Светлана Бондарчук показала, как отдыхает в лазурном бикини на Куршской косе
Российская модель и актриса Светлана Бондарчук показала поклонникам фото в лазурном бикини, сделанные во время отдыха на Куршской косе. Кадры можно увидеть в личном блоге знаменитости.
Сейчас экс-супруга режиссёра Фёдора Бондарчука проводит свободное время в Калининградской области в кругу семьи и друзей. Звезда объяснила, что вчера был второй день отдыха.
На снимках она показала, как позирует на фоне песчаного побережья – из-за прохладной погоды поверх купальника артистка надела серые брюки. Подписчики осыпали Светлану комплиментами, отмечая её молодость и красоту, и советуя почаще отдыхать в регионе.
Напомним, что в декабре прошлого года бывшей жене Бондарчука исполнилось 57 лет. Сейчас она счастлива в отношениях с бизнесменом Сергеем Харченко. Пару лет назад у пары родился сын, которого назвали Петром. Подробнее о личной жизни и судьбе знаменитости читайте в материале «Радио 1».
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