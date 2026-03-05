«Я стояла в слезах и не могла понять»: Мария Погребняк столкнулась с автоподставой

05 марта 2026, 05:55

Уличный мошенник довел до слез Марию Погребняк

Мария Погребняк (Фото: Instagram* @mariapoga_)

Модель Мария Погребняк рассказала о попытке мошенничества, с которой она столкнулась в одном из московских дворов. Об этом звезда сообщила в своем Телеграм-канале.





По словам знаменитости, она уехала из дома по делам и в процессе парковки заметила рядом незнакомого мужчину. Тот начал на нее кричать, утверждая, что она его сбила. Мужчина бросил в ее сторону зажигалку и что-то выкрикивал, однако при осмотре автомобиля Погребняк не заметила царапин или вмятин от аварии.



После этого «потерпевший» начал вызывать скорую. Однако рядом были свидетели, которые помогли разобраться в ситуации, после чего мужчина признался, что никакого наезда не было, просто у него «поднялось давление».



«Я стояла в слезах и не могла понять — зачем все это? Зачем врать, если ничего не произошло? Скорее всего, это новый вид мошенничества — когда человек специально создает видимость ДТП, чтобы вызвать жалость или получить выгоду», — поделилась Погребняк.