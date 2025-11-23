«Требуют, чтобы я их катал»: Ярмольник оправдался за видео с животными в авто
Леонид Ярмольник объяснил поездку за рулём с собаками на коленях и плече
Актёр Леонид Ярмольник прокомментировал появившееся в соцсетях видео, где он управляет автомобилем с собаками на коленях и на плече. Об этом пишет издание «Подъём».
Ярмольник объяснил, что таким образом катает своих питомцев.
«Я езжу с собаками, они требуют, чтобы я их катал, я их катаю 15 минут в день. По деревне катаю, конечно, не по городу. Переживать не надо, не надо из ничего делать проблему», — сказал актёр.Видеозапись вызвала реакцию у пользователей сети. Они выразили мнение, что подобные поездки несут риски для безопасности как самого 71-летнего артиста, так и для других людей.
На кадрах видно, как Ярмольник едет на машине вдоль зелёного забора. Собаки смотрят в окно, одна из них скулит, а другая лает.
«Кошмар... Так, всё, тихо!» — говорит актёр на записи.Он сообщил, что не публиковал это видео в интернете и не знает, кто его выложил.