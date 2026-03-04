Достижения.рф

Шаляпин раскрыл, при каком условии он женится снова

Шаляпин заявил, что женится лишь на беременной возлюбленной
Прохор Шаляпин (Фото: Телеграм/aChaliapin)

Певец Прохор Шаляпин рассказал, при каком условии он готов снова пойти под венец. Его слова приводит kp.ru.



Шоумен пошутил, что сейчас у него слишком много имущества, чтобы вступать в брак. Он также отметил, что заставить его жениться может только беременность возлюбленной.

«Вот когда будут дети, тогда и свадьба, может быть, будет. <…> Вот забеременеет, родит, сделаем ДНК на всякий случай», — сказал Шаляпин.
Напомним, за плечами певца три официальных брака. Впервые он женился в 18 лет на женщине, которая была его вдвое старше. Второй его супругой стала бизнесвумен Лариса Копенкина. Третий раз Шаляпин сочетался браком с предпринимательницей Татьяной-Клаудией Дэвис, которая скончалась в сентябре 2021 года.
Лидия Пономарева

