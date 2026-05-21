«Несло, как кобылу»: любовник-парикмахер и обращение к колдунам. Гинзбург и Поплавская раскрыли секреты, о которых молчали четверть века

21 мая 2026, 18:46

Яна Поплавская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Более десяти лет прошло с момента развода актрисы Яны Поплавской и режиссёра Сергея Гинзбурга. Однако старые обиды оказались настолько глубокими, что бывшие супруги так и не сумели отпустить прошлое — и наладить нормальное общение не удаётся до сих пор. Периодически они напоминают о себе: дают интервью, делятся подробностями расставания. Но у каждого своя правда: она называет брак «горьким, как полынь» и обвиняет мужа в унижениях, он парирует фактами о её изменах и уверяет — любовь была настоящей. Почему звёздная пара, прожившая вместе четверть века, так и не смогла найти общий язык спустя годы, и кто на самом деле виноват в разрыве, расскажет «Радио 1».





Содержание Две правды: исповедь Поплавской и ответ Гинзбурга Фраза, вырванная из контекста Попытка начать заново «Яна, которую я не знаю...» Новая глава: отцовство в 64 года «Я могу позволить себе быть просто женщиной»: секрет счастья Яны Поплавской

Две правды: исповедь Поплавской и ответ Гинзбурга

«Думала, что мой брак будет счастливым, а он оказался горьким, как полынь. Муж издевался надо мной. Говорил, что я страшная и толстая: "Посмотри на себя, в кого ты превратилась". Я плакала в те моменты страшно. Изменял мне, а когда развелись, обобрал, а алименты платить не хотел», — поделилась Яна с «TVCenter.ru».

«Надоели эти сказки... Я любил Яну Поплавскую, по-настоящему любил», — заявил Сергей.

Фраза, вырванная из контекста



Яна Поплавская (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

«В один из плановых осмотров Яне сказали, что беременность замерла. Это был страшный удар. Когда она вышла от врача, то прошептала мне: "Это ты во всем виноват". Я не понимал, в чём мог быть виноват. Списал на то, что жена в ужасном моральном состоянии, она не понимает, что говорит. Меня трясло. Я брал себя в руки и выдавливал, что все обязательно наладится. Я ничего не понимаю в ремонте автомобилей, но, когда мы вернулись домой, пошёл к своей машине, открыл капот и простоял так часа два. Я не знал, что говорить, что делать...» — рассказал режиссёр изданию «Собеседник».



Сергей Гинзбург (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

«Я бы рад, но Яна сейчас не в форме…».

«Дай мне чуть-чуть времени, и я гарантирую, что она придёт в форму!», — цитирует слова Сергея издание.

«Я принёс ей радостную весть, что Малкин её возьмёт, надо только поднапрячься и скинуть лишний вес: „Посмотри на себя! Надо не сидеть и страдать, а прикладывать усилия и вернуться к привычным зрителю габаритам. Хочешь, будем бегать вместе“. Но Яне удобнее верить в свою версию без контекста», — рассказывал Сергей Гинзбург в интервью.

Попытка начать заново



Яна Поплавская (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

«Мне без неё было плохо», — признавался киноактёр.

«Яна, которую я не знаю...»

«И тут у моей жены случился следующий роман! И опять узнал об этом последним... Точки над «i» расставились банально, как в дешёвой оперетте. После съёмок я валился с ног и мог заснуть прямо на диване. Так и услышал её разговор по телефону, не предназначавшийся для чужих ушей», — делился Гинзбург.

«Она выдумывала на пустом месте скандал и уходила к любовнику. Может быть, всё дело в её эмоциональности — несло, как кобылу в щавель, и остановить невозможно. И качели эти продолжались месяца три. Снять квартиру я не мог, с утра до ночи пропадал на съёмочной площадке», — объяснял Сергей.

«Я решила, что я с тобой, просто прямо сейчас я не могу его бросить!».

«Я продолжал верить, что совместные 25 лет рядом удержат нас канатами. Но... однажды я проснулся с мыслью: всё! Накануне случилось очередное мерзкое выяснение отношений, и будто что-то щёлкнуло в голове. Я понял, что просто больше ничего не чувствую. Любви больше не было», — разводил руками Гинзбург.

«И понеслось. Адвокаты. Угрозы. Дурацкие хождения по колдунам. Смска: «Ты не поднимешься. Яна+Хидирян». Только из интервью Яны понял, что это фамилия ясновидящей. Тогда же недоумевал, что такое этот Хидирян и почему из-за него я не должен подняться!» — рассказывал Сергей.

«Яна Поплавская в моём сознании разделилась на двух совершенно разных женщин. Есть Яна, которая в прошлом — моя жена, моя любовь, и вторая — теперешняя актриса и общественный деятель Поплавская, которую я не знаю и знать не хочу», — подытожил Сергей в интервью.

Новая глава: отцовство в 64 года



Сергей Гинзбург с супругой Ольгой Виниченко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Я могу позволить себе быть просто женщиной»: секрет счастья Яны Поплавской

«Я могу себе позволить быть просто женщиной... Женя очень похож на моего папу тем, что часто меня просто вынянчивает», — цитирует слова телеведущей «Экспресс газета».