государство поставить в известность, так они и так в курсе! Мы два взрослых человека, которые понимают друг друга, в нашей семье нет главных и подчинённых и быть не может — это история не про нас», — делился артист.
От первой жены-балерины у Андрея есть сын. Дмитрий поступил в технический вуз, но отчислился и решил продолжить актерскую династию отца. На сегодняшний день он снимается лишь в сериалах в эпизодических ролях.
Несколько лет назад семье артиста потребовалось значительное расширение жилплощади. Чтобы не ездить в разные места, было принято решение объединить квартиру, мастерскую и выставочную в одном помещении. Поскольку Дарья Разумихина родилась и выросла на Старой Басманной улице, то в этом же районе она выкупила бывший доходный дом и расселила всех жильцов. Дореволюционное строение со вторым ходом и длинными коридорами идеально подходило под этнический стиль ее работ. Когда супруги приезжают в Москву, то живут в своем большом доме.
Андрей Смоляков сегодняАндрей Смоляков востребован и в театре, и в кино.
«Театр всегда был для меня на первом месте и остается. Если театр для артиста не на первом месте, то невозможно честно делать свое дело. Да и вообще не надо выходить на сцену, потому что ничего настоящего и стоящего ты все равно не сделаешь. У меня есть счастливая возможность выбирать. И эту возможность мне дает театр. И пока есть театр, как говорится, спина моя прикрыта. Мне не надо хвататься за все, что мне предлагают. И я выбираю из того количества, что мне предлагают, выбираю то, что мне наиболее интересно, и то, что, на мой взгляд, наиболее художественно состоятельно», — говорил артист о профессии.
В прессе регулярно появляются новости о том, что Андрей Смоляков уехал из России. Однако это не так, он продолжает творческую карьеру в РФ. В 2025 году с участием актера вышли картины «Оперативная память», «Первый на Олимпе», «Топор. 1945. Июль», и в производстве находятся «Волчок», «Вершина» и «Лиля». Артист также задействован в спектакле «Буду сниматься в кино».