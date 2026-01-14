Непроданные билеты и пустые залы: как квартирный скандал ударил по репутации Ларисы Долиной и «простит» ли её народ?

14 января 2026, 17:38

Лариса Долина (фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Первый в 2026 году концерт народной артистки России Ларисы Долиной, который должен пройти 27 января в одном из московских баров, оказался под угрозой репутационного провала. На выступление было продано всего 18 билетов — лишь около 20% от вместимости зала. Этот факт вызвал широкий резонанс и породил закономерный вопрос: не стало ли резонансное дело о квартире одной из причин падения интереса публики к концертам исполнительницы? Подробности – в материале «Радио 1».





Содержание Полупустой зал и дорогие билеты Квартирное дело, ставшее символом года Отпуск в Абу-Даби и новые вопросы Как певица лишилась жилья Судебные качели и окончательное решение Конфликт вокруг выселения и позиция сторон Ключи не переданы, к делу подключились приставы Репутационный удар и реакция зрителей

Полупустой зал и дорогие билеты

Квартирное дело, ставшее символом года

Дом, где находится квартира, которую Лариса Долина продала Полине Лурье (фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

«Мы видим, как и вы, – машины подъезжают, что-то загружается, больше сказать ничего не можем. Понимаем, что это личные вещи, поскольку вся мебель должна там остаться», – подчеркнула Свириденко в беседе с РЕН ТВ.

Отпуск в Абу-Даби и новые вопросы

Как певица лишилась жилья

Лариса Долина (фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

«У Долиной при совершении указанных сделок истинного намерения и выраженной воли на отчуждение квартиры не было, она действовала под влиянием посторонних лиц, убедивших ее, что она сотрудничает с правоохранительными органами», – приводит ТАСС фрагмент материалов дела.

Судебные качели и окончательное решение

«Квартира принадлежит Полине Лурье. Лариса Долина незаконно находится там».

Полина Лурье (фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Конфликт вокруг выселения и позиция сторон

«Заявление было в виде звонка мне. Было сказано, что если мы предоставляем право проживания, тогда с нас Лариса Александровна не будет взыскивать коммунальные услуги начиная с договора купли-продажи», – рассказала Свириденко.

«Это дезинформация, это полный бред. Никаких условий, что Полина должна что-то выплачивать, и в помине не было», – заявила Мария Пухова.

Ключи не переданы, к делу подключились приставы

Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii



«У нас есть право обратиться к судебным приставам. Долина находится в отъезде и вернется только 20 января», – привело слова адвоката РИА Новости.

Репутационный удар и реакция зрителей

«Лариса Долина сейчас переживает острую фазу недовольства своего зрителя. И, конечно же, вернуть репутацию очень сложно. На данный момент она является определенным токсичным артистом, которого не готовы заказывать на корпоративы. Могут отменяться даже кассовые концерты, то есть некоторые зрители сдают билеты, не поддерживают артиста», – отметил собеседник.