«Всегда собой недовольна»: певица Зара рассказала, как самокритика помогает ей расти
Певица Зара призналась, что недовольство собой стало её двигателем вперёд
На церемонии Topical Style Awards 2025 певица Зара (настоящее имя — Зарифа Мгоян) откровенно призналась, что часто бывает собой недовольна.
В беседе с Super артистка отметила, что именно это чувство помогает ей двигаться вперёд.
«Я всегда собой недовольна, я всегда стремлюсь к самосовершенствованию, я всегда в творческом процессе, когда что-то получается, что-то откликается, значит, всё не зря», — рассказала артистка.Ранее заслуженная артистка России делилась своим способом борьбы с осенней апатией. По словам певицы, она старается не давать себе повода для уныния — активно работает и постоянно занята делами.
Зара уверена, что именно движение и вовлечённость помогают сохранять внутренний баланс и оставаться в гармонии с собой.