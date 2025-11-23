23 ноября 2025, 17:20

Андрей Смоляков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Народный артист России Андрей Смоляков в 66 лет продолжает активную творческую деятельность. Он не любит фотографироваться, давать интервью и делиться подробностями личной жизни. Однако нередко актер неоднозначно высказывается о России. О том, как сложилась жизнь артиста — в материале «Радио 1».





Содержание Чем известен Андрей Смоляков Политическая позиция Андрея Смолякова Личная жизнь Андрея Смолякова Андрей Смоляков сегодня



Чем известен Андрей Смоляков

Андрей Смоляков (Фото: кадр из телефильма «Мосгаз»)

Политическая позиция Андрея Смолякова

«В этой стране? Я не сумасшедший! От Барселоны до Мадрида — другое дело, люблю ездить. Часто гоняю в Англию, где учатся дети жены Даши и где она — довольно востребованный дизайнер. В Испании проводим каникулы», — заявлял актер.

Личная жизнь Андрея Смолякова

Андрей Смоляков и Дарья Разумихина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Мы живем в гражданском браке. Штамп в паспорте — кому он нужен? Разве что государство поставить в известность, так они и так в курсе! Мы два взрослых человека, которые понимают друг друга, в нашей семье нет главных и подчинённых и быть не может — это история не про нас», — делился артист.

Андрей Смоляков сегодня

«Театр всегда был для меня на первом месте и остается. Если театр для артиста не на первом месте, то невозможно честно делать свое дело. Да и вообще не надо выходить на сцену, потому что ничего настоящего и стоящего ты все равно не сделаешь. У меня есть счастливая возможность выбирать. И эту возможность мне дает театр. И пока есть театр, как говорится, спина моя прикрыта. Мне не надо хвататься за все, что мне предлагают. И я выбираю из того количества, что мне предлагают, выбираю то, что мне наиболее интересно, и то, что, на мой взгляд, наиболее художественно состоятельно», — говорил артист о профессии.