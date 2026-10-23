«Неподходящее место для страсти»: как «Дуремар» сооблазнил первую красавицу СССР Наталью Фатееву, запирал её дома перед съёмками и ждал, когда она постареет
В 1958 году Наталья Фатеева училась во ВГИКе, когда её позвали на пробы к фильму «Случай на шахте восемь». Режиссёр Владимир Басов искал героиню — и, увидев студентку, потерял голову. Предложение он сделал через три дня после знакомства. Ей было 22, ему — 34. Брак продлился три года: родился сын Владимир, а вместе с ним — ревность, сцены и алкоголь, которые разрушили всё. Сегодня Фатеевой 90, и актриса признаётся, что Басов был единственным мужчиной, которого она любила по-настоящему. Как начинался и почему закончился один из самых громких романов советского кино, читайте в материале «Радио 1».
«Выходите за меня замуж»Их встреча произошла на съёмках в суровых условиях Печорского угольного бассейна. Басов к тому моменту был женат на актрисе Розе Макагоновой, но это не остановило его от решительного шага. Он не стал ходить кругами: подошёл и сказал, глядя прямо в глаза: «Выходите за меня замуж».
Наталья рассмеялась — решила, что это режиссёрская шутка или способ расположить актрису перед сложной работой. По собственным воспоминаниям, Фатеева ответила что-то вроде: «Вы-то вообще женаты!» — и дала понять, что не настроена на новый брак сразу после развода.
Басов не смутился. Он умел брать города долгой осадой: цитировал Цветаеву и Пастернака, сыпал шутками, обладал тем самым гипнотическим взглядом, от которого невозможно было оторваться. Молодая артистка, привыкшая к мужскому вниманию, поразилась его внутренней силе и интеллекту. Рядом с ним она вдруг впервые почувствовала себя защищённой.
Угольная пыль и страстьТрудно представить более неподходящее место для страсти, чем суровый Печорский угольный бассейн, но именно там, во время работы над фильмом, зародилась их история любви. Съёмки шли в условиях, далёких от романтики: мороз под -30, грязь, бараки с тонкими стенами, где слышно каждое слово соседа.Ради Натальи Басов развёлся с первой женой, Розой Макагоновой, и в 1958 году повёл возлюбленную в ЗАГС. В феврале 1959 года родился сын Владимир. Казалось, вот оно — счастье. Но именно ребёнок, по воспоминаниям близких, стал катализатором конца.
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«Когда же ты наконец постареешь!»: ревность, запой и запертая дверьБасов не был беспробудным пьяницей, однако его запои становились всё тяжелее, а ревность — более болезненной. Владимир устраивал сцены из-за коротких юбок и яркого макияжа, ревновал Наталью к успехам в кино и театре. По воспоминаниям кинокритика Вячеслава Шмырова, Басов запирал жену дома перед съёмками у других режиссёров. Фатеевой приходилось звонить на «Мосфильм» и просить, чтобы ей помогли выбраться на площадку.
«Он ревновал меня к моей внешности, успехам в кино и театре. Вы не поверите, но он любил мрачно приговаривать: «Когда же ты постареешь, когда тебе будет, наконец, тридцать лет?..», — цитирует воспоминания звезды «КП».Брак продлился три года: в 1961 году супруги распрощались. Их отношения после развода остались сложными. По воспоминаниям бывшей супруги артиста, Басов и после расставания хлопотал на киностудии, чтобы её больше не снимали, хотя при этом почти десять лет не виделся с сыном. А спустя десятилетия в беседе с журналистами «КП» она подведёт итог этим отношениям.
«Мне жаль, что мы с Басовым расстались. Он был личностью. По-настоящему интересным человеком. Все остальные мужчины не соответствовали его масштабу».