Кита Урбана вывели из себя новости о возможных отношениях Николь Кидман с миллионером

19 февраля 2026, 20:35

Кит Урбан разозлился из-за слухов о новом романе Николь Кидман

Кит Урбан и Николь Кидман (Фото: Instagram* / @nicolekidman)

Музыкант Кит Урбан, по сообщениям инсайдеров, остро отреагировал на слухи о возможном романе своей бывшей супруги — актрисы Николь Кидман — с мультимиллионером Полом Салемом.