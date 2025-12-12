«Боже, это кошмар!»: Самойлова рассказала о попытках дочери покончить с собой

12 декабря 2025, 14:37

Оксана Самойлова рассказала, что её старшая дочь пыталась свести счёты с жизнью

Оксана Самойлова и Джиган с детьми (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

В новой серии своего реалити Оксана Самойлова впервые откровенно рассказала о сложностях в жизни её старшей дочери. Об этом сообщает StarHit.





Она заявила, что Ариела пережила крайне тяжёлый этап, в том числе попытки покончить с собой.





«С 12 до 13 с половиной примерно лет мы проживали страшнейший период. И попытки суицида были… Боже, чего только не было, это кошмар! Сейчас, когда я ее приняла полностью со всеми темными сторонами, со всеми загонами и тараканами, мы сошлись с ней снова в едином потоке, как в детстве», — поделилась Оксана.