Катя Лель высказалась о словах Григория Лепса о доходах россиян
Катя Лель заявила, что 200–300 тысяч рублей в месяц нужно уметь заработать
Катя Лель на VK Fest прокомментировала недавнее высказывание Григория Лепса о доходах россиян. Ранее артист заявил, что сочувствует семьям, которые живут на 200–300 тысяч рублей в месяц, после чего столкнулся с критикой и принес извинения. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Лель не стала осуждать коллегу, но отметила, что относится к деньгам практично и считает такие суммы значимыми для многих людей.
«Эти деньги ещё нужно заработать! Сегодня всё недешево — коммунальные услуги, обслуживание жизни, дети, семья… Это всё достаточно много денег, чтобы существовать в этом мире», — сказала певица в беседе на VK Fest.По словам артистки, для неё важно, чтобы люди могли иметь стабильный доход и не переживать о будущем. При этом Лель призналась, что старается не зацикливаться на деньгах и предпочитает тратить средства на впечатления и время с близкими.
Также певица высказалась о словах Татьяны Булановой о том, что поцелуй не всегда можно считать изменой. Лель призналась, что не разделяет такую позицию и считает, что предательство может проявляться даже в мелочах. Она добавила, что в её жизни был подобный опыт.