Зависимость от препаратов, провал на «Евровидения-2026» и отказ от концертов в России: куда пропал скрипач Александр Рыбак?
Певцу, скрипачу и единственному в истории рекордсмену «Евровидения», которого мир запомнил виртуозной игрой на скрипке и песней «Fairytale», Александру Рыбаку 13 мая исполняется 40 лет. Кумир миллионов прошел путь не только по вершинам чартов, но и по дну личной драмы. О том, как сложилась судьба норвежского «золотого мальчика» и почему его новая сказка обернулась хоррором, читайте в материале «Радио 1».
Детство артистаАлександр Рыбак появился на свет 13 мая 1986 года в городе Минске. В семье, где рос мальчик, музыка была неотъемлемой частью жизни. Его мать, Наталья Валентиновна Рыбак, была профессиональной пианисткой и работала в отделе музыкальных программ Белорусского телевидения. Отец, Игорь Александрович Рыбак, был скрипачом и выступал в составе музыкального ансамбля в городе Витебск.
В формировании таланта Александра немалую роль сыграла его бабушка Мария Борисовна Савицкая. Она была преподавателем музыкального училища и начала заниматься с Александром музыкой, едва ему исполнилось два года. К пяти годам мальчик освоил игру на скрипке и фортепиано, а также научился танцевать, сочинять музыку и петь.
Когда Александру было четыре года, отцу предложили хорошую работу за границей, и семья перебралась жить в Норвегию. Детство музыканта прошло в коммуне Несодден под Осло. В учебном заведении Videregаende RUD он получил среднее образование в области музыки, танца и актёрского мастерства.
В возрасте 17 лет Рыбак стал обладателем стипендии от престижной музыкальной школы Meadowmount в США. Ежегодно эту стипендию получают не более трёх молодых музыкантов со всего мира.
«Евровидение-2009»
В 2009 году конкурс проходил в Москве. Несколько ранее Александр Рыбак одержал победу в конкурсе молодых талантов Kjempesjansen с песней собственного сочинения «Foolin'», после чего был удостоин чести представлять Норвегию на международном песенном конкурсе.
Его авторская песня «Fairytale», исполненная под аккомпанемент скрипки, принесла исполнителю первое место с рекордным количеством баллов (387) за всю историю конкурса.
Взлет карьеры
Буквально на следующий день после финала «Евровидения» артист обрёл бешеную популярность. Через месяц Александр Рыбак выпустил студийный альбом «Fairytales», за которым в магазинах выстраивались очереди. Начались гастрольные туры по разным странам, в одной России он в конце 2009 года дал концерты в Ростове-на-Дону, Самаре, Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге.
Также он стал участником программы «Минута славы» и выступил на Красной площади в Москве, где вместе с Алексеем Ягудиным представил символы зимних Олимпийских игр 2014 года, которые проходили в Сочи.
В 2010 году Рыбак представил свой новый альбом под названием «No Boundaries». В 2011 году был выпущен альбом «Visa Vid Vindens Angar», а в 2012 году вышел диск «Christmas Tales», но ни один из этих альбомов не смог повторить успех «Fairytales».
Личная жизнь
В свои 40 лет Александр Рыбак все еще не обрел своего личного счастья. В конце 2009 года российские СМИ писали о его нетрадиционной ориентации*, однако артист все слухи опроверг.
До участия в «Евровидении» артист был влюблен в скрипачку Ингрид Берг Мехус. Эти отношения прекратились в 2004 году по инициативе девушки. Как потом расскажет Рыбак легендарная песня «Fairytale» была написана именно ей.
В 2010 году начали ходить слухи об отношениях певца с Леной Майер, которая представляла Германию на конкурсе «Евровидение». Певица даже говорила о том, что планирует выйти замуж за своего избранника, но до свадьбы дело так и не дошло.
«Мы были вместе три года и четыре месяца. И в ближайшее время поженимся! Мы никогда не скрывали тот факт, что мы — пара», — заявила Лена на одной из пресс-конференций.Позже Александр объяснил журналистам, что слова Майер о свадьбе были шуткой, вызванной обилием слухов.
В 2011 году у музыканта был роман со скрипачкой Марией Слингстад, но и эти отношения не получили развития. Артисты объяснили расставание тем, что их графики были слишком плотными и не позволяли им проводить время вместе.
Спустя шесть лет в сети появилась информация о новой возлюбленной Рыбака Джули. Они познакомилась на интернет-площадке для знакомств. Артист посвятил избраннице композицию «I Came To Love You», но после кратковременного романа пара рассталась.
Зависимость от препаратов
Быстровозросшая популярность и плотный график работы подтолкнул артиста к употреблению снотворного и антидепрессантов. Александр Рыбак долгое время бесконтрольно принимал медикаментозные препараты, что привело к ухудшению состояния здоровья артиста. В 2020 году скрипач публично признался в своей зависимости.
«В последние годы зависимости таблетки сделали меня слабым и напуганным. Это затронуло не только мой мозг, но и отразилось на мышцах, желудке и общем состоянии организма. Эта зависимость портила мои отношения с людьми, но самое главное — она почти уничтожила мою волю к жизни», — сообщал артист в подписчиками в сети.Музыкант решил поделиться своим секретом, чтобы помочь тем, кто сталкивается с подобными трудностями. В том же году Рыбак отправился на лечение в США.
«Мои доктора говорят, что я не могу длинные сольники делать, потому что у меня проблемы с концентрацией. Я могу спеть пару песен, три песни, потом отдохнуть, подумать, вспомнить текст и петь еще две-три песни. Когда я уже перестал пить снотворное и разные таблетки принимать, уже чувствовал себя снова Александром Рыбаком, — делился певец в фильме МУЗ-ТВ «Песенка спета: хиты-убийцы» в 2022-м.
Как сейчас живет артист?
В 2020 году Александр Рыбак поступил в Колумбийский колледж и за два года получил степень магистра в области музыки для кино. Артист открыл собственную музыкальную студию в Лос-Анджелесе и занимается написанием саундтреков к фильмам.
В январе 2026 года сообщалось, что Александр Рыбак подал заявку на участие в «Евровидении-2026». Он участвовал в национальном отборе Норвегии Melodi Grand Prix с песней Rise, которая вошла в альбом Fairytales Too. Но Рыбак занял второе место и не прошел в следующий тур конкурса.
Однако российских фанатов ждет горькая пилюля. Если раньше он мечтал о дуэте с Киркоровым и гастролях в РФ, то сейчас ситуация изменилась. По данным источников Super, певец предпочитает зарабатывать (за 20–30 минут выступления он просит от 30 до 40 тысяч евро) в США, Европе и ОАЭ, но отказывается от концертов в России под предлогом отсутствия визы и времени. Официально Рыбак эти заявления не комментирует, предпочитая оставаться аполитичным артистом, но де-факто его «русский след» в географии гастролей сошел на нет.