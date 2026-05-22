Необычное имя, «Инфекция», съемки в кино и тайны личной жизни: чем живет сегодня рокер Найк Борзов?
Найк Борзов — известный российский рок-исполнитель, певец и автор песен. Он громко заявил о себе в панк-среде и быстро занял заметное место на отечественной сцене. Сам музыкант говорит, что любит романтические баллады. При этом он сознательно выходит за привычные рамки и добавляет в свой репертуар дерзкие, провокационные композиции. Подробнее о нем расскажем в материале «Радио 1».
Как зовут Найка БорзоваМногие поклонники считали необычное имя Найка псевдонимом. В прессе писали, что музыканта зовут Николай Барашко. Сам артист не раз опровергал эти слухи. Он говорил, что имя в паспорте у него не менялось с момента получения документа. По словам Борзова, родители не могли выбрать ему имя до трех лет. Дома мальчика звали просто малышом. Потом отец принял решение и назвал сына Найком. Певец родился 23 мая 1972 года в поселке Видное Московской области. Он рос в семье рок-музыканта. Любовь к творчеству пришла к нему очень рано. Большую роль в этом сыграл отец. Именно он привил сыну интерес к музыке. Учеба Найка почти не увлекала. Гораздо больше его тянуло к сцене и репетициям. Все свободные часы подросток проводил с друзьями. Они слушали записи и сами играли. В юности Борзов отличался непростым характером. После очередной ссоры с отцом он ушел из дома. Через несколько дней близкие нашли его у приятеля. После этого родители дали сыну больше свободы. Тогда Найк начал выстраивать собственные правила жизни и окончательно охладел к школе.
Первый коллективВ 14 лет Найк собрал свою первую группу. Коллектив получил название «Инфекция» и сразу сделал ставку на эпатаж и протестное настроение. Главными фигурами в составе стали сам Борзов и барабанщик Лев Костандян. Проект просуществовал несколько лет. В конце десятилетия музыкант записал альбом, где сыграл на всех инструментах. Главным номером пластинки стала «Лошадка». Композиция вызвала скандал. Радиостанции сняли ее с эфира сразу после премьеры. Позже артист изменил часть текста и вернул трек в ротацию. За короткое время команда выпустила два альбома. Эти релизы принесли ей первые заметные результаты. За тот же период Борзов успел отслужить в армии и поиграть в разных рок-составах. Затем он отошел от панка и обратился к психоделическому року. В 2006 году Найк представил сборник песен «Инфекции». После этого он попытался возродить коллектив. Однако идея быстро зашла в тупик. Небольшие клубы не подходили группе по уровню звучания. Крупные площадки, наоборот, не совпадали с ее форматом.
Сольная карьера Найка БорзоваПосле распада «Инфекции» у Найка Борзова осталась верная аудитория. На ее поддержку он и опирался в начале сольной карьеры. В 1992 году музыкант выпустил пластинку «Погружение», а в 1994-м — альбом «Закрыто». Настоящий успех пришел к артисту в начале 2000-х. Радио Maximum и газета «Известия» назвали его исполнителем года. Альбом «Супермен» вывел Борзова на широкую публику, а клипы на песни «Верхом на звезде» и «Три слова» закрепили этот результат. В Москве певец собирал крупные площадки, и билеты быстро раскупали. В 2002 году он представил «Занозу» и макси-сингл «День как день». В записи трека Kingsize участвовал Дельфин. Позже Борзов занялся продюсированием альбома жены Русланы, работал с группой «Бобры-мутанты» и запустил проект One Rythmical Ritual. В 2010 году после долгого перерыва вышел альбом «Изнутри». Тогда же музыкант снял клипы на песни «Челнапер», «Свежая кровь» и «Там, где нить оборвалась». Параллельно он вернулся к работе с «Инфекцией» и записал пластинку «Зомбитранс».
Позже артист выпустил клип на сингл «Кислотный бог». Часть зрителей увидела в нем политический намек, но сам автор это отрицал. В 2020 году в треке «Слышу тьму» из альбома «Капля крови Создателя» прозвучал голос его дочери Виктории. Затем отец и дочь записали сингл «Пророчество». Летом 2022 года Борзов стал хедлайнером фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге. В 2023-м он записал трек «Москвичка» с рэпером SALUKI и пришел в шоу «Квартирник у Маргулиса» с винилом песни «Лошадка». Осенью певец выпустил сингл «Не плачь» с клипом на основе ИИ, а позже представил песню «Космос» для мультсериала «Малышарики. Все по-взрослому!». В мае 2024 года музыкант презентовал трек «Полимер». В конце июля зрители увидели премьеру спектакля «Потерянный среди звезд», который вырос из одноименного альбома Борзова.