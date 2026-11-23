SHAMAN назвал певца, концерт которого ему запомнился больше всего
SHAMAN заявил, что концерт Дмитриенко был самым нашумевшим в этом году
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) после своего шоу «35. Лучшее» ответил на вопросы корреспондента NEWS.ru и назвал самое резонансное выступление уходящего года. По его словам, лидерство в этом плане удерживают молодые артисты.
Исполнитель хита «Я русский» заявил, что наибольший общественный резонанс вызвал концерт Вани Дмитриенко, состоявшийся в «Лужниках». Дронов подчеркнул, что, по его мнению, пальма первенства традиционно принадлежит молодым музыкантам.
«Самый нашумевший в этом году концерт — это, конечно, концерт Вани Дмитриенко в «Лужниках». Сейчас время молодых исполнителей, таких как он и Akmal'», — поделился SHAMAN.
В ходе общения с журналистами исполнителя спросили, не планирует ли он записать совместный трек с Дмитриенко. Однако SHAMAN пояснил, что их творческие пути лежат в разных жанрах и стилях, а музыкальные предпочтения не совпадают. Помимо этого, он признался, что в жизни ему обычно комфортнее общаться с людьми старше себя.
«Мне интересно с ними и им со мной интересно. Видимо, внутренне я старше своего биологического возраста. Мне 35, но в степени шуток, насмотренности, музыки мне будто бы 50 лет», — пошутил исполнитель.