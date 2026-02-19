Кита Урбана вывели из себя новости о возможных отношениях Николь Кидман с миллионером
Музыкант Кит Урбан, по сообщениям инсайдеров, остро отреагировал на слухи о возможном романе своей бывшей супруги — актрисы Николь Кидман — с мультимиллионером Полом Салемом.
Как пишет RadarOnline со ссылкой на источники из окружения пары, бизнесмен якобы проявляет серьёзный интерес к актрисе и хотел бы построить с ней отношения. При этом утверждается, что сама Кидман пока не готова к новому роману после недавнего развода.
По словам инсайдера, Урбана «приводит в ярость» сама мысль о том, что имя бывшей жены так быстро начали связывать с другим мужчиной. Особенно его задело то, что потенциальный избранник — влиятельный и состоятельный человек старше 60 лет.
Другой источник отметил, что дело может быть не столько в ревности, сколько во времени появления слухов: певец якобы понимал, что Кидман рано или поздно начнёт новую главу личной жизни, но не ожидал, что это произойдёт так скоро после официального расставания.
