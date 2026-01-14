Непроданные билеты и пустые залы: как квартирный скандал ударил по репутации Ларисы Долиной и «простит» ли её народ?
Первый в 2026 году концерт народной артистки России Ларисы Долиной, который должен пройти 27 января в одном из московских баров, оказался под угрозой репутационного провала. На выступление было продано всего 18 билетов — лишь около 20% от вместимости зала. Этот факт вызвал широкий резонанс и породил закономерный вопрос: не стало ли резонансное дело о квартире одной из причин падения интереса публики к концертам исполнительницы? Подробности – в материале «Радио 1».
Полупустой зал и дорогие билеты
Как сообщили журналисты РИА Новости, концерт Ларисы Долиной запланирован на 27 января в баре Petter, рассчитанном на 91 зрителя. Однако на момент публикации было реализовано лишь 18 билетов.
Цены на места за столиками варьируются от 9,5 до 18,5 тысячи рублей. Билет за барной стойкой обойдется в 15,5 тысячи. При этом питание и напитки в стоимость не включены и оплачиваются отдельно. В администрации заведения уточнили, что концертная программа артистки продлится чуть более часа.
На фоне скромных продаж в СМИ начали выдвигаться предположения о том, что интерес публики к выступлениям певицы заметно снизился после громкого судебного конфликта, который сопровождал ее имя на протяжении всего 2025 года.
Квартирное дело, ставшее символом года
История с элитной квартирой Ларисы Долиной в Хамовниках стала одним из самых обсуждаемых и резонансных процессов 2025 года. Суд обязал артистку передать ключи от жилья новой владелице — предпринимательнице Полине Лурье — до 20 января.
Адвокат покупательницы Светлана Свириденко сообщила, что певица уже начала вывозить личные вещи из квартиры.
«Мы видим, как и вы, – машины подъезжают, что-то загружается, больше сказать ничего не можем. Понимаем, что это личные вещи, поскольку вся мебель должна там остаться», – подчеркнула Свириденко в беседе с РЕН ТВ.
Со стороны Ларисы Долиной ситуацию прокомментировала ее адвокат Мария Пухова. По ее словам, артистка была готова добровольно передать жилье еще с 5 января, однако в настоящее время находится в отъезде и сможет подписать необходимые документы только по возвращении.
Отпуск в Абу-Даби и новые вопросы
Как отмечали журналисты KP.RU, Лариса Долина отправилась на отдых в Абу-Даби. Певицу заметили в престижном отеле на острове Саадият, где стоимость проживания может достигать нескольких сотен тысяч рублей за одну ночь.
Эта информация вызвала дополнительный общественный резонанс, учитывая, что на тот момент вопрос с передачей квартиры новой владелице оставался нерешенным.
Как певица лишилась жилья
История, приведшая к судебным разбирательствам, началась еще в 2024 году. С апреля по июль, по материалам дела, мошенники, представлявшиеся сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, оказывали на певицу психологическое давление. Они убедили артистку, что она участвует в спецоперации по поимке преступников.
В результате Долина перевела 175 миллионов рублей на подконтрольные злоумышленникам счета и, действуя по их инструкциям, организовала продажу своей элитной квартиры в Хамовниках.
«У Долиной при совершении указанных сделок истинного намерения и выраженной воли на отчуждение квартиры не было, она действовала под влиянием посторонних лиц, убедивших ее, что она сотрудничает с правоохранительными органами», – приводит ТАСС фрагмент материалов дела.
Артистка была уверена, что сделка носит фиктивный характер и проходит под контролем силовых структур. Рыночная стоимость квартиры превышала 138 миллионов рублей, однако жилье было продано за 112 миллионов. Покупательницей стала 34-летняя предпринимательница Полина Лурье, которая позже пояснила, что искала квартиру после развода и нашла этот вариант через агрегатор объявлений.
Судебные качели и окончательное решение
21 августа 2024 года Лариса Долина обратилась в суд с иском к покупательнице, после чего Лурье подала встречное заявление. На одном из этапов разбирательств суд вернул певице право собственности, оставив предпринимательницу без жилья и денег.
16 декабря адвокат Долиной подтвердила готовность артистки вернуть Полине Лурье 112 миллионов рублей, уплаченных за квартиру. Однако дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
В итоге суд принял решение оставить право собственности за Лурье. Представители суда заявили:
«Квартира принадлежит Полине Лурье. Лариса Долина незаконно находится там».
25 декабря 2025 года Мосгорсуд постановил выселить певицу из квартиры в Хамовниках.
Конфликт вокруг выселения и позиция сторон
Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко заявила, что представители артистки пытались оказать давление на ее подзащитную, предлагая отсрочку выселения в обмен на отказ от взыскания коммунальных платежей.
«Заявление было в виде звонка мне. Было сказано, что если мы предоставляем право проживания, тогда с нас Лариса Александровна не будет взыскивать коммунальные услуги начиная с договора купли-продажи», – рассказала Свириденко.
Она также напомнила, что у певицы, помимо квартиры в Хамовниках, имеется особняк на севере Москвы и еще одна квартира в Одинцове. Сторона защиты Долиной опровергла эти утверждения.
«Это дезинформация, это полный бред. Никаких условий, что Полина должна что-то выплачивать, и в помине не было», – заявила Мария Пухова.
Юристы отмечали, что любая отсрочка несла риски для покупательницы, поскольку при фактическом проживании Долиной Лурье оставалась владельцем жилья лишь формально, неся финансовые убытки за каждый месяц ожидания.
Ключи не переданы, к делу подключились приставы
Передача ключей от квартиры была запланирована на 9 января 2026 года, однако встречу отменили из-за отъезда певицы. Адвокат Долиной сообщила, что подписать акт передачи жилья артистка сможет не ранее 20 января.
«У нас есть право обратиться к судебным приставам. Долина находится в отъезде и вернется только 20 января», – привело слова адвоката РИА Новости.
В пресс-службе Главного управления ФССП по Москве 12 января подтвердили, что приставы приступили к исполнению судебного решения.
Репутационный удар и реакция зрителей
На фоне затяжного конфликта и активного обсуждения в СМИ зрители начали иначе воспринимать Ларису Долину. Эксперты отмечают, что после истории с квартирой интерес к выступлениям певицы заметно снизился.
Продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru заявил, что артистка столкнулась с серьезным кризисом доверия со стороны публики.
«Лариса Долина сейчас переживает острую фазу недовольства своего зрителя. И, конечно же, вернуть репутацию очень сложно. На данный момент она является определенным токсичным артистом, которого не готовы заказывать на корпоративы. Могут отменяться даже кассовые концерты, то есть некоторые зрители сдают билеты, не поддерживают артиста», – отметил собеседник.
На фоне этих слов скромные продажи билетов на первый концерт 2026 года выглядят уже не случайностью, а тревожным сигналом для артистки, чье имя еще недавно гарантировало аншлаг.