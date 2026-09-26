26 сентября 2026, 11:00

Надежда Михалкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Младшая дочь режиссёра Никиты Михалкова, актриса и режиссёр Надежда Михалкова 27 сентября отмечает свое 40-летие. Она сыграла в «Утомлённых солнцем», получивших «Оскар», пережила громкий развод с грузинским режиссёром Резо Гигинеишвили, а сегодня строит карьеру по другую сторону камеры. О том, как сейчас складывается карьера и личная жизнь артистки, расскажет редакция «Радио 1».





Содержание Биография Надежды Михалковой Неравный брак Послеродовая депрессия Развод и личная жизнь Надежды Михалковой сегодня Надежда Михалкова сейчас



Биография Надежды Михалковой

Неравный брак

Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)





Послеродовая депрессия

«Думала, что рожу вот сейчас ребенка — и все! Конец! Буду сидеть дома, а вокруг будут худые актрисы, моложе меня», — вспоминала Михалкова.

«Когда была в Москве, я везла коляску около прудов и подумала: «А что, если ее туда отпустить?» Потом подумала: «Блин, это же ненормальные мысли», — делилась Надежда в YouTube-программе «Ещенепознер».

Развод и личная жизнь Надежды Михалковой сегодня

Надежда Михалкова (Фото: Instagram*@ anikiti4na)

«Я работаю в Москве. Для моих детей важно, чтобы отец был рядом. Я приезжаю к ним, общаюсь. Надя — замечательная мама, хорошо воспитывает детей, но важно, чтобы и я был с ними», — отмечал он в интервью.

Надежда Михалкова сейчас