Стало известно, какой штраф грозит Долиной за пруд на секретном участке
Ларисе Долиной грозит штраф в размере двух миллионов рублей за искусственный пруд на ее «секретном участке» в Подмосковье. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Певица, по данным источника, 15 лет назад потратила два миллиона рублей на строительство на своём участке.
Ранее стало известно, что предприниматель Глеб Рыськов из Саратова обратился в прокуратуру из-за пруда, который Долина вырыла на своём участке. По его словам, пруд был создан незаконно и расположен в защитной полосе безымянного ручья. Бизнесмен требует провести проверку, выселить Долину с участка и восстановить первоначальный рельеф местности.
Участок, где находится пруд, относится к федеральной зоне, и распашка земли в этом месте запрещена, так как это может привести к экологическому ущербу и изменению уровня воды в прибрежной зоне, пишет Mash.
