«Мне нравилось быть женой»: что разрушило дружбу Олега Меньшикова и Татьяны Догилевой и почему она лишила его статуса крестного отца
Из угловатой девчонки, которой пророчили амплуа дерзких пацанок, Татьяна Догилева выросла в главную блондинку эпохи — яркую, честную и узнаваемую с первого кадра. Фильмография актрисы — классика, а лицо — символ целого поколения. Только за кадром скрывается трагедия, перед которой меркнет любая мелодрама. На 68-м году жизни артистка удивила общественность отказом от пластики в пользу естественного старения. Однако куда более громкой историей стал конфликт с человеком, которого она считала самым близким. Что произошло между двумя легендами сцены и почему Догилева до сих пор не может простить бывшего друга, читайте в материале «Радио 1».
«Тяжёлая внешность» и мечта, в которую никто не верилТатьяна Догилева родилась 27 февраля 1957 года в деревне Ново-Михайловское в семье рабочих мукомольного завода. Никто из родных не имел отношения к искусству, старший брат был инвалидом с рождения. Несмотря на то что окружающие твердили о её «тяжёлой внешности», Догилева мечтала о сцене, хотя сама ещё плохо представляла актёрскую профессию. Родители, тётки, соседи, учителя — все отговаривали девочку, предрекая путь на завод.
Однако Татьяна упорно занималась в школе юного востоковеда, спортом, посещала театральные студии при Центральном телевидении. А когда объявили набор в театральный институт, девушка бросилась поступать. Догилеву взяли в ГИТИС, который начинающая актриса окончила в 1978 году, и сразу приняли в легендарный «Ленком». Вскоре последовала картина «Покровские ворота», впоследствии разобранная на цитаты. Татьяне досталась роль Светланы Поповой.
«Теперь не уйду назло!» — главный бунт Татьяны ДогилевойВ 1985 году Догилева перешла в Театр имени Ермоловой за режиссёром, веря в новые горизонты, и осталась там на 27 лет. Всё самое лучшее и страшное случилось с ней именно здесь. В начале девяностых театр закрыли на ремонт почти на десять лет. Актёры разбежались по антрепризам. Догилева рассказывала: театр выживал за счёт гастролей, она колесила по всей стране с одним-единственным спектаклем «Наш Декамерон», и эти скромные заработки по сути кормили всю труппу.
В 1990-е годы театр находился на ремонте. В этот период ведущие актёры, включая Олега Меньшикова, много снимались в кино и работали за границей. Татьяна Догилева оставалась в труппе и выезжала на гастроли со спектаклем «Наш Декамерон», который приносил кассу. После окончания ремонта и рождения дочери Екатерины руководство театра предлагало Догилевой роли, которые её не устраивали. После её отказа от участия в спектакле «Наш Декамерон» зарплата актрисы была урезана. Догилева возмутилась:
«Я своей кровью вытаскивала этот театр, а вы хотите вышвырнуть меня вон? Теперь я отсюда не уйду назло!».Она осталась, получала жалкие 5 тысяч рублей, не играла новых ролей, но числилась в штате. Общий стаж Догилевой в этом театре составил 27 лет.
«Удар ниже пояса»: увольнение по-дружескиОлег Меньшиков и Догилева — история большой дружеской любви, начавшейся на съёмках «Покровских ворот» и продолжившейся в стенах Ермоловского театра.
Молодые, талантливые, неразлучные. Они вместе выходили на сцену в аншлаговом спектакле Валерия Фокина «Спортивные сцены 1981 года», где с ними играла сама Татьяна Доронина. Квартира Меньшикова стала для Догилевой вторым домом. Поэтому, когда в 1994 году у 37-летней Татьяны родилась долгожданная дочь Катя, вопрос о крёстном отце даже не стоял. Выбор был очевиден. Нулевые развели их по разным мирам.
Меньшиков покорял столицы, получал премии, снимался у Михалкова в «Сибирском цирюльнике», блистал в Лондоне. Догилева в это время боролась за себя: на руках дочь, рядом — муж, внутри — депрессия, с которой она пыталась справиться, в том числе заглушая боль алкоголем. И вот 2012 год: Меньшиков — худрук Театра Ермоловой. Догилева восприняла это назначение не с восторгом, а с тайной надеждой.
