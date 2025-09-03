Анастасия Волочкова откровенно высказалась о семейном конфликте

03 сентября 2025, 13:36

Волочкова впервые подробно рассказала о ссоре с матерью из-за недвижимости

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* / @volochkova_art)

49-летняя балерина Анастасия Волочкова дала откровенное интервью блогеру Амирану Сардарову, в котором поделилась непростыми моментами из личной жизни.





В разговоре она затронула тему отношений с предпринимателем Сулейманом Керимовым и рассказала о щедрых подарках, которые сопровождали этот союз.



По словам артистки, она сама никогда не просила у бизнесмена денег, однако подчеркнула, что её мать сумела воспользоваться ситуацией.





«Я не попросила ни копейки денег. Ну, ничего страшного. Там моя мамаша нормально все себе прибрала», — заметила Волочкова в эмоциональной форме.