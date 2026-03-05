Непростое детство и смерть брата: биография и личная жизнь участника третьего сезона шоу «Выживалити» Данила Олейника
Данил Олегович Олейник — российский сварщик, кандидат в мастера спорта по боксу, участник и финалист экстремальных телевизионных проектов. Широкую известность он получил после участия в реалити-шоу «Работяги» на телеканале «Пятница!» в 2025 году. В феврале 2026 года спортсмен также появился в третьем сезоне экстремального проекта «Выживалити». Подробности биографии, спортивной карьеры и личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Данилы Олейника: детство в Обнинске и ранние годыДанил Олейник родился 17 августа 1998 года в городе Обнинске. В семье воспитывались двое сыновей — Данил и его старший брат Анатолий.
Когда будущему спортсмену исполнилось семь лет, отец отдал его в секцию бокса. Занятия спортом сыграли важную роль в формировании характера подростка: регулярные тренировки развивали дисциплину, физическую выносливость и стремление к победе.
В старших классах семья столкнулась с серьезными трудностями. Старший брат Данила, вернувшийся из армии, увлекся азартными играми, что привело к проблемам и ухудшению финансового положения семьи.
Из-за сложной ситуации подростку пришлось рано начать работать: уже в 14 лет он устроился на подработку. После окончания девятого класса Олейник решил получить рабочую специальность и выучился на сварщика.
Переезд в Москву и начало спортивной карьерыВ 21 год Данил Олейник переехал в Москву. Там он продолжил работать по профессии сварщика, одновременно уделяя значительное внимание тренировкам. Спорт оставался важной частью его жизни: он регулярно посещал зал и совершенствовал навыки в боевых искусствах.
В марте 2023 года Олейник дебютировал в смешанных единоборствах. Первый бой он провел в лиге Hardcore Fighting, где его соперником стал Камо Унанян из Армении.
Позднее спортсмен, обладающий ростом 183 сантиметра и выступающий в весе около 77 килограммов, перешел из любительского бокса в профессиональный спорт и начал выступать в категории второго среднего веса.
Переход в профессиональный боксВесной 2024 года Данил начал карьеру на профессиональном ринге. Его дебют оказался успешным: в первом поединке он досрочно победил соперника Кирилла Соя, завершив бой уже в стартовом раунде.
Следующим противником стал Владислав Сукманов. В этом поединке рефери был вынужден остановить бой после убедительного преимущества Олейника.
Еще один заметный эпизод в карьере боксера — бой против Александра Королева. Данил одержал победу всего за 24 секунды первого раунда, окончательно закрепив за собой репутацию нокаутера.
Участие в экстремальном шоу «Работяги»В декабре 2024 года Данил Олейник стал участником телевизионного проекта «Работяги» на телеканале «Пятница!». В программе принимали участие представители рабочих профессий, а ведущим выступил олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров.
Участникам предстояло проходить сложные испытания, требующие силы, ловкости и смекалки. По итогам каждого этапа слабейшие покидали проект.
Олейник успешно справился с заданиями первых двух этапов и прошел в третий выпуск программы. Одним из испытаний стало задание, в котором участникам необходимо было подняться на подвешенные над водой автомобили и починить неработающие фары. Во время выполнения задания Данил случайно уронил фару в воду, однако продолжил борьбу.
Следующим испытанием стала работа в кузнице: участникам нужно было выковать нож из металлической заготовки и затем разрезать им толстый канат. Победителем этого этапа стал Сергей Кузнецов.
Позднее конкурсантам предложили загрузить тележку углем и по рельсам доставить ее к финишу, после чего содержимое взвешивали. В этом испытании Олейник показал лучший результат, опередил соперников и получил иммунитет, защитивший его от выбывания.
Затем участники кололи дрова и разжигали банную печь до заданной температуры. Быстрее остальных справился Алексей Обручников.
Финальным испытанием этапа стало одно из самых сложных заданий. Конкурсантов приковали цепями внутри металлической клетки, которую периодически погружали под воду. Участникам необходимо было найти ключ, закрепленный на конструкции клетки, освободиться от наручников, а затем с помощью второго ключа открыть замок и выбраться наружу.
По итогам голосования участники решили, что проект должен покинуть Сергей Кузнецов. Таким образом, Данил Олейник продолжил участие в борьбе за главный приз — 10 миллионов рублей.
