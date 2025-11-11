«Всегда собой недовольна»: певица Зара рассказала, как самокритика помогает ей расти

11 ноября 2025, 14:24

Певица Зара призналась, что недовольство собой стало её двигателем вперёд

Зара (Фото: Instagram* / @zara_music)

На церемонии Topical Style Awards 2025 певица Зара (настоящее имя — Зарифа Мгоян) откровенно призналась, что часто бывает собой недовольна.





В беседе с Super артистка отметила, что именно это чувство помогает ей двигаться вперёд.





«Я всегда собой недовольна, я всегда стремлюсь к самосовершенствованию, я всегда в творческом процессе, когда что-то получается, что-то откликается, значит, всё не зря», — рассказала артистка.