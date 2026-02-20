Скандал вокруг дворца Киркорова на Москве-реке обернулся штрафом в 112 рублей
Минэкологии Московской области назначило певцу Филиппу Киркорову штраф в размере 112 рублей за перекрытие доступа к пляжу возле его дворца. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.
Ранее Красногорский суд отклонил иск предпринимателя о снятии с учёта части земель Киркорова и сносе объектов на берегу. Однако конфликт вокруг береговой линии получил продолжение.
В Генпрокуратуру поступила жалоба на певца и его соседей. Защита артиста считает, что доступ к реке заблокируют другие жители даже после освобождения территории. В надзорное ведомство поступили документы с оценкой ущерба от незаконного занятия прибрежной полосы в 689 миллионов рублей.
Заявитель требует восстановить природный ландшафт и снести постройки, заявляя о готовности дойти до Верховного суда. Отметим, что Киркоров купил участки в 2014 году, построил дом, спа, корт и забор, но проигнорировал требование Росприроднадзора убрать ограждение.
Читайте также: