Разрушенный изменой брак, послеродовая депрессия и слухи о новом возлюбленном: в чём Надежда Михалкова нашла себя после развода?
Младшая дочь режиссёра Никиты Михалкова, актриса и режиссёр Надежда Михалкова 27 сентября отмечает свое 40-летие. Она сыграла в «Утомлённых солнцем», получивших «Оскар», пережила громкий развод с грузинским режиссёром Резо Гигинеишвили, а сегодня строит карьеру по другую сторону камеры. О том, как сейчас складывается карьера и личная жизнь артистки, расскажет редакция «Радио 1».
Биография Надежды МихалковойМладшая дочь режиссера Никиты Михалкова Надежда родилась 27 сентября 1986 года в Москве. Дебют будущей звезды в кино состоялся в восьмилетнем возрасте. Она сыграла роль дочери комдива Котова в фильме «Утомлённые солнцем». Именно во время первых съёмок, по словам Надежды, закончилось ее детство. Стоит отметить, что картину высоко оценили в США, после чего Никиту Михалкова вместе с дочерью пригласили на церемонию вручения премии «Оскар».
Во время учебы в школе Михалкова увлеклась дизайном одежды, а также создала проект «Надин», который представила на конкурсе юных модельеров. После получения аттестата Надежда поступила в МГИМО на факультет международной журналистики.
Позднее она снялась в лентах «Сибирский цирюльник», «Президент и его внучка», «Любовь с акцентом», «Сын отца народов», «Мертвое озеро», «Лед-2», «Беспринципные» и биографическом фильме «Людмила Гурченко».
В 2015 году вместе с сестрой Анной принимала участие в спектакле «Как выдать маму замуж» по пьесе братьев Пресняковых, а через три года поучаствовала в проекте Юрия Башмета «Страсти по Пиковой даме», исполнив роль Графини в юности.
В 2016 году состоялся режиссерский дебют Надежды Михалковой. Она представила ленту «Чурросы». Под ее руководством вышли фильмы «Проигранное место», «One Mango, Please» и «Номинация».
Неравный бракКино подарило актрисе встречу с человеком, брак с которым называли неравным. Резо Гигинеишвили во время съёмок сериала «Девять месяцев» своим режиссёрским талантом покорил старшую сестру Надежды Анну. Именно она предложила Михалковой-младшей познакомиться с Резо.
При первой встрече он не произвёл на Надежду сильного впечатления. Она сочла его слишком энергичным и напористым. С того момента они лишь обменивались приветственными фразами. Однажды Резо всё же решился пригласить Михалкову на выставку. Но в тот день музей оказался закрыт и, по факту, свидание так и не состоялось. С того дня Гигинеишвили начал ухаживать за Михалковой. Ради нее он развёлся со своей первой женой Анастасией Кочетовой, а затем отправился знакомиться к будущим родственникам.
Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
В СМИ в то время уже ходили слухи о том, что Надежда увела Резо из семьи, а Никита Михалков не одобрил кандидатуру Гигинеишвили в качестве супруга для своей дочери. Надежду же жутко раздражали публикации в прессе, которые были лживыми, а папа артистки отнёсся к выбору дочери с уважением.
В 2010 году Надежда и Резо поженились, а через год обвенчались в старинном монастыре Бодбе в Грузии. В браке родились двое детей — дочь Нина и сын Иван. Примечательно, что оба ребёнка появились на свет в один день, 21 мая, с разницей в два года.
Послеродовая депрессияВ одном из интервью Надежда призналась, что начала страдать депрессией еще во время беременности. Вдобавок она очень переживала из-за набранных килограммов, что не может выходить в свет.
«Думала, что рожу вот сейчас ребенка — и все! Конец! Буду сидеть дома, а вокруг будут худые актрисы, моложе меня», — вспоминала Михалкова.В 2011 году, когда родилась Нина, то, по признанию актрисы, радостных эмоций было мало. Она апатично окунулась в заботу о ребенке, и вскоре дошло до того, что мама начала делать ей замечания касательно внешнего вида. Еще через время актриса осознала, что у нее послеродовая депрессия.
«Когда была в Москве, я везла коляску около прудов и подумала: «А что, если ее туда отпустить?» Потом подумала: «Блин, это же ненормальные мысли», — делилась Надежда в YouTube-программе «Ещенепознер».Справиться с этим тяжелым периодом артистке помогла сестра Анна. Она успокоила сестру, объяснила причины её послеродовой депрессии и подарила надежду на счастливое избавление от неё со временем. После этого разговора Надежде стало гораздо легче. А спустя два года, в мае 2013-го, она родила второго ребёнка — сына Ивана.
Развод и личная жизнь Надежды Михалковой сегодняОднако семейная идиллия продлилась недолго. В 2017 году Надежда подала на развод. Причины супруги не комментировали, но в прессе высказывались предположения об измене Гигинеишвили — якобы с предпринимательницей и светской львицей Надеждой Оболенцевой, которая впоследствии стала его третьей женой. После развода актриса стала высказывать мнение о том, что институт семьи перестал быть таким же значимым, каким был в советское время у родителей.
Стоит отметить, что, несмотря на расставание, Михалковой удалось сохранить для детей отца. Надежда сделала всё от неё зависящее, чтобы дети продолжали любить и уважать папу.
После начала спецоперации Гигинеишвили осудил действия российского правительства и обосновался в Грузии, но связи с РФ не прервал.
«Я работаю в Москве. Для моих детей важно, чтобы отец был рядом. Я приезжаю к ним, общаюсь. Надя — замечательная мама, хорошо воспитывает детей, но важно, чтобы и я был с ними», — отмечал он в интервью.О личной жизни Надежды Михалковой вновь заговорили в сентябре 2023 года, когда она пришла на премьеру фильма «Звук свободы» с кольцом на безымянном пальце. Слухи о появлении возлюбленного артистка не комментировала.
Надежда Михалкова сейчасСегодня Надежда Михалкова продолжает активно работать — но уже преимущественно как режиссёр и продюсер. В 2025 году она выпустила драму «Огненный мальчик», где выступила режиссёром, соавтором сценария и продюсером. Главные роли в картине исполнили Анна Михалкова, Юлия Высоцкая и Оксана Акиньшина. Премьера прошла в кинотеатре «Художественный», куда пришёл весь клан Михалковых.
Надежда Михалкова (слева) и Анна Михалкова (справа) с детьми (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
В новом сезоне «Мастерской "12" Никиты Михалкова» Надежда дебютирует как театральный режиссёр — она ставит «Вассу Железнову» по первой редакции пьесы Максима Горького (1910 года). Главную роль исполнит народная артистка РФ Ирина Розанова, также в спектакле заняты Михаил Ефремов, Сергей Баталов и племянник Надежды — Андрей Баков.
В театре подчёркивают, что обращение именно к первоначальному тексту позволяет «по-новому взглянуть на историю семьи, в которой личные отношения оказываются тесно связаны с вопросами власти, денег и наследства». Для Надежды Михалковой, чья жизнь сама во многом напоминает драму о семейных узах и борьбе за собственный путь, эта постановка может стать не просто профессиональным дебютом, но и глубоко личным высказыванием.