Финансист Орлов: песня «3 сентября» работает как бессрочная облигация

Михаил Шуфутинский (Фото: Telegram @ mikhail_shufutinsky)

Каждый сентябрь песня Михаила Шуфутинского «3 сентября» входит в тренд. Причины такой длительной популярности назвал специалист по финансовому планированию и управлению личными финансами Иван Орлов.





Напомним, в Москве раскупили все билеты на сольный концерт Михаила Шуфутинского, который состоится в среду, 3 сентября.



По словам эксперта, обычно хиты находятся на пике популярности не более двух лет. В случае с песней «3 сентября» дата ежегодно создаёт инфоповод и каждый сентябрь хит возвращается в тренд. Таким образом, её узнаёт молодая аудитория.



Хит стал для Шуфутинского бессрочной облигацией и каждую осень приносит артисту в виде новых слушателей и аншлагов.





«Это идеальная модель: минимальные вложения, максимальная отдача. Поэтому отсутствие билетов на концерты сегодня — закономерно. «3 сентября» уже давно больше чем песня — это устойчивый бренд и финансово-культурный феномен», — отметил Орлов в беседе с «Вечерней Москвой» .

«3 сентября — давно уже не просто число. Это культурное явление. Это внутренний саундтрек. Это когда календарь диктует настроение», — написали в Telegram-канале аэропорта.