«Тигр устал рычать»: Психоаналитик объяснила, почему Григорий Лепс всё чаще проводит время с семьёй

28 августа 2026, 13:15

Психоаналитик Смолярчук: Лепс чаще находится с семьей, потому что устал рычать

Григорий Лепс (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Народный артист России Григорий Лепс в своем безумном графике гастролей и выступлений не забывает про семью. Не так давно он выложил в личном блоге фото с дочерьми, зятем, сыном и внуком. Все разместились за одним большим столом. «Время с семьей — бесценно. Сегодня был именно такой день!» — заявил певец.





Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что жизнь Григория Лепса — это классическая история о том, как вершина славы становится самым одиноким местом. Взрывной характер, конфликты с прессой и тяжелые расставания — все это составляющие его тернистого пути.





«Он страдает вредными привычками, достаточно конфликтным характером, взрывным. Поэтому во второй половине жизни мы наблюдаем вот эти испытания близких людей на прочность. Тигр как бы устал рычать и хочет просто быть рядом со своей стаей», — сказала Смолярчук.

«Он тратит на это огромные силы, напрягается эмоционально, потому что потребность держать лицо для него — это настоящее большое испытание. Однако сейчас, в зрелом возрасте, у Лепса происходит смена ценностей. Он перестает гнаться за пресловутой "холодной публикой" и обращает взор внутрь семьи. Он хочет покоя и родного плеча», — объяснила психоаналитик.

«Ему повезло, что он это осознал не на смертном одре, а много раньше. Когда он еще успеет поделиться своим добром с близкими, которые были рядом в трудные времена. У Григория нет подлости, он прямой и абсолютно предан тому, чему служит. Именно эта бескомпромиссная честность позволила ему выжить в мире шоу-бизнеса, а теперь — найти путь к настоящему теплу», — резюмировала собеседница.