22 ноября 2026, 23:05

С отца Хейли Бибер требуют $6 млн из-за затопления исторического отеля

Хейли Бибер (Фото: Instagram* / @haileybieber)

На 60-летнего актёра Стивена Болдуина, отца модели Хейли Бибер, подали судебный иск на сумму шесть миллионов долларов. Его обвиняют в том, что летом 2024 года он случайно устроил потоп в историческом отеле St. Francis, расположенном в американском городе Санта-Фе. Об этом сообщает People со ссылкой на судебные документы.