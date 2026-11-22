Отца Хейли Бибер обвинили в потопе в отеле: страховая требует миллионы долларов
На 60-летнего актёра Стивена Болдуина, отца модели Хейли Бибер, подали судебный иск на сумму шесть миллионов долларов. Его обвиняют в том, что летом 2024 года он случайно устроил потоп в историческом отеле St. Francis, расположенном в американском городе Санта-Фе. Об этом сообщает People со ссылкой на судебные документы.
Инцидент произошёл в июле, когда Болдуин остановился в одном из номеров гостиницы. Согласно материалам иска, актёр спровоцировал срабатывание пожарной сигнализации, установленной в ванной комнате. После этого активировалась система разбрызгивания воды, в результате чего затопило несколько гостиничных номеров, коридоры, а также были повреждены потолки и стены здания.
Первоначально расходы на устранение последствий происшествия покрыла страховая компания отеля. Однако теперь страховщики намерены взыскать потраченные средства с самого Болдуина. Именно поэтому в судебном иске фигурирует сумма в шесть миллионов долларов.
Сам актёр утверждает, что произошедшее было случайностью. По его словам, он просто задел разбрызгиватель рукой, после чего система сработала. Теперь обстоятельства инцидента и вопрос о возмещении ущерба предстоит рассматривать в рамках судебного разбирательства.
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