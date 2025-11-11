«Я ревела, мне было страшно»: Семен и Евгения Кривцовы разводятся после «Ставки на любовь». Что случилось на самом деле?
Евгения и Семен Кривцовы — одна из самых обсуждаемых пар шоу «Ставка на любовь». Недавно стало известно, что Семен подал заявление на развод. О том, как супруги справлялись со стрессом на шоу, а затем столкнулись с разводом уже после проекта, расскажет «Радио 1».
Трудности в отношениях Кривцовых
Евгения и Семен Кривцовы состоят в браке уже 12 лет. У них трое детей. Женя окончила СПбГУ по специальности журналиста и долгое время зарабатывала на жизнь ведением блога. Семен же выступил на шоу в качестве эксперта по инфобизнесу и продюсера онлайн-школ.
Стоит отметить, что пара неоднократно сталкивалась с трудностями в отношениях.
«В нашей семье было много ситуаций непростых и много моментов, когда вы друг друга ненавидите, бьете тарелки, хлопаете дверьми и расходитесь. И дистанция только нарастает», — сказал Семен в одном из выпусков шоу «Ставка на любовь».
В первом же выпуске Женя устроила скандал со своим мужем, сопровождающийся слезами и публичными разногласиями.
«Мне очень важно, чтобы ты просто наслаждался каждой моей победой со мной. И тогда в моем сердце для тебя будет гораздо больше любви и тепла, и чувств, потому что я закрываюсь, когда не вижу в тебе поддержки!» — со слезами сказала Кривцова во втором выпуске шоу «Ставка на любовь».
Пара никак не могла достичь гармонии. Женя, с её взрывным характером, то превозносила Семена, то резко критиковала его («Я же знала, что ты не добьёшься успеха»). Затем она признавалась ему в любви, после чего начинала плакать и осуждать мужа. В одной из серий Семен заявил, что готов расторгнуть брак, и вот этот момент настал.
Как Женя узнала, что Семен подал заявление на развод?
В эфире шоу «Алена, блин!» Евгения Кривцова поделилась, что в последние годы ее отношения с мужем были сложными и нестабильными. Однако в период съемок проекта в семье царило спокойствие.
Спустя некоторое время после завершения шоу, Жене позвонили из суда. Ей сообщили, что Семен подал заявление о разводе. Если Женя согласна, ей нужно подтвердить это, и тогда их разведут в кратчайшие сроки.
«И я просто села на диван. И мне стало так плохо в этот момент, потому что игра игрой, шутки шутками, скандалы скандалами, но... Я ревела... Мне было страшно...» — поделилась Кривцова на шоу «Алена, блин».
Во время этого телефонного разговора Семен находился в другой комнате и не догадывался о происходящем. Когда Женя сообщила ему о звонке из суда, он отреагировал спокойно.
«Так я же тебя предупреждал!» — ответил он.
Почему Семён Кривцов решил развестись?
Недавно нумеролог предупредил Семена, что Кривцовы выбрали для свадьбы неподходящий день, и это может быть причиной их постоянных ссор. В ответ на это Семен предложил Жене развестись, а затем снова пожениться, но уже в день, который, по мнению эксперта, будет благоприятным.
Кривцовы отнеслись к ситуации с юмором и забыли об этом разговоре. Однако вскоре после этого между ними снова возник конфликт, и Семен все же подал заявление на развод.
Женя уверена, что Семен никогда не оставит ее. У них трое детей, и Семен, по ее мнению, идеальный отец.
«Сема не такой эмоциональный, как я. И он просто любит. Ну где-то не на первом плане. А я эмоциональная. Я сегодня люблю, а завтра ненавижу, а потом снова люблю», — отметила Евгения.
Кривцовы сейчас живут вместе, однако Семен не забрал заявление о разводе. Женя не знает, что будет дальше.
«Я боялась, что муж мне изменит»: Женя Кривцова рассказала о самом большом своем страхе
Евгения Кривцова в программе «Алена, блин!» поделилась своим самым большим страхом и рассказала о том, примет ли она участие в реалити-шоу снова. По словам блогерши, раньше она боялась, что муж ей изменит.
«Я всегда очень сильно боялась заходить в отношения, и мы очень долго это прорабатывали с Семеном, я боялась, что он меня предаст, что он мне изменит, потому что это травма моего детства, связанная с родителями. Я, наверное, все могу простить, кроме измены. Я никогда не прощу предательство по отношению к себе», — пояснила Кривцова.
Несмотря на трудности в отношениях, Евгения готова бороться за свою семью и оставаться в браке с Семеном. Однако блогер может отправиться на новые проекты и без него.
«Хочется чего-то свеженького. Конечно, взяла бы с собой Семена. Я в нем уверена, в его силе и напоре. Я знаю, что он меня не бросит, не оставят, все сделает, выложится на максимум, — говорит Евгения. — Но наша пара пока еще не настолько медийна, чтобы попасть в какие-то более серьезные проекты. Поэтому я могу выбрать себе медийного партнера, вот вообще все равно. Я хочу идти дальше, я понимаю, что для меня это возможность, я раскрываюсь на реалити, узнаю себя. Плюс это, естественно, медийная помощь, хорошая поддержка. Сейчас мы понимаем, что снова у нас новая рокировка идет, новые социальные сети, новое развитие, и реалити — это хорошая дополнительная возможность», — добавила она.
Как Женя Кривцова реагирует на хейт
В 2024 году Евгения приняла участие в шоу «Звезды в джунглях» и покинула проект в пятом эпизоде. Она поделилась, что иногда негативные комментарии задевают ее. Кроме того, Кривцова прочитала комментарии под постом о своем разводе и была неприятно поражена их содержанием.
«Зашла я посмотреть. А там все женщины хаят меня и поддерживают Сёму. Так интересно. Мне иногда кажется, что женщины на подсознание прям ненавидят женщин, и всегда во всем оправдывают мужчин. Нет, я не прошу гневить Сёму. Это лишь наблюдения», — написала Женя в своем блоге.