Финал проекта
В феврале 2025 года Олейник дошел до финала шоу. Его соперниками стали сотрудник МЧС из Томска Дмитрий Черкашин, стоматолог из Калининграда Анастасия Непианиди и сантехник из Волгодонска Артем Пожидаев. Первое испытание финала — вис на турнике — завершилось выбыванием Анастасии Непианиди, что сократило число претендентов на победу.
Решающим оказался второй этап, связанный с интеллектуальными заданиями. Участникам необходимо было раскачиваться на шесте, дотягиваться до кнопки и отвечать на вопросы ведущего, включая вопросы по истории.
Этот этап вызвал у Данила заметное раздражение. В результате он дал лишь два правильных ответа, показав худший результат среди финалистов.
«Какие исторические вопросы? Вы что, прикалываетесь?», — сказал он.После выхода эпизода зрители разделились во мнениях: часть аудитории поддержала искренность участника, другие расценили его реакцию как недовольство поражением.
Участие в проекте «Свадьба вслепую»В августе 2025 года Данил Олейник стал участником второго сезона телешоу «Свадьба вслепую». Его партнершей по эксперименту стала владелица автомастерской из Нижнего Новгорода Ангелина Димашова. По условиям проекта пара познакомилась у символического алтаря и провела неделю в родном городе невесты, пытаясь наладить совместный быт и лучше узнать друг друга.
Однако ситуация быстро осложнилась. В ходе эксперимента в жизни Ангелины появился ее бывший возлюбленный Максим. Его визит продемонстрировал, что между ними сохраняются сильные чувства. Оценив ситуацию, Данил пришел к выводу, что продолжать участие в эксперименте бессмысленно. Он нажал красную кнопку, тем самым официально завершив участие в проекте.
Личная жизнь и семейная трагедияВесной 2025 года семья Данила пережила тяжелую утрату. В мае в храме Спасо-Преображенской церкви в селе Спас-Загорье состоялось отпевание его старшего брата Анатолия.
Спустя несколько месяцев, в октябре 2025 года, спортсмен опубликовал трогательное видео, посвященное дню рождения матери. В ролике он поздравил ее и подарил кроссовер Mitsubishi.
Участие в шоу «Выживалити»В феврале 2026 года на телеканале «Пятница!» стартовал третий сезон экстремального реалити-шоу «Выживалити». Данил Олейник вошел в число участников проекта.
Среди конкурсантов также оказались телеведущий Алексей Куличков, блогер Диана Астер, певец Terry (Олег Терновой), боец поп-ММА Артем Тарасов, оперная певица Наталья Павлова, ясновидящая Николь Кузнецова и другие.
Съемки проекта проходили в Пермском крае. Локацией стал заброшенный детский лагерь, расположенный среди глухой тайги. Участникам предстояло выполнять экстремальные задания — от забегов по крыше движущегося железнодорожного состава до испытаний, связанных с открытым огнем.
В одном из конкурсов участники разделились на пары. Один человек помещался в ящик и опускался под землю, а второй должен был выкопать его. Многие конкурсанты испытывали сильную панику, находясь под землей.
Во время испытания Олейник, стремясь быстрее справиться с заданием, по ошибке откопал не своего партнера, а напарника певца Влада Соколовского. После этого участники начали совместно помогать друг другу освобождать остальных.
Эта ситуация вызвала резкую реакцию стилиста Карины Нигай.
«Знаете, что?! Мне было обидно. Абсолютно все мужчины-братаны пошли помогать братанам и не помогли своим сестрам, видя Диану. Мне кажется, лопата весит чуть больше, чем она!», — заявила она.
Стратегия в игре и дальнейшие планыВ рамках проекта «Выживалити» Данил Олейник зарекомендовал себя как участник с сильной физической подготовкой. Многие зрители и соперники называют его одним из самых выносливых игроков сезона. По ходу проекта ему удалось заработать иммунитет: в одном из испытаний он дольше всех удержался на десятиметровой балке, расположенной над водой.
При этом другие участники отмечают его склонность к стратегической игре и участию в интригах внутри команды. В настоящее время уроженец Обнинска продолжает развивать карьеру в телевизионных проектах, сочетая участие в экстремальных шоу со спортивной деятельностью.