Шаляпин раскрыл, при каком условии он женится снова

04 марта 2026, 18:48

Шаляпин заявил, что женится лишь на беременной возлюбленной

Прохор Шаляпин (Фото: Телеграм/aChaliapin)

Певец Прохор Шаляпин рассказал, при каком условии он готов снова пойти под венец. Его слова приводит kp.ru.





Шоумен пошутил, что сейчас у него слишком много имущества, чтобы вступать в брак. Он также отметил, что заставить его жениться может только беременность возлюбленной.

«Вот когда будут дети, тогда и свадьба, может быть, будет. <…> Вот забеременеет, родит, сделаем ДНК на всякий случай», — сказал Шаляпин.