Раскрыт секрет длительной популярности песни «3 сентября» Шуфутинского
Финансист Орлов: песня «3 сентября» работает как бессрочная облигация
Каждый сентябрь песня Михаила Шуфутинского «3 сентября» входит в тренд. Причины такой длительной популярности назвал специалист по финансовому планированию и управлению личными финансами Иван Орлов.
Напомним, в Москве раскупили все билеты на сольный концерт Михаила Шуфутинского, который состоится в среду, 3 сентября.
По словам эксперта, обычно хиты находятся на пике популярности не более двух лет. В случае с песней «3 сентября» дата ежегодно создаёт инфоповод и каждый сентябрь хит возвращается в тренд. Таким образом, её узнаёт молодая аудитория.
Хит стал для Шуфутинского бессрочной облигацией и каждую осень приносит артисту в виде новых слушателей и аншлагов.
«Это идеальная модель: минимальные вложения, максимальная отдача. Поэтому отсутствие билетов на концерты сегодня — закономерно. «3 сентября» уже давно больше чем песня — это устойчивый бренд и финансово-культурный феномен», — отметил Орлов в беседе с «Вечерней Москвой» .
Тем временем в соцсети распространилось фото Шуфутинского, сидящего за стойкой у выхода №3 в аэропорту Кузбасса, пишет «Ciбдепо».
«3 сентября — давно уже не просто число. Это культурное явление. Это внутренний саундтрек. Это когда календарь диктует настроение», — написали в Telegram-канале аэропорта.
Отмечается, что снимок был сделан с помощью фотошопа и призван поднять настроение любителям шуток про 3 сентября.