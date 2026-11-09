Ненавистная слава, нервное истощение и злоупотребление веществами: что скрывает биография звезды «Иванушек International» Игоря Сорина?
Игорь Сорин — тот самый «третий Иванушка» с выразительными глазами и голосом, от которого у пятнадцатилетних девочек 1990-х подкашивались ноги, 10 ноября мог бы отпраздновать своё 57-летие. Но для фанатов он навсегда останется 28-летней звездой. Он ушел из жизни так страшно и нелепо, что вот уже больше четверти века страна не может получить внятного ответа на вопрос: что случилось в ту ночь на балконе студии «Космос Продакшн». О яркой жизни и загадочной смерти артиста вспоминает «Радио 1».
Биография Игоря СоринаИгорь Сорин появился на свет в семье, далёкой от эстрадных подмостков: отец Владимир Райберг был художником, мать Светлана занималась историей, а в доме частым гостем бывал писатель Фазиль Искандер. Фамилию Сорин Игорь взял себе позже — по материнской линии, поскольку с отцом отношения у него были сложными, а сам он с юности стремился оторваться от родительской опеки. В детстве он был настоящим сорванцом, пил спирт из железнодорожных цистерн, лазил по амбарам, но при этом взахлёб слушал органную музыку в Колонном зале Дома Союзов и писал стихи. Именно эта двойственность, хулиган и романтик в одном флаконе, позже станет его сценическим образом и его проклятием.
Актёрская карьера Сорина могла начаться ещё в школе. Игоря утвердили на главную роль в «Приключениях Тома Сойера и Гекльберри Финна», но в последний момент режиссёр заменил его Фёдором Стуковым. Мальчик воспринял это настолько близко к сердцу, что испуганные администраторы дали ему маленькую роль в том же фильме. После восьмого класса Сорин пошёл в Московский радиомеханический техникум, где организовал свою первую группу и впервые почувствовал вкус сцены, а в 1988 году поступил в Гнесинское училище на отделение музыкальной комедии.
На третьем курсе он прервал учёбу ради мюзикла «Метро». Сорин гастролировал по Европе и в Нью-Йорке на Бродвее (там и познакомился с Андреем Григорьевым-Аполлоновым). Но показы в США провалились: публика мюзикл мало приняла, исполнителям посоветовали «ещё поучиться». Однако Игорю дали шанс и предложили остаться учиться в Нью-Йорке, но он отказался, поскольку в Америке у него не было ни родных, ни знакомых.
Как Сорин стал голосом «золотого состава» «Иванушек International»В 1994 году его друг по мюзиклу Андрей Григорьев-Апполонов позвал Сорина на прослушивание к продюсеру Игорю Матвиенко — именно в день 25-летия Игоря, 10 ноября, первый состав «Иванушек International» собрался вместе. Первое время группа выступала под названиями вроде «Союз Аполлонов» и «Карандаши», пока Матвиенко не решил дать проекту последний шанс — и не снял клип на «Тучи», который сделал коллектив национальным достоянием.
Но чем громче становилась слава, тем сильнее Сорин задыхался.
«Я устал петь одно и то же каждый день», — говорил он, объясняя уход из группы в 1998 году.В сольной карьере его интересовала не слава, а возможность петь то, что он хочет, и принципиально не под фанеру.
«Игорь не мог петь под фонограмму. Игорь с большим удовольствием выходил на сцену, когда можно было спеть что-то своё а капелла», — вспоминал его отец в интервью изданию МK.ru.Мать артиста, Светлана, говорила прямо: «Игорь жаловался: „Мама, мой голос никому не нужен, я не могу шептать в микрофон!" У него началось нервное истощение».
Личная жизнь СоринаО личной жизни Сорина известно до обидного мало — и это не случайность. В эпоху, когда «Иванушки» были секс-символами для миллионов девочек, наличие девушки у солиста категорически не афишировалось. На первом курсе Гнесинки Игорь встречался с актрисой и певицей Валентиной Смирновой, но роман не пережил его отъезда в Америку с «Метро». А в 1994 году, вернувшись в Россию, он познакомился с первокурсницей Сашей Черниковой — студенткой дирижёрского факультета той же Гнесинки. Они снимали квартиру в Кунцево и жили вместе до самой его смерти, не афишируя отношения. Официально Сорин никогда не был женат, и детей у него не осталось.
