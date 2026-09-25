Наташа Королёва передала родственницам квартиру в Майами весной 2022 года

25 сентября 2026, 08:56

Наташа Королева (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Певица Наташа Королёва в марте 2022 года переоформила жильё в Майами на мать и племянницу. За передачу прав на недвижимость в документах указали сумму в $10. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.