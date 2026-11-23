Стали известны новые обстоятельства гибели музыкального критика Сергея Соседова
KP.RU: Сергей Соседов получил помощь врачей через 12 минут после падения в гостинице
Упавший на лестнице гостиницы в Нерюнгри музыкальный критик Сергей Соседов получил помощь медиков вскоре после инцидента. Об этом сообщает издание KP.RU, ссылаясь на программу телеканала НТВ «Новые русские сенсации».
Материал опровергает версию о задержке скорой помощи. При помощи записей с различных камер удалось восстановить более точную картину произошедшего. При этом установлено, что устройства, которые записывали происходящее внутри здания, отставали по времени на час.
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Перед трагическим инцидентом Соседов выходил в холл, разговаривал с администратором и курил на улице. Затем, поднимаясь по ступенькам, он потерял равновесие и упал, сильно ударившись затылком о пролет лестницы.
Скорую вызвали сотрудники отеля. Владелец гостиницы Тамерлан Караев заявил, что врачи приехали сразу. Спустя 12 минут после падения Соседова медики уже оказали ему помощь, после чего вынесли пациента на носилках к машине.
К сожалению, спасти известного музыкального критика всё равно не удалось. О биографии, карьере, личной жизни и последних днях Сергея Соседова читайте в материале «Радио 1».