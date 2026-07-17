Лепс не представляет, как россиянам удаётся содержать семью на доходы до 300 тыс. рублей

17 июля 2026, 12:14

Григорий Лепс удивился, как семьи живут на 200-300 тысяч рублей в месяц

Григорий Лепс (Фото: Instagram* / @gvleps)

Григорий Лепс признался, что его удивляет, как многим российским семьям удаётся жить на доход в 200–300 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».