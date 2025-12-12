Нестабильная психика, секта и зависимости: как на самом деле умер исполнитель хита «Мальчик хочет в Тамбов» Мурат Насыров?
Мурат Насыров мог бы отметить 56-летие 13 декабря, но судьба распорядилась иначе. Популярный советский, казахстанский и российский артист, автор и исполнитель хитов «Мальчик хочет в Тамбов», «Я — это ты», «Обманула» и «Кто-то простит» трагически погиб в ночь на 20 января 2007 года. Ему было всего 37. Почти два десятилетия спустя поклонники и близкие всё ещё пытаются понять, что стало причиной той трагедии — случайность или осознанный шаг. Как жил певец и при каких обстоятельствах он ушёл из жизни — в материале «Радио 1».
Биография Мурата Насырова: ранние годы и семьяБудущий артист появился на свет 13 декабря 1969 года в Алма-Ате, в большой уйгурской семье Исмаила-Суфи и Хатиры Ниязовны Насыровых. Мурат был младшим из пяти детей. Родители эмигрировали в СССР из западной провинции Китая в 1958 году, поэтому старшие дети родились ещё в КНР.
Мать работала на пластиковой фабрике, отец — таксистом. В свободное время Исмаил-Суфи писал стихи, пел национальные песни и сохранял уйгурские традиции в семье. Дети обращались к родителям исключительно на «вы» и строго соблюдали правила старших.
Мурат рос увлечённым школьником: любил алгебру, физику, занимался спортом и освоил гитару. Как и многие подростки 80-х, он перепевал западные хиты The Beatles, Led Zeppelin, Deep Purple и Modern Talking. На школьных вечерах будущий певец охотно выступал перед одноклассниками — первые шаги на сцене.
Служба в армии и переезд в МосквуПосле окончания школы Насыров попал в Ашхабадскую дивизию, где его сразу определили в музыкальный армейский коллектив. Навыки игры на гитаре и вокал пригодились и там.
После службы Мурат решился на шаг, который шёл вразрез с семейными традициями: он покинул родительский дом и уехал в Москву. Младший сын по обычаям должен был оставаться рядом с родителями, но Насыров выбрал сцену. Он поступил в Гнесинское училище на вокальный факультет. Сначала жил в общежитии, но после успешных конкурсов смог снимать собственную квартиру.
Начало музыкальной карьеры: «Ялта-91» и первые успехиМощный прорыв произошёл на конкурсе «Ялта-91». Яркое выступление Мурата Насырова впечатлило жюри, в которое входили Игорь Крутой, Владимир Матецкий, Лайма Вайкуле и Яак Йоала. Песня «Волшебник-недоучка» принесла артисту Гран-при и открыла новые возможности.
Крутой предложил молодому певцу контракт на запись, но Мурат отказался — хотел исполнять только авторский материал.
Некоторое время Насыров зарабатывал озвучкой: записывал саундтреки к «Утиным историям», «Чёрному Плащу» и «Новым приключениям Винни-Пуха». Позже музыканты «А-Студио» познакомили его с продюсером Арманом Давлетяровым, благодаря которому в 1995 году на студии «Союз» вышел дебютный альбом «Это лишь сон». Релиз не стал прорывом, но песня «Шаг» попала в ротации радиостанций.
Путь к славе: «Мальчик хочет в Тамбов» и взлёт популярностиНастоящий успех пришёл после предложения продюсера перепеть популярный бразильский хит Tic Tic Tac — русская версия получила название «Мальчик хочет в Тамбов». В исполнении Насырова композиция стала сенсацией. Клип транслировали на ведущих телеканалах, а сам артист получил премию «Золотой граммофон» (1997).
В 1999 году Мурат выпустил второй альбом «Кто-то простит». Он оказался значительно успешнее первого и включал дуэт с Батырханом Шукеновым — «В серых каплях дождя». Новые песни привлекли внимание Аллы Пугачёвой, которая поддержала исполнителя.
Гастроли, новые альбомы и конфликт с продюсеромВ конце 90-х Насыров активно гастролировал. Его концерты собирали аншлаги, а главное отличие — он всегда пел живьём. Это нередко становилось причиной конфликтов с продюсерами, которые предпочитали фонограмму.
В 1997 году по приглашению Александра Иратова Мурат начал работать с Аленой Апиной. Дуэтная песня «Лунные ночи» стала хитом. Концертная программа «Электричка в Тамбов» регулярно собирала полные залы, а клипы артистов транслировались по музыкальным каналам.
В этот период вышел и альбом Мурата «Моя история». Он вошёл в список 30 лучших российских поп-альбомов по версии журнала «Афиша» в 2014 году.
Музыкальные эксперименты и «Фабрика звёзд»В начале 2000-х Насыров начал записывать англоязычные композиции и пробовал латинский стиль. Песни «Все это было не со мной» и «Разбуди меня» содержали элементы его личной биографии: композиция «Аким» была посвящена сыну, а «Алина» — Алине Кабаевой.
В 2004 году артист выпустил первый альбом на родном уйгурском языке — «Остался один», где сам исполнил большинство инструментальных партий. В том же году он участвовал в «Фабрике звёзд-5», выступив в финале в дуэте с Юлианной Карауловой.
В начале 2007 года Мурат работал над композицией для «Евровидения». Последняя его записанная работа — «Скалолазка и Последний из Седьмой колыбели», записанная с оркестром кинематографии.
