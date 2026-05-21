«Несло, как кобылу»: любовник-парикмахер и обращение к колдунам. Гинзбург и Поплавская раскрыли секреты, о которых молчали четверть века
Более десяти лет прошло с момента развода актрисы Яны Поплавской и режиссёра Сергея Гинзбурга. Однако старые обиды оказались настолько глубокими, что бывшие супруги так и не сумели отпустить прошлое — и наладить нормальное общение не удаётся до сих пор. Периодически они напоминают о себе: дают интервью, делятся подробностями расставания. Но у каждого своя правда: она называет брак «горьким, как полынь» и обвиняет мужа в унижениях, он парирует фактами о её изменах и уверяет — любовь была настоящей. Почему звёздная пара, прожившая вместе четверть века, так и не смогла найти общий язык спустя годы, и кто на самом деле виноват в разрыве, расскажет «Радио 1».
Две правды: исповедь Поплавской и ответ ГинзбургаСвою версию Поплавская описывает без прикрас — и звучит она как исповедь.
«Думала, что мой брак будет счастливым, а он оказался горьким, как полынь. Муж издевался надо мной. Говорил, что я страшная и толстая: "Посмотри на себя, в кого ты превратилась". Я плакала в те моменты страшно. Изменял мне, а когда развелись, обобрал, а алименты платить не хотел», — поделилась Яна с «TVCenter.ru».В то же время сам Гинзбург категорически не согласен с таким мнением.
«Надоели эти сказки... Я любил Яну Поплавскую, по-настоящему любил», — заявил Сергей.По его словам, он регулярно выплачивал алименты и ушёл из семьи, оставив жене и детям всё совместно нажитое имущество, кроме машины и личных вещей.
Фраза, вырванная из контекстаПоплавская рассказывала, что сын Гинзбурга от первого брака Егор проживал вместе с ними на протяжении трёх лет. Актриса подчёркивала: она ни разу не упрекнула мужа и относилась к чужому ребёнку с заботой. Однако Сергей это отрицает и утверждает, что бывшая жена не передавала сына на постоянное проживание, мальчик лишь иногда гостил у отца, не дольше трёх дней подряд. Куда тяжелее сложилась ситуация со второй беременностью Яны: врачи диагностировали гибель плода на раннем сроке. В произошедшем актриса обвинила супруга: он не проявил сочувствия и отстранился, ушёл возиться с машиной. Сергей Гинзбург позже вспоминал этот трагический эпизод в беседе с журналистами.
«В один из плановых осмотров Яне сказали, что беременность замерла. Это был страшный удар. Когда она вышла от врача, то прошептала мне: "Это ты во всем виноват". Я не понимал, в чём мог быть виноват. Списал на то, что жена в ужасном моральном состоянии, она не понимает, что говорит. Меня трясло. Я брал себя в руки и выдавливал, что все обязательно наладится. Я ничего не понимаю в ремонте автомобилей, но, когда мы вернулись домой, пошёл к своей машине, открыл капот и простоял так часа два. Я не знал, что говорить, что делать...» — рассказал режиссёр изданию «Собеседник».Через полгода Яна узнала о новой беременности. Вынашивать ребёнка было непросто: актриса набрала 30 кг и находилась на сохранении. Однако всё закончилось благополучно: после всех испытаний родился здоровый малыш. По словам Сергея, Яна вскоре впала в уныние: ей обещали место во «Времечке» после родов, но так и не взяли. Гинзбург, уже успешный сотрудник АТВ, отправился к директору Анатолию Малкину. Тот уговаривал Сергея взяться за новый проект, но Гинзбург отказывался. В итоге актёр согласился на постановку в обмен на работу для жены. В интервью изданию «Караван историй» Сергей Гинзбург вспоминал, как помогал бывшей супруге вернуться на телевидение. Когда он попросил директора телеканала АТВ Анатолия Малкина дать Яне Поплавской шанс, тот ответил с сомнением:
«Я бы рад, но Яна сейчас не в форме…».Гинзбург твёрдо пообещал.
«Дай мне чуть-чуть времени, и я гарантирую, что она придёт в форму!», — цитирует слова Сергея издание.Сергей, по его словам, очень хотел, чтобы Яна смогла вернуться к работе — это было страстным желанием супруги, но она тогда обиделась на его фразу, которая была впоследствии вырвана из контекста и использована против него.
«Я принёс ей радостную весть, что Малкин её возьмёт, надо только поднапрячься и скинуть лишний вес: „Посмотри на себя! Надо не сидеть и страдать, а прикладывать усилия и вернуться к привычным зрителю габаритам. Хочешь, будем бегать вместе“. Но Яне удобнее верить в свою версию без контекста», — рассказывал Сергей Гинзбург в интервью.
Попытка начать зановоПоплавская всё же сбросила вес и приступила к работе. У Гинзбурга в это время шёл интересный проект — передача «Кинематограф» с Александром Стриженовым и Яной. Сергей и Стриженов крепко сдружились, а затем задумали снять фильм «Упасть вверх». Режиссёром стал Гинзбург. В интервью журналу «Караван историй» Сергей Гинзбург подробно рассказал о семейной драме. По словам кинорежиссёра, когда он работал над фильмом, Яна стала «дико нервной и раздражительной». Оказалось, что кто-то донёс ей о романе телеведущего с актрисой Евгенией Крюковой — сам Гинзбург эти обвинения до сих пор отрицает. В ответ у Поплавской, по её собственному признанию (как утверждает Гинзбург), начался роман с парикмахером.
