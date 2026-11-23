23 ноября 2026, 11:07

Андрей Смоляков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актёру Андрею Смолякову, известному миллионам зрителей по роли полковника Черкасова в сериале «Мосгаз» и разведчику Ивану Родину в «Топоре», 24 ноября исполняется 68 лет. Однако в последние годы его имя всё чаще мелькает не в связи с премьерами, а в связи с громкими скандалами: жизнью на три страны, неоднозначными высказываниями о России и поразительным контрастом между экранным амплуа неподкупного стража порядка и реальными предпочтениями. Подробности — в материале «Радио 1».





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Чем известен Андрей Смоляков

Андрей Смоляков (Фото: кадр из телефильма «Мосгаз»)

Политическая позиция Андрея Смолякова

«В этой стране? Я не сумасшедший! От Барселоны до Мадрида — другое дело, люблю ездить. Часто гоняю в Англию, где учатся дети жены Даши и где она — довольно востребованный дизайнер. В Испании проводим каникулы», — заявлял актер.

«Мне здесь хорошо, я тут могу не прибегать к иностранным языкам и не прибегаю. Идёшь по набережной и понимаешь, что я всё-таки не зря работал», — говорил Смоляков об Израиле в интервью Kp.ru в мае 2026 года.

Личная жизнь Андрея Смолякова

Андрей Смоляков и Дарья Разумихина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Мы живем в гражданском браке. Штамп в паспорте — кому он нужен? Разве что государство поставить в известность, так они и так в курсе! Мы два взрослых человека, которые понимают друг друга, в нашей семье нет главных и подчинённых и быть не может — это история не про нас», — делился артист.

Андрей Смоляков сегодня