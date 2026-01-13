Достижения.рф

Стало известно, какой штраф грозит Долиной за пруд на секретном участке

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Ларисе Долиной грозит штраф в размере двух миллионов рублей за искусственный пруд на ее «секретном участке» в Подмосковье. Об этом пишет Telegram-канал Mash.



Певица, по данным источника, 15 лет назад потратила два миллиона рублей на строительство на своём участке.

Ранее стало известно, что предприниматель Глеб Рыськов из Саратова обратился в прокуратуру из-за пруда, который Долина вырыла на своём участке. По его словам, пруд был создан незаконно и расположен в защитной полосе безымянного ручья. Бизнесмен требует провести проверку, выселить Долину с участка и восстановить первоначальный рельеф местности.

Участок, где находится пруд, относится к федеральной зоне, и распашка земли в этом месте запрещена, так как это может привести к экологическому ущербу и изменению уровня воды в прибрежной зоне, пишет Mash.

Екатерина Коршунова

