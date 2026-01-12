Долина отдыхает в ОАЭ вместо передачи ключей от квартиры
Российская певица Лариса Долина отправилась на отдых в Абу-Даби вместе с дочерью и внучкой. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, артистка остановилась на острове Саадият в пятизвездочном Rixos Premium Saadiyat Island, который называют одним из лучших отелей ОАЭ. Там гостям предоставляются большие бассейны, спа и массажи, фитнес-зал, теннисные корты, а также тематические вечеринки с живой музыкой и диджеями.
Когда именно Долина планирует завершить отпуск, не уточняется. Ее первый концерт в 2026 году намечается на 27 января в баре Petter.
При этом, как отмечается, обещанную квартиру должны освободить до 20 января.
