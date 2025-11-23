«Требуют, чтобы я их катал»: Ярмольник оправдался за видео с животными в авто

23 ноября 2025, 15:34

Леонид Ярмольник объяснил поездку за рулём с собаками на коленях и плече

Леонид Ярмольник (Фото: Instagram* @yarmolnikcom)

Актёр Леонид Ярмольник прокомментировал появившееся в соцсетях видео, где он управляет автомобилем с собаками на коленях и на плече. Об этом пишет издание «Подъём».





Ярмольник объяснил, что таким образом катает своих питомцев.

«Я езжу с собаками, они требуют, чтобы я их катал, я их катаю 15 минут в день. По деревне катаю, конечно, не по городу. Переживать не надо, не надо из ничего делать проблему», — сказал актёр.

«Кошмар... Так, всё, тихо!» — говорит актёр на записи.