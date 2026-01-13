Стало известно, какой штраф грозит Долиной за пруд на секретном участке

13 января 2026, 18:26

Mash: Долиной грозит 2 млн рублей штрафа за пруд на секретном участке

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Ларисе Долиной грозит штраф в размере двух миллионов рублей за искусственный пруд на ее «секретном участке» в Подмосковье. Об этом пишет Telegram-канал Mash.