Несмотря на все попытки наладить отношения, через несколько месяцев они расстались.
«Мне без неё было плохо», — признавался киноактёр.
«Яна, которую я не знаю...»У них получилось: любовь вернулась. Гинзбург помог Яне с ролью после простоя, затем супруга снялась ещё в одном его проекте. А вот в сериал «И всё-таки я люблю...» Сергей взять её не смог — не нашлось подходящей роли. К концу съёмок постановщик чувствовал себя уставшим.
«И тут у моей жены случился следующий роман! И опять узнал об этом последним... Точки над «i» расставились банально, как в дешёвой оперетте. После съёмок я валился с ног и мог заснуть прямо на диване. Так и услышал её разговор по телефону, не предназначавшийся для чужих ушей», — делился Гинзбург.Поплавская признала факт измены, но подчеркнула, что любит по-настоящему только его. Гинзбург предложил оставить этот случайный эпизод в прошлом. Однако супруга тайно продолжала роман с радиоведущим Евгением Яковлевым, который был моложе на 15 лет и впоследствии стал её мужем.
«Она выдумывала на пустом месте скандал и уходила к любовнику. Может быть, всё дело в её эмоциональности — несло, как кобылу в щавель, и остановить невозможно. И качели эти продолжались месяца три. Снять квартиру я не мог, с утра до ночи пропадал на съёмочной площадке», — объяснял Сергей.Перед отъездом в Черногорию Гинзбург услышал от Яны:
«Я решила, что я с тобой, просто прямо сейчас я не могу его бросить!».Режиссёр взял с жены обещание не приводить любовника домой, а сам отправился восстанавливать душевное равновесие на Балканское побережье.
После возвращения Гинзбург стал получать смс от Яковлева с описаниями спальни и оскорблениями. Сергей дал любовнику жены в глаз — смс прекратились, но скандалы дома — нет. Какое-то время они пытались жить как обычно.
«Я продолжал верить, что совместные 25 лет рядом удержат нас канатами. Но... однажды я проснулся с мыслью: всё! Накануне случилось очередное мерзкое выяснение отношений, и будто что-то щёлкнуло в голове. Я понял, что просто больше ничего не чувствую. Любви больше не было», — разводил руками Гинзбург.Сергей начал работать над фильмом «Мишка Япончик», на съёмках познакомился с Анастасией. Он ушёл из дома, но Яна, напротив, начала бороться за семью.
«И понеслось. Адвокаты. Угрозы. Дурацкие хождения по колдунам. Смска: «Ты не поднимешься. Яна+Хидирян». Только из интервью Яны понял, что это фамилия ясновидящей. Тогда же недоумевал, что такое этот Хидирян и почему из-за него я не должен подняться!» — рассказывал Сергей.Особенно обижало Гинзбурга, что Яна утверждала, будто он обирает детей. Бывший муж Поплавской объяснил: перечислял деньги на карточку без пометки «алименты», и суд их не засчитал.
«Яна Поплавская в моём сознании разделилась на двух совершенно разных женщин. Есть Яна, которая в прошлом — моя жена, моя любовь, и вторая — теперешняя актриса и общественный деятель Поплавская, которую я не знаю и знать не хочу», — подытожил Сергей в интервью.
Новая глава: отцовство в 64 годаНесмотря на всё пережитое, Гинзбург остаётся в хороших отношениях с сыновьями от Яны. А жизнь тем временем открыла для Сергея новую главу: в 64 года кинематографист снова стал отцом. Супруга автора фильмов — актриса Ольга Виниченко, моложе его на 30 лет. После пяти лет отношений они узаконили брак в 2020 году, а летом 2025 года в семье появился долгожданный малыш. Сергей и Ольга производят впечатление совершенно счастливых людей. «Когда мы говорим о "химии", это не только про физиологию, это прежде всего про совпадение. Мужчины, особенно такие, как я, пугливые, как джейраны… А что такое надёжность? Это когда ты думаешь, что у тебя есть партнёр, который, не дай бог, если тебе станет плохо, поволочёт тебя, как раненого, по лесу, чтобы выйти к своим. Вот с Ольгой я чувствую себя спокойно и очень счастлив», — признался Сергей Гинзбург в беседе с «Атмосферой».
«Я могу позволить себе быть просто женщиной»: секрет счастья Яны ПоплавскойВо втором браке экс-супруга режиссёра наконец обрела счастье. Поплавская публично признавалась, что изначально не воспринимала Евгения всерьёз, но он сумел завоевать её сердце. Пара расписалась в ноябре 2022 года после 7 лет совместной жизни; они живут вместе уже более 10 лет и чувствуют себя счастливыми.
«Я могу себе позволить быть просто женщиной... Женя очень похож на моего папу тем, что часто меня просто вынянчивает», — цитирует слова телеведущей «Экспресс газета».Несмотря на бурную профессиональную жизнь и резкие высказывания, для Яны Поплавской семья всегда была и остаётся главной ценностью. И поводов для гордости у неё предостаточно. Старший сын знаменитости Клим с супругой воспитывают сына Илария и дочь Аглаю. Младший, Никита, в начале 2023 года женился на девушке по имени Ксения и официально стал отцом для её ребёнка — девочки Маргариты. Сама Яна души не чает во внуках, отмечая у старшего Илария «фирменную» семейную ямочку на подбородке. Актриса продолжает активно строить свой загородный дом, где вся большая семья сможет собираться вместе, чтобы отмечать праздники и важные события, которых в их дружном кругу становится всё больше.