Лепс не представляет, как россиянам удаётся содержать семью на доходы до 300 тыс. рублей
Григорий Лепс признался, что его удивляет, как многим российским семьям удаётся жить на доход в 200–300 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
По словам артиста, этих денег людям хватает не только на повседневные расходы, но и на содержание детей, покупку одежды и подготовку к школе.
Певец отметил, что искренне не понимает, как семьи справляются с таким бюджетом, учитывая нынешние цены и уровень расходов.
При этом Лепс обратил внимание, что размер доходов далеко не всегда определяет ощущение достатка. По его словам, существуют люди, которые зарабатывают по миллиону долларов в день, однако и они нередко остаются недовольны своим финансовым положением и считают, что им не хватает денег для реализации всех желаний.
Таким образом артист подчеркнул, что человеческие потребности зачастую растут вместе с доходами, а чувство финансовой удовлетворённости далеко не всегда зависит от суммы на банковском счёте.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России