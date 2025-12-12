«Я была просто лицом»: Буланова высказалась о закрытии ресторана

12 декабря 2025, 14:00

Татьяна Буланова объяснила, почему не вмешивалась в дела ресторана

Татьяна Буланова (Фото: Telegram / @bulanovacom)

Татьяна Буланова впервые прокомментировала ликвидацию своего петербургского ресторана и призналась, что фактически не занималась проектом. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам певицы, все решения и управление лежали на плечах её супруга.





«Я не занималась (рестораном) особо. Я была просто лицом. Занимался муж, там были управляющие, шеф-повара, администраторы и так далее. Я была только так — приходящее, название…» — рассказала артистка на XIII Народной премии «Звезды Дорожного радио».