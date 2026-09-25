Наташа Королёва передала родственницам квартиру в Майами весной 2022 года
Певица Наташа Королёва в марте 2022 года переоформила жильё в Майами на мать и племянницу. За передачу прав на недвижимость в документах указали сумму в $10. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Речь идёт об апартаментах площадью 120 квадратных метров в жилом комплексе Winston Towers 300 в Санни-Айлс-Бич, рядом с Майами-Бич. Квартиру на 16-м этаже Наталья Порывай, настоящее имя артистки, купила в 2013 году примерно за 9,2 млн рублей по тогдашнему курсу.
В жилье есть две спальни, две ванные и большая гостиная. Апартаменты ценят за панорамный вид и качественную звукоизоляцию. Сейчас их стоимость оценивают в 32,2 млн рублей, ежегодный налог достигает почти 506 тысяч рублей.
Мать певицы владеет ещё одной квартирой в Winston Towers 300. Она находится на девять этажей ниже и отличается большей площадью. Королёва приобрела эту недвижимость в 2011 году примерно за 6,3 млн рублей по курсу того времени.
Стоимость второй квартиры сейчас составляет около 34,8 млн рублей. Налог на неё оценивают примерно в 506 тысяч рублей в год. Право на эту недвижимость мать артистки делит со своей дочерью от второго брака с Игорем Эльпериным.
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