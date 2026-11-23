Скандальные высказывания о России, гостевой брак и жизнь на три страны: что скрывает за маской майора Черкасова Андрей Смоляков?
Актёру Андрею Смолякову, известному миллионам зрителей по роли полковника Черкасова в сериале «Мосгаз» и разведчику Ивану Родину в «Топоре», 24 ноября исполняется 68 лет. Однако в последние годы его имя всё чаще мелькает не в связи с премьерами, а в связи с громкими скандалами: жизнью на три страны, неоднозначными высказываниями о России и поразительным контрастом между экранным амплуа неподкупного стража порядка и реальными предпочтениями. Подробности — в материале «Радио 1».
Чем известен Андрей СмоляковАндрей Смоляков родился 24 ноября 1958 года в Подольске. В 1980 году окончил ГИТИС. В 1986 году стал актером театра Олега Табакова, в котором служил до 2019 года. В разные годы Смоляков принимал участие в постановках Московского художественного театра имени Чехова.
Дебют Андрея Игоревича в кино состоялся в 1978 году в картинах «Целуются зори», «Отец Сергий» и «Близкая даль». Активно начался сниматься в 1990-е годы, появившись в сериалах «Журов», «Потерявшие солнце», «День рождения Буржуя».
Широкую известность артисту принесла роль майора Черкасова в цикле детективных телефильмов. В его фильмографии насчитывается более 180 проектов.
Андрей Смоляков (Фото: кадр из телефильма «Мосгаз»)
Политическая позиция Андрея СмоляковаНесмотря на успешную карьеру, Андрей Смоляков неоднократно намекал, что своей страной доволен не всегда. В одном из интервью он заявил, что на территории бывшего СССР человеческая жизнь исторически не считалась ценностью.
Спустя время стало известно, что актер по-разному относится к мирным жителям, которые пострадали во время различных конфликтов. В прошлом году Смоляков записал видео для израильского проекта, посвященного жертвам нападения ХАМАС. Его рассказ о молодой девушке, которая была убита во время этого конфликта, тронул многих. Но, когда артисту предложили сделать аналогичный ролик о погибших жителях Белгорода и Донецка, Андрей Игоревич отказался даже обсуждать предложение.
Стоит отметить, что Смолякова не раз упрекали в неоднозначной позиции по отношению к РФ. В 2014 году он рассказывал, что на родине хорошо зарабатывать, но не отдыхать.
«В этой стране? Я не сумасшедший! От Барселоны до Мадрида — другое дело, люблю ездить. Часто гоняю в Англию, где учатся дети жены Даши и где она — довольно востребованный дизайнер. В Испании проводим каникулы», — заявлял актер.В целом идею уехать из страны Смоляков ничуть не осуждает, а наоборот считает это верным решением. Сам артист живет на три страны работает в России, навещает гражданскую жену в Англии и отдыхает в Израиле. ри этом Смоляков не скрывает, что ему комфортнее за границей.
«Мне здесь хорошо, я тут могу не прибегать к иностранным языкам и не прибегаю. Идёшь по набережной и понимаешь, что я всё-таки не зря работал», — говорил Смоляков об Израиле в интервью Kp.ru в мае 2026 года.
Личная жизнь Андрея СмоляковаПервой женой Андрея Смолякова стала солистка Большого театра — балерина Светлана Иванова. Спустя 20 лет супруги разошлись. Актер не любит говорить о своей первой жене и о причинах развода.
Когда Смолякову было уже за сорок, он встретил новую любовь. В дружеской компании артист познакомился с Дарьей Разумихиной. За плечами женщины кандидатская по филологии, работа журналистом на французском и итальянском телевидении. Сегодня Дарья является модельером. Жить и трудиться она предпочитает в Лондоне, однако зарабатывает благодаря русской культуре, продвигая российскую этническую и фольклорную тематику в одежде.
Андрей Смоляков и Дарья Разумихина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Дарья тоже пережила развод, так что в этом вопросе они со Смоляковым быстро поняли друг друга. От первого брака у нее есть сын и дочь.
«Мы живем в гражданском браке. Штамп в паспорте — кому он нужен? Разве что государство поставить в известность, так они и так в курсе! Мы два взрослых человека, которые понимают друг друга, в нашей семье нет главных и подчинённых и быть не может — это история не про нас», — делился артист.От первой жены-балерины у Андрея есть сын. Дмитрий поступил в технический вуз, но отчислился и решил продолжить актерскую династию отца. На сегодняшний день он снимается лишь в сериалах в эпизодических ролях.
Несколько лет назад семье артиста потребовалось значительное расширение жилплощади. Чтобы не ездить в разные места, было принято решение объединить квартиру, мастерскую и выставочную в одном помещении. Поскольку Дарья Разумихина родилась и выросла на Старой Басманной улице, то в этом же районе она выкупила бывший доходный дом и расселила всех жильцов. Дореволюционное строение со вторым ходом и длинными коридорами идеально подходило под этнический стиль ее работ. Когда супруги приезжают в Москву, то живут в своем большом доме.
Андрей Смоляков сегодняНесмотря на скандалы в работе, Смоляков не сбавляет оборотов. В 2025 году с участием артиста на экраны вышли «Оперативная память», «Волчок», «Мосгаз. Дело №11: Розыгрыш», «Первый на Олимпе» и «Топор. 1945. Июль».
2026-й год также принёс артисту несколько заметных проектов. В марте стартовали съёмки двенадцатого сезона «Мосгаза», где Смоляков вновь вернулся к роли Черкасова — на этот раз его герой расследует убийства, связанные с автомобильной мафией. Параллельно в Пермском крае снимался двенадцатисерийный детективный триллер «Наследник», где Смоляков сменил милицейскую шляпу на образ теневого хозяина города Колчедара по имени Виктор Самойлов. По сюжету его сын, майор полиции, становится главным подозреваемым в убийстве невесты, а отец-мафиози вынужден вмешаться в расследование. Съёмки «Наследника» завершились в ноябре 2026 года, премьера на ТВ ожидается в 2027-м.
Самым заметным событием уходящего года для Смолякова стала премьера исторической мелодрамы «Лиля», где он сыграл Максима Горького. 12 ноября 2026 года в московском кинотеатре «Художественный» состоялся светский показ, на котором Константин Эрнст встретил актёра объятиями и приветствием «Алексей Максимыч!». Смоляков, впрочем, предпочёл не выходить на красную дорожку, сразу направившись в ресторан.