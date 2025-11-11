Достижения.рф

Капсула времени: Максим Аверин получил уникальный подарок к 50-летию

Актёру Максиму Аверину подарили двухтомник о его карьере
Максим Аверин (Фото: Instagram* / @maximaverin)

До 50-летнего юбилея актёра Максима Аверина остаются считаные недели, но праздновать он начал заранее.



В преддверии дня рождения артист получил необычный подарок от своего директора Николая Коренева — эксклюзивный двухтомник под названием «ТЕАТРЪ», рассказывающий историю его творческой жизни. Об этом пишет МК.

Издание стало настоящей хроникой 30-летней карьеры актёра. В книгах собраны редкие фотографии со спектаклей, закулисья и гастролей, многие из которых удалось найти с трудом.

«Нужно было находить, оцифровывать, делать цветокоррекцию. И самое главное — много фотографий потеряно. Люди ушли, и вместе с ними исчезли снимки, поэтому собрать всё за тридцать лет было непросто», — рассказал Коренев.
Каждая страница двухтомника — это напоминание о мгновениях, которые невозможно повторить, но можно сохранить на бумаге.

Сам Аверин признался, что этот подарок стал для него особенно дорогим, ведь в нём заключена целая жизнь, прожитая на сцене.

Софья Метелева