Личная жизнь Мурата Насырова: семья и детиЕщё во время обучения в Гнесинском училище Мурат познакомился с Натальей Бойко, студенткой того же вокального отделения. Позднее она выступала под сценическим именем Селена. Мурат долго добивался её внимания, и со временем симпатия оказалась взаимной. Артиста тревожило, что разное вероисповедание — Наталья позже приняла католичество — может усложнить совместную жизнь, однако эти опасения не подтвердились.
Пара не оформляла отношения официально, однако сыграла свадьбу по уйгурским традициям. В семье появились двое детей — дочь Лия (1996 года рождения) и сын Аким (2000 года рождения). Они с детства занимались музыкой. Позже пути их разошлись: Лия выбрала обучение в Российской экономической академии имени Плеханова по направлению «международные отношения», а Аким решил продолжить семейную музыкальную традицию и поступил в Гнесинскую академию на отделение саксофона.
Наталья Бойко в последующие годы преподавала в образовательном учреждении при Останкино и выступала в составе оркестра Сергея Мазаева.
Трагедия 20 января 2007 года: смерть Мурата НасыроваОколо полуночи неизвестная женщина сообщила полиции, что на улице Вучетича обнаружено тело Мурата Насырова. СМИ писали, что в руках певца была икона и что он находился в состоянии наркотического опьянения. Однако позже выяснилось, что в руках у артиста был его собственный портрет, а не икона, а вскрытие не выявило наркотиков в организме.
Он был одет в концертный костюм, на шее висел фотоаппарат. Эти странные детали породили многочисленные версии: по одной из них, незадолго до гибели Насыров мог употреблять запрещённые вещества и находиться в изменённом состоянии сознания, что якобы и привело к трагическому финалу.
Согласно другой версии, певец вовсе не планировал сводить счёты с жизнью — он лишь слишком увлёкся поиском эффектного ракурса для снимка и забыл о безопасности. Именно эта неосторожность, по мнению сторонников второй версии, и стоила ему жизни.
«Могу точно сказать — это было не самоубийство, я сердцем чувствую. У Мурата было много планов. Он собирался жениться официально на Наташе, готовился к свадьбе. Должен был поехать в Америку с гастролями, потом на Евразийский музыкальный конкурс. То, что пишут про наркотики — это вранье. Мурат даже не курил и практически не пил, мог пригубить спиртное только по большим праздникам за компанию», — сказала мама Мурата Хатира Ниязовна.Последними, кто видел Насырова, были его дети и тёща Грета Бойко. Наталья в ту ночь была у друзей. По словам Бойко, артист вел себя нестабильно: суетился, нервничал, пел песни, пытался выйти на крышу, говорил, что его «зовут небеса» и покойный друг. Ей удалось успокоить Мурата и вернуть его в квартиру.
После произошедшего Наталья вернулась домой. Она заявила, что певец просто хотел настроить антенну, но поскользнулся. Она также подчеркнула, что Мурат не употреблял наркотики.
«Меня много раз спрашивали, а не наркоман ли он. Конечно, нет. Мурат никогда не употреблял наркотики. Он мог, как и все мы, выпить, покурить, но не более. Лично я никогда не замечала ничего подобного за мужем», — говорила супруга артиста.Кроме того, заявления Натальи подтвердили результаты посмертной экспертизы тела Насырова: после вскрытия в его организме не обнаружили следов сильнодействующих веществ.
Психологическое состояние: тревога, бессонница, галлюцинацииЖена Насырова рассказала, что с 2000 года у артиста начались проблемы со сном, что отразилось на его психике. Периоды возбуждённости быстро сменялись подавленностью. Мурат проходил лечение, принимал лекарства, что улучшало состояние артиста.
«Мурат всегда был очень открытым, эмоциональным и чутким, все принимал близко к сердцу, поэтому часто страдал от бессонницы. В результате появилась нестабильность в психике. Накануне трагедии Мурат написал новую песню "Ромео и Джульетта", мечтал выступить с ней на Евровидении. Медики позже говорили, что эйфория предшествует сильному спаду, и как человек поведет себя в этом состоянии предугадать сложно», — рассказала Наталья.Кроме того, у него появлялись приступы тревоги, беспричинного страха, а также галлюцинации. Мурат тяжело переживал ярлык «звезды 90-х», отсутствие новых хитов и снижение интереса публики. Его тревожило ощущение творческого тупика. Ходили слухи, что из-за кризиса в карьере музыкант мог обратиться к сектам и стать зависимым от алкоголя и наркотических средств.
После гибели друга и гитариста группы «А’Студио» Баглана Садвакасова в 2006 году Насыров пережил сильнейший эмоциональный удар. Он признавался, что видит друга во сне — будто тот зовёт его. Также незадолго до смерти Мурата на него напали бандиты, что усилило стресс. Тогда врачи зафиксировали изменения в его мозге, хотя они не могли привести к тяжёлым психическим расстройствам.
Планы на будущее: свадьба, гастроли, новый альбомЗа день до трагедии, 18 января, Мурат дал интервью, где подробно рассказывал о планах. Он готовился к большому концерту в марте, работал над новым альбомом и планировал официальную свадьбу с Натальей, на которую хотел пригласить 120 гостей.
«Нужно очень хорошо знать Мурата, чтобы делать такие выводы. Он никогда бы не покончил жизнь самоубийством, потому что он любил своих детей, он ответственный человек, очень щепетильный», — рассказал продюсер и медиаменеджер Арман Давлетьяров.Мурата Насырова похоронили в Алма-Ате, на кладбище «Заря Востока», рядом с отцом. Наталья сохранила семейный дом таким, каким он был при жизни Мурата.