«Неорганично быть на виду»: Стало известно, почему Григорий Лепс на самом деле интроверт и ищет покоя

28 августа 2026, 16:21

Психоаналитик Смолярчук: Григорий Лепс — интроверт и ищет покоя

Григорий Лепс (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Для миллионов зрителей Григорий Лепс — эталон мужской харизмы, голос-инструмент и человек-вулкан. Но если присмотреться к его жизненному пути без глянцевого блеска, становится очевидно: этот успех дался артисту ценой колоссального внутреннего напряжения.





Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что на самом деле Лепс — интроверт, которому сцена претит.





«Он достаточно скрытная натура, что, наверное, всех удивит. Он — интроверт, ему неорганично быть на виду», — отметила она.

«Потребность держать лицо для него — это настоящее большое испытание. Отсюда, я предполагаю, развилась вот эта вредная привычка запивать это все излишками алкоголя. Однако к шестому десятку лет игра перестает приносить удовлетворение. Внешний лоск тускнеет, и на передний план выходит накопленная усталость. Лепс больше не хочет доказывать что-то толпе, он ищет иное. Ему хочется видеть лица близких, поддержку, заботу и теплые слова», — объяснила Смолярчук.