После трагедии Александра Черникова, которую в прессе называли гражданской женой артиста, долгие годы отказывалась от интервью. Лишь в 2018 году она впервые появилась на ток-шоу «На самом деле» и рассказала о его состоянии в последние месяцы:
«Периодически он был в эйфории, периодически в очень подавленном состоянии. На тот момент его представления были одни, а реальность — другая. Он надеялся, что сразу произойдёт нечто важное в жизни. А был период молчания и затишья».В студии специалисты подтвердили, что Игорь употреблял запрещённые вещества, и его коллеги не стали это опровергать.
Секты, наркотики и творческий кризисСкандальная составляющая биографии Сорина начала проявляться ещё при жизни в группе. По словам отца, Игорь всё чаще срывался:
«Клоун начал бунтовать. "Вам нужны девочки, слава?! Ну вот и идите туда... На сцену! Я вам её уступаю!" — кричал он в минуты гнева Кириллу и Андрею прямо перед началом концерта».Бывало, что во время «живых» выступлений на сцене стояли только двое «иванушек», а Сорин пел из-за кулис. Конфликт с Григорьевым-Апполоновым, который, по слухам, метил в лидеры и жаловался Матвиенко на «неправильное» поведение Игоря, тлел годами.
После ухода из группы появилась и другая тема для пересудов — духовные искания Сорина. В интервью всё чаще звучали фразы вроде «все ответы в нас самих» и «посмотреть в небо», его видели возбуждённым, быстро переходящим от разговоров о музыке к проповедям. Поползли слухи о секте, однако достоверных подтверждений не нашлось, но тревожный шлейф остался.
А затем грянул самый страшный скандал — уже посмертный. Отар Кушанашвили, знавший Сорина лично, говорил о его пристрастии к наркотикам в эфире шоу доктора Лазарева:
«Он, как любой наркоман, послал весь мир».Игорь Матвиенко в 2018 году фактически подтвердил эту версию, заявив, что Сорина погубила именно зависимость от наркотиков, а не депрессия.
Трагический финал1 сентября 1998 года Игорь Сорин выпал с балкона шестого этажа квартиры-студии на западе Москвы, где вместе с группой «Формация DSM» работал над дебютным сольным альбомом. По словам звукорежиссёра, под утро Игорь пошёл на балкон «освежиться» и не вернулся. Его нашли внизу без сознания, доставили в 71-ю городскую больницу с переломом позвоночника и полным параличом нижней части тела. Врачи провели сложнейшую операцию, но предупредили родителей: даже если выживет — останется парализованным. Перед операцией Сорин пришёл в сознание и несколько минут говорил с матерью.
«Меня подвели к кровати, и я увидела совершенно спокойное лицо. Он сказал: „Мам, поцелуй меня". Я поцеловала и поняла, что это конец», — вспоминала Светлана Сорина.4 сентября 1998 года сердце Игоря Сорина остановилось.
Официальная версия — самоубийство. На столе нашли записку:
«Моим родным маме, папе, Сашеньке. Всё. Но как поэзии венец на свет рождается птенец. Летите».Однако отец Сорина категорически отверг её как предсмертную: «Это была обычная бумага, где просто была написана случайная фраза, которая пришла ему в голову». Мать пошла дальше: она уверена, что сына убили.
«Врач, делавший вскрытие, сказал мне, что внутренние органы были совершенно целыми. Тогда как при падении с шестого этажа должны быть повреждены или сдавлены. При этом сломаны шейные позвонки», — приводила её слова «Газета.Ru».Андрей Григорьев-Апполонов, навестивший коллегу в больнице, вторил:
«Я навещал Игоря в больнице, и у него не было синяков. С шестого этажа ты упадёшь без синяков? Ему просто свернул шею какой-то каратист».Версия о наркотическом опьянении в момент падения тоже обсуждалась, но экспертиза, проведенная после смерти артиста, не выявила в его крови и других тканях запрещённых препаратов. Игоря Сорина похоронили 7 сентября на Кузьминском кладбище Москвы.