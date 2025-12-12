Нестабильная психика, секта и зависимости: как на самом деле умер исполнитель хита «Мальчик хочет в Тамбов» Мурат Насыров?

12 декабря 2025, 16:48

Мурат Масаев (фото: Instagram* / natalisha_)

Мурат Насыров мог бы отметить 56-летие 13 декабря, но судьба распорядилась иначе. Популярный советский, казахстанский и российский артист, автор и исполнитель хитов «Мальчик хочет в Тамбов», «Я — это ты», «Обманула» и «Кто-то простит» трагически погиб в ночь на 20 января 2007 года. Ему было всего 37. Почти два десятилетия спустя поклонники и близкие всё ещё пытаются понять, что стало причиной той трагедии — случайность или осознанный шаг. Как жил певец и при каких обстоятельствах он ушёл из жизни — в материале «Радио 1».





Биография Мурата Насырова: ранние годы и семья

Служба в армии и переезд в Москву

Начало музыкальной карьеры: «Ялта-91» и первые успехи

Путь к славе: «Мальчик хочет в Тамбов» и взлёт популярности

Гастроли, новые альбомы и конфликт с продюсером

Музыкальные эксперименты и «Фабрика звёзд»

Личная жизнь Мурата Насырова: семья и дети

Трагедия 20 января 2007 года: смерть Мурата Насырова

«Могу точно сказать — это было не самоубийство, я сердцем чувствую. У Мурата было много планов. Он собирался жениться официально на Наташе, готовился к свадьбе. Должен был поехать в Америку с гастролями, потом на Евразийский музыкальный конкурс. То, что пишут про наркотики — это вранье. Мурат даже не курил и практически не пил, мог пригубить спиртное только по большим праздникам за компанию», — сказала мама Мурата Хатира Ниязовна.

«Меня много раз спрашивали, а не наркоман ли он. Конечно, нет. Мурат никогда не употреблял наркотики. Он мог, как и все мы, выпить, покурить, но не более. Лично я никогда не замечала ничего подобного за мужем», — говорила супруга артиста.

Психологическое состояние: тревога, бессонница, галлюцинации

«Мурат всегда был очень открытым, эмоциональным и чутким, все принимал близко к сердцу, поэтому часто страдал от бессонницы. В результате появилась нестабильность в психике. Накануне трагедии Мурат написал новую песню "Ромео и Джульетта", мечтал выступить с ней на Евровидении. Медики позже говорили, что эйфория предшествует сильному спаду, и как человек поведет себя в этом состоянии предугадать сложно», — рассказала Наталья.

Планы на будущее: свадьба, гастроли, новый альбом

«Нужно очень хорошо знать Мурата, чтобы делать такие выводы. Он никогда бы не покончил жизнь самоубийством, потому что он любил своих детей, он ответственный человек, очень щепетильный», — рассказал продюсер и медиаменеджер Арман Давлетьяров.