«Несчастна, как Махидевран»: три развода, соперничество с Мерьем Узерли и всемирная известность Нур Феттахоглу
12 ноября турецко-немецкой актрисе Нур Феттахоглу исполнится 45 лет. Мировую известность артистке принес культовый сериал «Великолепный век». Несмотря на огромный успех в работе, личная жизнь Феттахоглу не сложилась, как и у ее популярной героини. Подробности жизни знаменитости — в материале «Радио 1».
Биография Нур Феттахоглу
Нур Феттахоглу родилась 12 ноября 1980 года в немецком городе Дуйсбурге, в семье с пятью детьми. Ее родители, Небахат и Синан Феттахоглу, приняли решение переехать в Стамбул, где Нур окончила школу и колледж.
После этого она поступила в Университет Халич на факультет дизайна одежды, но вскоре начала работать в банке. Именно там девушку заметил кастинг-менеджер, пригласивший ее на пробы. Уже через несколько недель Феттахоглу стала ведущей на канале «Скай Тюрк».
Карьера Нур Феттахоглу
Примерно в 2006 году Нур встретила своего первого мужа, который убедил её попробовать себя в киноиндустрии. После нескольких месяцев работы на телевидении она прошла первые пробы и получила роль в сериале «Колебания сердца». Затем последовала ещё одна малозначительная роль в фильме «Какой из меня отец».
В 2008 году турецкую актрису утвердили на роль Пейкер в сериале «Запретная любовь», который быстро завоевал популярность по всему миру. Именно этот проект принёс Нур первую значительную известность и стал отправной точкой для её дальнейшей успешной карьеры.
2011 год стал пиком карьеры Нур Феттахоглу. Она исполнила роль Махидевран-султан в сериале «Великолепный век», который прославил её на международной арене. После завершения этого проекта её фильмография продолжала пополняться новыми успешными работами. Среди них были такие проекты, как «На жизненном пути», «Великий сыщик Филинта», «Права на престол Абдулхамид», «Фи, Чи, Пи», «Степь», «Дети сестёр», «Вавилон», «Бумажный дом» и «В пух и прах».
Интересно, что со многими известными актёрами из «Великолепного века» Нур Феттахоглу пересекалась и в других проектах. Она неоднократно снималась вместе с Энгином Озтюрком, Небахат Чехре, Озаном Гювеном, Халитом Эргенчем и другими звёздами.
На сегодняшний день в активе актрисы более 20 успешных кинопроектов.
«Вторая после Хюррем»: Соперничество Нур Феттахоглу с Мерьем Узерли
Турецкий сериал, который привлек внимание миллионов зрителей по всему миру, открыл множество талантливых актеров, включая Нур Феттахоглу. Звезда турдизи воплотила на экране образ Махидевран-султан — первой хасеки Сулеймана и матери его старшего сына Мустафы. Она блестяще справилась с ролью опальной султанши, сумев полностью погрузиться в сложный и многогранный характер. В одном из интервью актриса рассказывала, что перед началом съемок ей пришлось много времени посвятить подготовке к роли. Однако ее усилия не остались незамеченными, и сегодня имя Махидевран-султан прочно ассоциируется именно с Нур Феттахоглу.
После выхода сериала на экраны артистку начали сравнивать с другой известной турецкой актрисой, Мерьем Узерли. Знаменитости играли соперниц, и это породило многочисленные сплетни о реальной вражде между ними.
Ходили даже слухи о том, что однажды женщины подрались во время словесной перепалки. Однако сама Нур всегда отзывалась о своей коллеге с уважением и теплотой.
«У нас очень насыщенный рабочий график — мы почти все время проводим на съемочной площадке. Мерьем отличается от других работоспособностью, дисциплиной, и это дает нам позитивную энергию. Когда она видит, что у нас плохое настроение, то обязательно как-нибудь нас развеселит», — рассказывала актриса в одном из интервью.
Личная жизнь Нур Феттахоглу
В 2008 году турецкая актриса заключила брак с Муратом Айсаном, но уже через три года их союз распался. После развода Нур вернула свою девичью фамилию, поскольку не хотела, чтобы её связывали с кинематографом исключительно из-за фамилии бывшего мужа.
В октябре 2013 года Феттахоглу вновь вышла замуж, на этот раз за бизнесмена Левента Везироглу. Их брак продлился чуть менее двух лет, после чего супруги разошлись. Однако уже через несколько месяцев они вновь соединились и повторно связали себя узами брака. В феврале 2016 года у них родилась дочь, которую назвали Элиса Гюзин.
В марте 2021 года их союз распался во второй раз. Девочка осталась жить с матерью, но Левент активно участвует в её воспитании. После третьего развода Нур старается не афишировать свою личную жизнь.
Нур Феттахоглу сегодня
В настоящее время турецкая актриса Нур Феттахоглу продолжает активно сниматься в кино. Она регулярно получает предложения о новых ролях, но в последние годы не играла ярких главных героинь. Многие поклонники турдизи считают, что артистка так и осталась заложницей одного персонажа — Махидевран из сериала «Великолепный век».
Свободное время знаменитость уделяет воспитанию дочери. Актриса также не забывает о своих увлечениях: она занимается йогой и танцами, любит плавать и экспериментировать с кулинарией.
После успеха в сериале «Великолепный век» Феттахоглу стала лицом известного французского бренда «L’Oreal Paris».