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Лепс не представляет, как россиянам удаётся содержать семью на доходы до 300 тыс. рублей

Григорий Лепс удивился, как семьи живут на 200-300 тысяч рублей в месяц
Григорий Лепс (Фото: Instagram* / @gvleps)

Григорий Лепс признался, что его удивляет, как многим российским семьям удаётся жить на доход в 200–300 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».



По словам артиста, этих денег людям хватает не только на повседневные расходы, но и на содержание детей, покупку одежды и подготовку к школе.

Певец отметил, что искренне не понимает, как семьи справляются с таким бюджетом, учитывая нынешние цены и уровень расходов.

При этом Лепс обратил внимание, что размер доходов далеко не всегда определяет ощущение достатка. По его словам, существуют люди, которые зарабатывают по миллиону долларов в день, однако и они нередко остаются недовольны своим финансовым положением и считают, что им не хватает денег для реализации всех желаний.

Таким образом артист подчеркнул, что человеческие потребности зачастую растут вместе с доходами, а чувство финансовой удовлетворённости далеко не всегда зависит от суммы на банковском счёте.

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Софья Метелева

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