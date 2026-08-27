27 августа 2026, 12:57

Юрий Цурило (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Юрий Цурило — советский и российский актёр театра и кино, сыгравший более 140 ролей. Широкую известность артисту принесла роль генерала Клёнского в культовой картине Алексея Германа «Хрусталёв, машину!». После этой работы актёр закрепился в отечественном кинематографе в образе сильных, властных и харизматичных мужчин. Он неоднократно играл генералов, военных, чиновников и криминальных авторитетов в таких проектах, как «Бандитский Петербург», «Дурак», «Поп», «В августе 44-го…», «Диверсант» и «Обитаемый остров». 26 августа 2026 Юрий Цурило скончался. Актёру было 79 лет. О его детстве, непростом пути в профессию, главных ролях, семейной жизни и последних годах — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Юрия Цурило: детство и жизнь без родителей Как Юрий Цурило попал в кино Почему Юрий Цурило 18 лет почти не снимался в кино «Хрусталёв, машину!»: главная роль Юрия Цурило Фильмы Юрия Цурило: от генералов до драматических героев Личная жизнь Юрия Цурило: жена Надежда и более 60 лет брака Почему Юрий Цурило облысел в 19 лет Почему Юрий Цурило отказывался от звания заслуженного артиста Смерть Юрия Цурило 26 августа 2026 года

Биография Юрия Цурило: детство и жизнь без родителей

«За всю свою жизнь я так и не назвал маму мамой», — говорил артист.

Юрий Цурило (фото: РИА Новости / Галина Кмит)

Как Юрий Цурило попал в кино

Юрий Цурило (кадр из сериала «Черное море»)

«Уже все было утверждено, уже шли съемки, но на роль цыгана они не могли никого найти. Я согласился: "Ну вот я и есть цыган". Сделали пробы, меня утвердили», — вспоминал артист.

Почему Юрий Цурило 18 лет почти не снимался в кино

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«Хрусталёв, машину!»: главная роль Юрия Цурило

Юрий Цурило (кадр из фильма «Хрусталёв, машину!»)

Фильмы Юрия Цурило: от генералов до драматических героев

Юрий Цурило (фото: кадр из передачи «Мой герой»)

«Вот кто-то говорит: "Мне надоело играть генералов". Я тоже играю генералов, и достаточно много. Но мне не надоело. Я не погоны играю, а человека с судьбой», — говорил актер.

«Как играть врача? Я это делать не умею, не знаю. Вот в "Казусе Кукоцкого" я играл доктора — и для этого мне не пришлось учиться делать операции».

Личная жизнь Юрия Цурило: жена Надежда и более 60 лет брака

Юрий Цурило (фото: РИА Новости / Евгений Биятов)

«Очень люблю свою семью. Жена у меня просто золотой человек. Она может помочь мне совершенно в любой ситуации, всегда советом поддержит. Дети у меня тоже прекраснейшие люди», — делился актер.

Дети Юрия Цурило: сыновья Алексей и Всеволод

Всеволод Цурило (фото: Instagram* / tsurilovsevolod)

Почему Юрий Цурило облысел в 19 лет

«Я не знаю, почему это произошло. Так вот бывает», — рассказывал артист.

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Почему Юрий Цурило отказывался от звания заслуженного артиста

«Я получаю удовольствие от работы. А что они дают, эти звания? Я не понимаю. Кто придумал такую чушь?», — рассказывал Цурило.

Юрий Цурило (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

«Сыграв Александра Невского, Бориса Годунова, около 80 центральных ролей, как я должен относиться к тому, что сегодня звание заслуженных получают люди, которых я и видел-то всего несколько раз в массовке?», — негодовал актер.

Смерть Юрия Цурило 26 августа 2026 года

«Не стало моего отца! Ушел из жизни прекрасный человек, самый лучший папа в мире, великолепный актер Юрий Цурило! Царствие небесное! Вечная память!», — поделился Всеволод.