20 февраля 2026, 12:04

Вера Алентова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

21 февраля Вера Алентова могла бы отметить свои 84 года, однако она скончалась 25 декабря 2025. Как сложился путь звезды оскароносного фильма «Москва слезам не верит», какие сплетни ходили вокруг неё, что она говорила о своих пластических операциях и что стало причиной смерти читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Веры Алентовой Театр, кино и закулисные интриги Личная жизнь Веры Алентовой: любовь, письма, слухи и семейные легенды Красота, пластика и публичные обсуждения Последние годы: сцена, премии и признание Трагическая развязка: госпитализация и смерть

Биография Веры Алентовой

«Мы росли, как трава во дворе. Сегодня я понимаю, что мы, сами того не желая, нанесли урон вашему поколению. Мы, дети военного времени, росли в жутких условиях», — говорила Алентова.

Вера Алентова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Театр, кино и закулисные интриги

«Если бы я реально попробовал Купченко или Терехову, то Вере вообще ничего бы не светило, никакой роли, но в итоге для Веры все сложилось счастливо», — говорил Меньшов о выборе актрисы.

Личная жизнь Веры Алентовой: любовь, письма, слухи и семейные легенды

Вера Алентова (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Красота, пластика и публичные обсуждения

«Когда я пришла в себя после наркоза и увидела этот ужас, я подумала, что мне лучше прямо здесь и умереть», — призналась в неудачном опыте однажды женщина.

Последние годы: сцена, премии и признание

Вера Алентова (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Трагическая развязка: госпитализация и смерть