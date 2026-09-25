Вербицкая-Линник рассказала, как с наибольшей пользой почтить память Сергея Соседова

25 сентября 2026, 05:36

Адвокат Вербицкая-Линник призвала помочь маме Соседова после его смерти

Сергей Соседов (Instagram* / @sosedov.official)

Новость о кончине Сергея Соседова стала настоящим потрясением не только для армии поклонников, но и для тех, кто знал его лично. Сам критик, судя по всему, не задумывался о подобном исходе, и его уход оказался особенно болезненным для окружения.





О душевном состоянии Сергея в беседе с URA.RU рассказала его приятельница Юлия Вербицкая‑Линник. По её словам, совсем недавно они обсуждали совместную съёмку — Соседов был полон рабочих планов. Критик искренне хотел быть востребованным: его огорчало, что приглашения на съёмки поступали не так часто, как ему хотелось.



Юлия Вербицкая‑Линник убеждена, что любовь зрителей к Соседову была абсолютно заслуженной. Она описывает его как невероятно искреннего, открытого и непосредственного человека — по-детски живого и настоящего.



«Близкие знают, что он очень любил свою маму, переживал за нее. Все кто любил Сережу, пусть станут ей как дети. Предлагаю: давайте все станем на защиту Сережиной мамы. Это то, о чем, я уверена, он бы попросил нас всех», — сказала адвокат.