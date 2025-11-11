«Я ревела, мне было страшно»: Семен и Евгения Кривцовы разводятся после «Ставки на любовь». Что случилось на самом деле?

11 ноября 2025, 12:03

Евгения и Семен Кривцовы (Фото: кадр из шоу «Ставка на любовь»)

Евгения и Семен Кривцовы — одна из самых обсуждаемых пар шоу «Ставка на любовь». Недавно стало известно, что Семен подал заявление на развод. О том, как супруги справлялись со стрессом на шоу, а затем столкнулись с разводом уже после проекта, расскажет «Радио 1».





Содержание Трудности в отношениях Кривцовых Как Женя узнала, что Семен подал заявление на развод? Почему Семён Кривцов решил развестись? «Я боялась, что муж мне изменит»: Женя Кривцова рассказала о самом большом своем страхе Как Женя Кривцова реагирует на хейт

Трудности в отношениях Кривцовых

«В нашей семье было много ситуаций непростых и много моментов, когда вы друг друга ненавидите, бьете тарелки, хлопаете дверьми и расходитесь. И дистанция только нарастает», — сказал Семен в одном из выпусков шоу «Ставка на любовь».

«Мне очень важно, чтобы ты просто наслаждался каждой моей победой со мной. И тогда в моем сердце для тебя будет гораздо больше любви и тепла, и чувств, потому что я закрываюсь, когда не вижу в тебе поддержки!» — со слезами сказала Кривцова во втором выпуске шоу «Ставка на любовь».

Как Женя узнала, что Семен подал заявление на развод?

«И я просто села на диван. И мне стало так плохо в этот момент, потому что игра игрой, шутки шутками, скандалы скандалами, но... Я ревела... Мне было страшно...» — поделилась Кривцова на шоу «Алена, блин».

Евгения Кривцова (Фото: кадр из шоу «Ставка на любовь»)

«Так я же тебя предупреждал!» — ответил он.

Почему Семён Кривцов решил развестись?

«Сема не такой эмоциональный, как я. И он просто любит. Ну где-то не на первом плане. А я эмоциональная. Я сегодня люблю, а завтра ненавижу, а потом снова люблю», — отметила Евгения.

«Я боялась, что муж мне изменит»: Женя Кривцова рассказала о самом большом своем страхе

«Я всегда очень сильно боялась заходить в отношения, и мы очень долго это прорабатывали с Семеном, я боялась, что он меня предаст, что он мне изменит, потому что это травма моего детства, связанная с родителями. Я, наверное, все могу простить, кроме измены. Я никогда не прощу предательство по отношению к себе», — пояснила Кривцова.

Евгения Кривцова (Фото: кадр из шоу «Алена, блин!»)



«Хочется чего-то свеженького. Конечно, взяла бы с собой Семена. Я в нем уверена, в его силе и напоре. Я знаю, что он меня не бросит, не оставят, все сделает, выложится на максимум, — говорит Евгения. — Но наша пара пока еще не настолько медийна, чтобы попасть в какие-то более серьезные проекты. Поэтому я могу выбрать себе медийного партнера, вот вообще все равно. Я хочу идти дальше, я понимаю, что для меня это возможность, я раскрываюсь на реалити, узнаю себя. Плюс это, естественно, медийная помощь, хорошая поддержка. Сейчас мы понимаем, что снова у нас новая рокировка идет, новые социальные сети, новое развитие, и реалити — это хорошая дополнительная возможность», — добавила она.

Как Женя Кривцова реагирует на хейт

«Зашла я посмотреть. А там все женщины хаят меня и поддерживают Сёму. Так интересно. Мне иногда кажется, что женщины на подсознание прям ненавидят женщин, и всегда во всем оправдывают мужчин. Нет, я не прошу гневить Сёму. Это лишь наблюдения», — написала Женя в своем блоге.