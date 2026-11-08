Умер народный артист РСФСР Юрий Каюров, его сын рассказал о последнем месяце жизни актера
Сын Юрия Каюрова рассказал о последнем месяце жизни актера
Народный артист РСФСР Юрий Каюров скончался в собственном доме после того, как его состояние резко ухудшилось в последний месяц жизни. Об этом сообщил сын актера Леонид.
По его словам, три недели перед смертью Каюров провел в госпитале, после чего его перевезли домой, пишут «Известия». Он отметил, что отец очень боялся умереть в больничных стенах и просил вернуться домой. Семья исполнила его просьбу: 5 ноября актера перевезли из медицинского учреждения в его квартиру, а на следующий день он умер в своей кровати.
«Уже всё, полная изношенность организма. <...> Еще месяц тому назад была совершенная ясность ума, память прекрасная. <...> Буквально сгорел за месяц. Всё стало отказывать», — поделился Леонид Каюров.Родственники надеялись, что Каюров сможет встретить свой вековой юбилей, до которого оставалось несколько месяцев, однако «Господь судил иначе». О смерти артиста по естественным причинам стало известно 6 ноября. Похоронят Каюрова 10 числа на Троекуровском кладбище в Москве. До последних дней актер интересовался жизнью Государственного академического Малого театра, в котором служил, следил за его работой и приходил на сдачу новых спектаклей.