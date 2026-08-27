Пахал дворником и грузчиком, пережил три развода и живет на скромную пенсию: как заслуженный артист РФ Юрий Беляев оказался на грани нищеты?
Заслуженный артист РФ Юрий Беляев 35 лет служил в Театре на Таганке, пока его не попросили уволиться. Суд встал на его сторону, однако после всех разбирательств он отказался возвращаться в родной театр. О карьере и личной жизни актёра, а также о том, почему он сейчас живёт только на пенсию, читайте в материале «Радио 1».
Несчастный случай, изменивший будущее актёраВ юности Юрий Беляев хотел связать свою жизнь со спортом: он занимался лёгкой атлетикой. Однако, трагическое стечение обстоятельств перечеркнули все его планы. Беляев стал жертвой ДТП: его сбил мотоциклист, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Увы, Юрию Викторовичу пришлось отказаться от карьеры спортсмена.
После несчастного случая Беляев искал для себя другое занятие. В 16 лет он начал посещать театральную студию в Ступине. По окончании школы будущий актёр работал на заводе, служил в Советской армии, в ракетных войсках, работал инструктором ДОСААФ, дворником, грузчиком, в постановочных мастерских МХАТа. С четвёртой попытки Юрий Викторович поступает в Театральный институт имени Бориса Щукина (актёрский курс Л. В. Ставской). На момент окончания вуза артисту было 28 лет.
Театр на Таганке и конфликт с супругой режиссёра ЛюбимоваТалант Беляева отметила педагог Ада Брискиндова, именно она рекомендовала актёра выдающемуся режиссёру Юрию Любимову, который тогда возглавлял Театр на Таганке. Юрий Викторович блистал в таких спектаклях, как «Мастер и Маргарита», «Медея», «Час пик», «Мать».
Артист служил в театре до 2010 года. Беляева уволили из-за конфликта, возникшего между ним и супругой Любимова Каталин Кунц. Актёр отказался подчиняться её указаниям, поскольку Каталин занимала в театре позицию волонтёра, взяв на себя обязанности по связям с общественностью.
«Я заявил, что не считаю её человеком театра, не понимаю, на каком основании должен выполнять её распоряжения. А летом она получила разрешение на работу и уже в должности заместителя директора решила избавиться от меня», — поделился актёр в одном из интервью.По словам Юрия Викторовича, процедура его увольнения сопровождалась многочисленными нарушениями, включая фальсификацию документов. Решение об увольнении актёр не оставил без внимания и оспорил его в суде. Оно было признано незаконным, но возвращаться в родной театр Беляев уже не хотел. Лишь в 2018 году на некоторое время актёр вернулся в театр в качестве приглашённого актёра, где исполнял роль Василия Игнатьевича в спектакле «Эльза».
Тернистый путь к семейному счастьюДолгое время Юрию Беляеву не везло в личной жизни, лишь брак с актрисой Татьяной Абрамовой оказался по-настоящему счастливым. В первый раз актёр женился в 24 года, его избранницей стала Галина, простая девушка из Ступина. В тот период Беляев поступал в Щукинское училище. Спустя годы артист признался, что тогда был не готов к серьёзным отношениям. Этот брак оказался недолгим.
Через несколько лет после развода Юрий Викторович снова решил жениться. Его новой супругой стала Валентина, подарившая ему двоих детей: дочь Ольгу и сына Алексея. В то время карьера актёра только начиналась, все свои силы он отдавал театру и кино.
«Я был непутёвым отцом, ибо раб искусства, у меня не было возможности видеть детей», — делился своими переживаниями актёр в программе «Судьба человека».Второй брачный союз артиста продержался около двенадцати лет. После развода бывшая жена создавала препятствия для его общения с детьми, что стало для Беляева тяжёлым ударом.
Третья попытка создать семью тоже оказалась неудачной. В этом браке родился сын Александр. Артисту удалось построить с ним тёплые и доверительные отношения. Беляев тяжело переживал расставание с третьей супругой. Актёр с головой окунулся в работу, к тому же, ему стали предлагать более интересные роли в кино (до этого момента Беляев сетовал на нереализованность своего актёрского потенциала).
В студенческие годы он дал себе клятву: ни за что не связывать свою жизнь с актрисой. Однако, всё изменилось на фестивале «Киношок» в Анапе. Начался проливной дождь. Он галантно уступил свой зонт незнакомой артистке. Это была Татьяна Абрамова.
Не прошло и трёх дней, как он уже был готов просить руки артистки. Интересно, что Юрий Викторович ничего не знал об Абрамовой как об актрисе, хотя за её плечами уже был сериал «Всегда говори "всегда"». Вскоре пара узаконила свои отношения, а спустя год после судьбоносной встречи они обвенчались. С сыновьями Татьяны от предыдущего брака, Иваном и Александром, у актёра сложились тёплые, по-настоящему дружеские отношения.
«Живу на скромную пенсию»Как рассказал Юрий Беляев, сейчас в его творческой жизни царит затишье, последние 20 лет ему достаются лишь незначительные роли в кинопроектах.
«Я — актёр, оставшийся без работы. Живу на скромную пенсию, поэтому моё душевное состояние оставляет желать лучшего», — сообщил артист.За свою карьеру он снялся в почти 150 фильмах, Беляева тревожит, что в основном он играл эпизодические роли. Семья актёра живёт скромно, в основном работает Татьяна Абрамова.
Кроме этого, Юрий Викторович пережил инфаркт. По его словам, эмоциональное напряжение, которое он испытывал во время игры на сцене или в кино, оказало негативное воздействие на его здоровье.
«Я сыграл такое множество трагических персонажей, людей, измученных болезнями и страданиями, что в итоге сам оказался на больничной койке с инфарктом. Размышляя, анализируя причины, приведшие меня в реанимацию, я пришёл к выводу, что виной тому мои роли. Я не смог справиться с эмоциональным напряжением», — делился своими мыслями Беляев.
Юрий Беляев сегодняСегодня Юрий Беляев продолжает творческую деятельность, совмещая съемки в кинопроектах с игрой в антрепризных спектаклях. В 2025–2026 годах на экраны вышел ряд крупных проектов с его участием, включая политический детектив «Берлин'23», историческую картину «Государь» и сериал «Почтарь».
Главной работой этого периода стала роль знаменитого флотоводца в историческом фильме «Тайна адмирала Ушакова», премьера которого состоялась в феврале 2026 года. Свои редкие появления в кино актер компенсирует регулярными гастролями по городам России с театральными постановками.