Татьяна ждала, что друг, крестивший её дочь, вспомнит о ней, даст работу, роли, шанс снова встать на ноги. Актриса признавалась: она звонила Меньшикову лично, просила о встрече через секретарей, передавала записки в театр. Это были отчаянные мольбы.
«Дай мне сыграть что угодно! Хоть в массовке! Выйди наконец на связь!», — вспоминала Татьяна.Ответа не последовало. А затем новый худрук передал «подруге молодости» предложение написать заявление по собственному желанию. В интервью народная артистка РФ назвала это «ударом ниже пояса». На пресс-конференции Олег Меньшиков заявил:
«Неприлично получать зарплату двадцать лет, не выходя на сцену».Эта фраза буквально прожгла Догилеву. В интервью «Комсомольской правде» Татьяна Догилева возмущалась:
«Неприлично, значит? А благодаря кому в этот театр люди в предыдущие годы ходили вообще?».
«Убрал перец из борща»: версия об истинной причине увольненияСамый жёсткий шаг Догилева сделала позже, когда эмоции улеглись, а решение стало окончательным. Через прессу она официально объявила, что «увольняет» Олега Меньшикова с должности крёстного отца своей дочери Екатерины:
«Считай себя официально лишённым этого звания. Больше мы тебя не знаем».В 2021 году под сокращение попали ещё 22 актёра — все, кто не был задействован в репертуаре.
Откровенное признаниеЛичная жизнь Догилевой — готовый сюжет для книги. Мужчин она любила пылко, самоотверженно, но её союзы часто были обречены. Студенческий роман с Юрием Стояновым продлился недолго — Татьяна сама оборвала отношения, испугавшись, что запустит учёбу. Первый официальный брак с осветителем Александром и вовсе закончился через три месяца. В 1983 году Догилева встретила сатирика Михаила Мишина, который был старше и женат. Актриса влюбилась без памяти.
Мишин долгие годы жил на две семьи, пока законная супруга сама не дала ему свободу. Их официальный брак продлился с 1990 по 2008 год. Дочь Катя стала для актрисы светом — ей было уже 37, когда Догилева впервые стала мамой. Однако брак трещал по швам: у артистки случилась депрессия на фоне проблем с алкоголем.
«Не всё гладко было в этих отношениях, но они закончились браком. Мне нравилось быть женой... Но у меня не получилось состояться как жена», — цитирует слова Татьяны телеграм-канал «НеМалахов».Мишин забрал ребёнка и ушёл, но тёплые отношения сохранились. Догилева до сих пор поддерживает связь с наследницей, которая живёт в Штатах.
«Кошмар нулевых»: смерть родных и борьба с собойНачало 2000-х годов стало для Догилевой кошмаром: умерли родители и старший брат, затем навалились проблемы с алкоголем. Татьяна, не скрывая стыда, признаётся: попадала в психиатрические клиники. Всё начиналось с безобидных вечеринок и премьер, а заканчивалось тем, что её уже не могли остановить.
Однажды актрису госпитализировали принудительно. Но самым страшным испытанием стала болезнь дочери Кати. В 13 лет подросток решила, что она толстая, и похудела с 67 до 40 килограммов. Девочке диагностировали тяжёлую анорексию. Два года Догилева и Мишин боролись за жизнь наследницы.
«Я с ужасом вспоминаю это время. Я ничего не могла сделать, только смотреть и поддерживать», — вспоминала актриса.Сейчас Катя здорова, окончила Американскую академию драматического искусства, взяла псевдоним Ланн, чтобы быть собой, а не «дочкой Догилевой».
Манифест против культа молодостив 68 лет Татьяна Догилева живёт скромно, но с достоинством. Переехав в квартиру у Патриарших прудов ещё в середине 1990-х годов, актриса, по её собственным словам, ценит этот район за «московский ритм» — без суеты, с историей и покоем. На сегодняшний день народная артистка РФ редко выходит в свет, почти всегда одна и замуж больше не собирается.
Актриса откровенно говорит о переменах в своей внешности, подтверждая, что постарела, поправилась и изменилась. В отличие от многих коллег, Догилева отказалась от пластических операций и диет. На вопрос о лишнем весе она иронично ответила:
«Это не от котлет, а от лет».