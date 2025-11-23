«Очень приятная компания»: Люся Чеботина публично сообщила, с кем она спит

23 ноября 2025, 16:48

Люся Чеботина в шоу «Кстати» рассказала, что спит со своей собакой

Людмила Чеботина (Фото: Instagram* @lusia_chebotina)

Люся Чеботина появилась в новом выпуске шоу «Кстати». Ведущие Гарик Харламов, Азамат Мусагалиев и Андрей Дорохов задавали певице вопросы о её личной жизни, но она избежала прямых ответов.





На вопрос о том, с кем она встречается, Чеботина начала шутить. Она описала своего избранника как молодого и высокого мужчину, который не младше её и каждый день находится с ней в гримёрке. При этом артистка сразу уточнила, что это не танцор из её коллектива.

«Ну, в целом, когда ему вкусняшку показываешь, то он может танцевать. Ещё он умеет делать голос, дай лапу и лежать... Да, я сплю с собакой», — пояснила Люся.

