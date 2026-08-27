27 августа 2026, 15:22

Юрий Беляев (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Заслуженный артист РФ Юрий Беляев 35 лет служил в Театре на Таганке, пока его не попросили уволиться. Суд встал на его сторону, однако после всех разбирательств он отказался возвращаться в родной театр. О карьере и личной жизни актёра, а также о том, почему он сейчас живёт только на пенсию, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Несчастный случай, изменивший будущее актёра Театр на Таганке и конфликт с супругой режиссёра Любимова Тернистый путь к семейному счастью «Живу на скромную пенсию» Юрий Беляев сегодня

Несчастный случай, изменивший будущее актёра

Театр на Таганке и конфликт с супругой режиссёра Любимова

Юрий Беляев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Я заявил, что не считаю её человеком театра, не понимаю, на каком основании должен выполнять её распоряжения. А летом она получила разрешение на работу и уже в должности заместителя директора решила избавиться от меня», — поделился актёр в одном из интервью.

Тернистый путь к семейному счастью

«Я был непутёвым отцом, ибо раб искусства, у меня не было возможности видеть детей», — делился своими переживаниями актёр в программе «Судьба человека».

Юрий Беляев и его супруга Татьяна Абрамова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Живу на скромную пенсию»

«Я — актёр, оставшийся без работы. Живу на скромную пенсию, поэтому моё душевное состояние оставляет желать лучшего», — сообщил артист.

Юрий Беляев (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

«Я сыграл такое множество трагических персонажей, людей, измученных болезнями и страданиями, что в итоге сам оказался на больничной койке с инфарктом. Размышляя, анализируя причины, приведшие меня в реанимацию, я пришёл к выводу, что виной тому мои роли. Я не смог справиться с эмоциональным напряжением», — делился своими мыслями Беляев.

Юрий Беляев сегодня