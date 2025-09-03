Анастасия Волочкова откровенно высказалась о семейном конфликте
Волочкова впервые подробно рассказала о ссоре с матерью из-за недвижимости
49-летняя балерина Анастасия Волочкова дала откровенное интервью блогеру Амирану Сардарову, в котором поделилась непростыми моментами из личной жизни.
В разговоре она затронула тему отношений с предпринимателем Сулейманом Керимовым и рассказала о щедрых подарках, которые сопровождали этот союз.
По словам артистки, она сама никогда не просила у бизнесмена денег, однако подчеркнула, что её мать сумела воспользоваться ситуацией.
«Я не попросила ни копейки денег. Ну, ничего страшного. Там моя мамаша нормально все себе прибрала», — заметила Волочкова в эмоциональной форме.Речь шла о нескольких объектах недвижимости, включая квартиры в Москве и Санкт-Петербурге, а также студию возле Мариинского театра, которую планировали использовать под будущую балетную школу. Как утверждает Анастасия, мать уговорила оформить студию на себя, ссылаясь на возможность сэкономить на налогах.
Когда Волочкова оказалась в трудной финансовой ситуации и решила продать это помещение, она неожиданно узнала от матери, что студия уже продана.
Комментируя ситуацию, звезда призналась, что ей трудно принять совет простить мать.