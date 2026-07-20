Катя Лель высказалась о словах Григория Лепса о доходах россиян

20 июля 2026, 17:48

Катя Лель заявила, что 200–300 тысяч рублей в месяц нужно уметь заработать

Катя Лель (Фото: Instagram* / @katyalelofficial)

Катя Лель на VK Fest прокомментировала недавнее высказывание Григория Лепса о доходах россиян. Ранее артист заявил, что сочувствует семьям, которые живут на 200–300 тысяч рублей в месяц, после чего столкнулся с критикой и принес извинения. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Лель не стала осуждать коллегу, но отметила, что относится к деньгам практично и считает такие суммы значимыми для многих людей.





«Эти деньги ещё нужно заработать! Сегодня всё недешево — коммунальные услуги, обслуживание жизни, дети, семья… Это всё достаточно много денег, чтобы существовать в этом мире», — сказала певица в беседе на VK Fest.