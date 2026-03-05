Раскрыт гонорар Элджея за первый после возращения из Европы концерт в Москве
SHOT: Элджей заработает более 120 млн рублей за один сольный концерт в Москве
Рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) впервые за долгое время даст сольный концерт в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Цены на билеты достигают 13 тысяч рублей. Если зал заполнится, Элджей заработает на продажах не менее 120 миллионов рублей. Однако значительная часть суммы уйдет на организацию шоу — канал оценивает затраты более чем в 100 миллионов рублей. Гонорар артиста может оказаться не таким крупным.
«Рэпер пытается реанимировать карьеру в России после возвращения из Европы», — говорится в публикации.Рэпер обновил райдер, и теперь, как пишет канал, его запросы довольно скромные: 20 бутылок пива (Corona Extra и безалкогольное Clausthaler), куриное филе, белая рыба и овощи на гриле, фруктово-ягодная тарелка, протеиновые батончики.
Из необычного — две книги: «Творческий акт» Рика Рубина и «Система: Ключ ко Вселенной» Чарльза Энела, а также полная аптечка с антигистаминными, обезболивающими и средствами от несварения.