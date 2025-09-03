«Нет ни моря, ни солнца»: шокирующие подробности жизни Дмитрия Нагиева в ОАЭ — курсы по 400 тыс. и прозвище «инфоцыган»
Дмитрий Нагиев — не просто актёр и телеведущий, а символ харизмы и успеха в российском шоу-бизнесе. Его путь к вершинам карьеры был тернистым, полным трудностей и испытаний, но именно они сделали его личность такой яркой и запоминающейся. Сегодня Нагиев не только продолжает радовать зрителей, но и делится своим опытом с молодыми актёрами в Дубае. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Трудное детство и юностьДетство Дмитрия Нагиева было далеким от идеала. Сверстники часто насмехались над его иранскими корнями и полнотой, что оставило след на его самооценке. Учёба в школе не приносила ему радости, а проблемы с поведением привели к визитам в детскую комнату милиции. После восьмого класса он попытался поступить в ПТУ, но его не приняли. Однако он окончил школу и случайно выбрал электротехнический институт для дальнейшего обучения.
Студенческая жизнь и работаВ студенческие годы Нагиев столкнулся с необходимостью зарабатывать деньги, чтобы помочь матери и обеспечить себя. Он работал в различных сферах: от погрузки товаров до охраны, но долго нигде не задерживался. Неприятные моменты в его биографии, такие как увольнения из-за воровства и привлечение к ответственности за спекуляцию, лишь добавляли трудностей.
Армия как поворотный моментСлужба в армии стала для Нагиева ключевым моментом в жизни. Именно там он осознал, что хочет стать актёром. После армии он поступил в театральный вуз, но уже на втором курсе столкнулся с серьёзной проблемой — параличом лицевого нерва. Эта трудность могла стать концом карьеры, но Нагиев мастерски превратил её в свою уникальную черту, добавив циничный прищур и тёмные очки к своему образу.
Преподавание актёрского мастерстваС недавнего времени Нагиев начал делиться своим опытом, став преподавателем в школе актёрских техник N School в Дубае. Учебное заведение не ставит целью подготовку профессиональных актёров, а предлагает пространство для раскрепощения студентов. Методы обучения отличаются экстравагантностью — ученикам могут предложить выполнять задания в общественных местах, что вызывает неоднозначные реакции.
Творческий отпуск и новые проектыДмитрий Нагиев внезапно исчез с экранов в феврале 2022 года, вызвав волну слухов среди поклонников и журналистов. Вернувшись спустя два года, он активно продолжил свою карьеру, но его проект в Дубае стал предметом горячих обсуждений и критики. Одна из главных претензий заключается в стоимости мастер-классов, проводимых Нагиевым в ОАЭ. По его словам, участие в группе, состоящей максимум из 20 человек, обходится участникам в сумму от 14 до 20 тысяч дирхам (около 307 — 439 тысяч рублей). Это вызывает недоумение у многих россиян, особенно учитывая высокую аренду помещения, составляющую примерно 180 тысяч дирхам (почти 4 миллиона рублей).
Однако, несмотря на значительные расходы, финансовые расчеты показывают, что даже после покрытия всех затрат остается значительный доход. Так, после выплаты арендной платы остается около 4,8 миллиона рублей, что позволяет усомниться в утверждениях актера о невысокой прибыли. Кроме того, многие задаются вопросом о содержании самих курсов. Если цель мероприятия — передать опыт и знания актерам, почему оно проводится именно в Дубае, а не в России, где аудитория значительно больше? На этот счет Нагиев имеет свое мнение: по его словам, атмосфера Дубая, включающая море и солнце, создает уникальную среду для творчества и вдохновения, которой нет в России.