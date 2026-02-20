Неудачная пластика, переезд на Украину и измена Меньшова: как прошла жизнь звезды фильма «Москва слезам не верит» Веры Алентовой
21 февраля Вера Алентова могла бы отметить свои 84 года, однако она скончалась 25 декабря 2025. Как сложился путь звезды оскароносного фильма «Москва слезам не верит», какие сплетни ходили вокруг неё, что она говорила о своих пластических операциях и что стало причиной смерти читайте в материале «Радио 1».
Биография Веры АлентовойВера Валентиновна Алентова (при рождении — Быкова) родилась 21 февраля 1942 года в Котласе Архангельской области. С самого начала жизнь не жаловала её: отец, артист Валентин Быков, умер, когда девочке было три года. По одним данным от осложнений после простуды, по другим — от туберкулёза. Мама, Ирина Николаевна, тоже актриса, осталась с маленькой дочерью в тяжёлых условиях. Семья часто переезжала — сперва на Украину, затем в Узбекистан и на Алтай. В детстве Вера была одиноким ребёнком, придумывающим истории и сценки:
«Мы росли, как трава во дворе. Сегодня я понимаю, что мы, сами того не желая, нанесли урон вашему поколению. Мы, дети военного времени, росли в жутких условиях», — говорила Алентова.
Работать приходилось ещё с юности. Она трудилась на меланжевом комбинате, а затем судьба привела её в Школу-студию МХАТ, куда девушка поступила в 1961-м. Именно там она встретила человека, с которым прожила почти шесть десятилетий – режиссёра Владимира Меньшова.
Театр, кино и закулисные интригиНачало творческой жизни Веры было связано с московской сценой. В театре имени Пушкина она быстро получила ведущие роли, и вскоре её имя стало знакомо столичным театралам. Одной из ярких работ стал спектакль «Я — женщина», шедший с аншлагами многие годы. Но за кулисами всегда бурлили интриги и сплетни: коллеги порой выдумывали невероятные истории, чтобы «урвать» лакомые роли у актрисы. Тем не менее режиссёры сами стали приглашать Алентову в постановки, а признание театральной публики лишь росло. В кино актриса дебютировала в фильме о летчиках «Дни летные», однако всенародная слава пришла к ней позже, благодаря работе в культовой картине «Москва слезам не верит».
В 1978 году фильм Владимира Меньшова произвёл фурор не только в СССР, но и за рубежом, получив «Оскар». Главная роль Катерины Тихомировой стала настоящим триумфом для Алентовой, хотя — что звучит как сплетня, но факт — режиссёр не сразу рассматривал её на роль.
«Если бы я реально попробовал Купченко или Терехову, то Вере вообще ничего бы не светило, никакой роли, но в итоге для Веры все сложилось счастливо», — говорил Меньшов о выборе актрисы.
После этого артистку стали приглашать в кино чаще: драмы, мелодрамы, сериалы — Алентова демонстрировала диапазон от сильных трагедий до лёгких телевизионных ролей.
Личная жизнь Веры Алентовой: любовь, письма, слухи и семейные легендыС Владимиром Меньшовым женщина познакомилась ещё в студенческие годы. Их отношения пережили разлуки, ссоры, письма на гастролях и воссоединения. В 1969 году у пары родилась дочь Юлия Меньшова, которая продолжила путь родителей. Несмотря на все трудности, супругам удалось сохранить брак. Однако без слухов вокруг их пары не обошлось. Утверждали, что карьера Алентовой сложилась благодаря мужу-режиссёру, что дочь поступала в театральный вуз под иной фамилией, чтобы избежать «преференций». Поговаривали и о романе Меньшова с актрисой Людмилой Туевой и возможном отцовстве её сына Александра. Сами супруги старательно развеивали эти легенды, подчёркивая, что их отношения были сложными, но крепкими. После смерти мужа в 2021 году Алентова переживала тяжёлое время, но возвращалась к работе, сцене, к публике.
Красота, пластика и публичные обсужденияИмя Веры Алентовой не раз появлялось в светской хронике в связи с пластическими операциями. Первый раз актриса сделала подтяжку лица ещё в 1998 году, а последующие вмешательства стали заметны публике. После третьей операции в 2016 году мимика лица изменилась — разный размер глаз стал поводом для комментариев. Тогда актриса даже рассматривала возможность суда с клиникой, но конфликт был улажен без огласки. А однажды сама Алентова призналась в неудачном опыте:
«Когда я пришла в себя после наркоза и увидела этот ужас, я подумала, что мне лучше прямо здесь и умереть», — призналась в неудачном опыте однажды женщина.
Несмотря на это, актриса продолжала держать себя в форме: диеты, тонус, диалоги о здоровье и образе жизни не сходили с повестки её публичного образа.