Раскрыт гонорар Элджея за первый после возращения из Европы концерт в Москве

05 марта 2026, 09:04

SHOT: Элджей заработает более 120 млн рублей за один сольный концерт в Москве

Алексей Узенюк (Фото: Инстаграм*/sayonaraboy)

Рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) впервые за долгое время даст сольный концерт в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.





Цены на билеты достигают 13 тысяч рублей. Если зал заполнится, Элджей заработает на продажах не менее 120 миллионов рублей. Однако значительная часть суммы уйдет на организацию шоу — канал оценивает затраты более чем в 100 миллионов рублей. Гонорар артиста может оказаться не таким крупным.

«Рэпер пытается реанимировать карьеру в России после возвращения из Европы», — говорится в публикации.