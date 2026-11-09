09 ноября 2026, 10:44

«Иванушки International» (Фото: скриншот т/п «Прямой эфир» Первый канал)

Игорь Сорин — тот самый «третий Иванушка» с выразительными глазами и голосом, от которого у пятнадцатилетних девочек 1990-х подкашивались ноги, 10 ноября мог бы отпраздновать своё 57-летие. Но для фанатов он навсегда останется 28-летней звездой. Он ушел из жизни так страшно и нелепо, что вот уже больше четверти века страна не может получить внятного ответа на вопрос: что случилось в ту ночь на балконе студии «Космос Продакшн». О яркой жизни и загадочной смерти артиста вспоминает «Радио 1».





Содержание Биография Игоря Сорина Как Сорин стал голосом «золотого состава» «Иванушек International» Личная жизнь Сорина Секты, наркотики и творческий кризис Трагический финал



Биография Игоря Сорина

Игорь Сорин (Фото: скриншот т/п «Прямой эфир» Первый канал)

Как Сорин стал голосом «золотого состава» «Иванушек International»

«Иванушки International» (Фото: скриншот т/п «Прямой эфир» Первый канал)

«Я устал петь одно и то же каждый день», — говорил он, объясняя уход из группы в 1998 году.

«Игорь не мог петь под фонограмму. Игорь с большим удовольствием выходил на сцену, когда можно было спеть что-то своё а капелла», — вспоминал его отец в интервью изданию МK.ru.

Личная жизнь Сорина

«Периодически он был в эйфории, периодически в очень подавленном состоянии. На тот момент его представления были одни, а реальность — другая. Он надеялся, что сразу произойдёт нечто важное в жизни. А был период молчания и затишья».

Секты, наркотики и творческий кризис

Андрей Григорьев-Апполонов и Игорь Сорин (Фото: скриншот т/п «Прямой эфир» Первый канал)

«Клоун начал бунтовать. "Вам нужны девочки, слава?! Ну вот и идите туда... На сцену! Я вам её уступаю!" — кричал он в минуты гнева Кириллу и Андрею прямо перед началом концерта».

«Он, как любой наркоман, послал весь мир».

Трагический финал

Игорь Сорин (Фото: скриншот т/п «Прямой эфир» Первый канал)

«Меня подвели к кровати, и я увидела совершенно спокойное лицо. Он сказал: „Мам, поцелуй меня". Я поцеловала и поняла, что это конец», — вспоминала Светлана Сорина.

«Моим родным маме, папе, Сашеньке. Всё. Но как поэзии венец на свет рождается птенец. Летите».

«Врач, делавший вскрытие, сказал мне, что внутренние органы были совершенно целыми. Тогда как при падении с шестого этажа должны быть повреждены или сдавлены. При этом сломаны шейные позвонки», — приводила её слова «Газета.Ru».

«Я навещал Игоря в больнице, и у него не было синяков. С шестого этажа ты упадёшь без синяков? Ему просто свернул шею какой-то каратист».