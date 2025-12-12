«Не для избранных»: Депутат призвал положить конец привилегиям Macan в армии

12 декабря 2025, 14:47

Депутат Михаил Иванов потребовал проверить условия службы рэпера Macan в армии

Андрей Косолапов (Фото: Telegram @macan_official1)

Депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов прокомментировал службу рэпера Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) в армии.





В беседе с «NEWS.ru» Иванов заявил, что выделение артисту отдельного сопровождающего, ограничение его общения с сослуживцами и несоблюдение формы создают недопустимые привилегии. Депутат считает, что это нарушает уставной порядок и подрывает доверие к армейской службе.



Иванов настаивает, чтобы Macan служил на общих условиях, а все предоставленные ему послабления немедленно отменили.

«Решения подобного рода наносят ущерб авторитету Вооружённых сил РФ и оскорбляют чувства всех тех, кто честно исполнял и исполняет свой долг... Армия — это не место для избранных, это школа жизни и долга для каждого гражданина», — высказался председатель.