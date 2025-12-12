«Я была просто лицом»: Буланова высказалась о закрытии ресторана
Татьяна Буланова объяснила, почему не вмешивалась в дела ресторана
Татьяна Буланова впервые прокомментировала ликвидацию своего петербургского ресторана и призналась, что фактически не занималась проектом. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам певицы, все решения и управление лежали на плечах её супруга.
«Я не занималась (рестораном) особо. Я была просто лицом. Занимался муж, там были управляющие, шеф-повара, администраторы и так далее. Я была только так — приходящее, название…» — рассказала артистка на XIII Народной премии «Звезды Дорожного радио».Татьяна также добавила, что в быту она самый обычный человек: спокойно ездит на общественном транспорте, ходит в уггах и почти никогда не сталкивается с тем, что её узнают.