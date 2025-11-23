«Очень приятная компания»: Люся Чеботина публично сообщила, с кем она спит
Люся Чеботина в шоу «Кстати» рассказала, что спит со своей собакой
Люся Чеботина появилась в новом выпуске шоу «Кстати». Ведущие Гарик Харламов, Азамат Мусагалиев и Андрей Дорохов задавали певице вопросы о её личной жизни, но она избежала прямых ответов.
На вопрос о том, с кем она встречается, Чеботина начала шутить. Она описала своего избранника как молодого и высокого мужчину, который не младше её и каждый день находится с ней в гримёрке. При этом артистка сразу уточнила, что это не танцор из её коллектива.
«Ну, в целом, когда ему вкусняшку показываешь, то он может танцевать. Ещё он умеет делать голос, дай лапу и лежать... Да, я сплю с собакой», — пояснила Люся.Помимо этого, Чеботина объяснила свой поступок, когда она пришла на светское мероприятие с роботом. Она заявила, что просто не знала, с кем пойти на событие. По словам певицы, робот составил приятную компанию, потому что молчал, не ел и не пил. Артистка подчеркнула, что это была разовая акция.