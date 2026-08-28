«Неорганично быть на виду»: Стало известно, почему Григорий Лепс на самом деле интроверт и ищет покоя
Психоаналитик Смолярчук: Григорий Лепс — интроверт и ищет покоя
Для миллионов зрителей Григорий Лепс — эталон мужской харизмы, голос-инструмент и человек-вулкан. Но если присмотреться к его жизненному пути без глянцевого блеска, становится очевидно: этот успех дался артисту ценой колоссального внутреннего напряжения.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что на самом деле Лепс — интроверт, которому сцена претит.
«Он достаточно скрытная натура, что, наверное, всех удивит. Он — интроверт, ему неорганично быть на виду», — отметила она.
По словам эксперта, вся его агрессия и взрывной характер — это не столько природная черта, сколько защитный механизм. Лепс вынужден проживать чужую для себя реальность, где каждое появление перед камерами требует запредельной концентрации. И именно здесь берут начало его известные проблемы с алкоголем.
«Потребность держать лицо для него — это настоящее большое испытание. Отсюда, я предполагаю, развилась вот эта вредная привычка запивать это все излишками алкоголя. Однако к шестому десятку лет игра перестает приносить удовлетворение. Внешний лоск тускнеет, и на передний план выходит накопленная усталость. Лепс больше не хочет доказывать что-то толпе, он ищет иное. Ему хочется видеть лица близких, поддержку, заботу и теплые слова», — объяснила Смолярчук.
Особое внимание психотерапевт обращает на природу артиста. Она настаивает: Лепс по своему внутреннему устройству — очень теплый человек, но черпает он энергию не из оваций, а из личного контакта. Ему жизненно необходимо видеть глаза родных, потому что «холодная публика» его опустошает.