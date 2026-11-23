23 ноября 2026, 03:01

KP.RU: Сергей Соседов получил помощь врачей через 12 минут после падения в гостинице

Сергей Соседов (Фото: кадр из шоу «Алёна, блин!»)

Упавший на лестнице гостиницы в Нерюнгри музыкальный критик Сергей Соседов получил помощь медиков вскоре после инцидента. Об этом сообщает издание KP.RU, ссылаясь на программу телеканала НТВ «Новые русские сенсации».





Материал опровергает версию о задержке скорой помощи. При помощи записей с различных камер удалось восстановить более точную картину произошедшего. При этом установлено, что устройства, которые записывали происходящее внутри здания, отставали по времени на час.



