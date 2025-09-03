Стас Пьеха поделился редкими снимками с подросшим сыном

03 сентября 2025, 14:22

Стас Пьеха поздравил 11-летнего сына с 1 сентября и показал поклонникам его фото

Стас Пьеха с сыном (Фото: Instagram* / @wolfieha)

Стас Пьеха порадовал подписчиков редкими кадрами со своим 11-летним сыном Петром. Поводом для публикации стало 1 сентября — начало нового учебного года. В запрещённой соцсети певец выложил фотографии и отметил, что его сын учится значительно лучше, чем он сам в детстве.







«28 лет, как я не был в школе. Пятый год, как мой сын в неё ходит, растёт, крепчает, умнеет и набирается житейской мудрости», — написал он в своём блоге.