23 октября 2026, 14:04

Наталья Фатеева (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

В 1958 году Наталья Фатеева училась во ВГИКе, когда её позвали на пробы к фильму «Случай на шахте восемь». Режиссёр Владимир Басов искал героиню — и, увидев студентку, потерял голову. Предложение он сделал через три дня после знакомства. Ей было 22, ему — 34. Брак продлился три года: родился сын Владимир, а вместе с ним — ревность, сцены и алкоголь, которые разрушили всё. Сегодня Фатеевой 90, и актриса признаётся, что Басов был единственным мужчиной, которого она любила по-настоящему. Как начинался и почему закончился один из самых громких романов советского кино, читайте в материале «Радио 1».





Содержание «Выходите за меня замуж» Угольная пыль и страсть «Когда же ты наконец постареешь!»: ревность, запой и запертая дверь Что было после: звезда «Буратино», «Русская Элизабет Тейлор» и их сын

«Выходите за меня замуж»

Угольная пыль и страсть



Владимир Басов (Фото: кадр из фильма «Время и семья Конвей»)

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«Когда же ты наконец постареешь!»: ревность, запой и запертая дверь

«Он ревновал меня к моей внешности, успехам в кино и театре. Вы не поверите, но он любил мрачно приговаривать: «Когда же ты постареешь, когда тебе будет, наконец, тридцать лет?..», — цитирует воспоминания звезды «КП».

«Мне жаль, что мы с Басовым расстались. Он был личностью. По-настоящему интересным человеком. Все остальные мужчины не соответствовали его масштабу».

Что было после: звезда «Буратино», «Русская Элизабет Тейлор» и их сын