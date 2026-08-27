Жил без матери, внезапно облысел в 19 лет и принципиально отказывался от званий: умер легендарный «генерал» российского кино Юрий Цурило
Юрий Цурило — советский и российский актёр театра и кино, сыгравший более 140 ролей. Широкую известность артисту принесла роль генерала Клёнского в культовой картине Алексея Германа «Хрусталёв, машину!». После этой работы актёр закрепился в отечественном кинематографе в образе сильных, властных и харизматичных мужчин. Он неоднократно играл генералов, военных, чиновников и криминальных авторитетов в таких проектах, как «Бандитский Петербург», «Дурак», «Поп», «В августе 44-го…», «Диверсант» и «Обитаемый остров». 26 августа 2026 Юрий Цурило скончался. Актёру было 79 лет. О его детстве, непростом пути в профессию, главных ролях, семейной жизни и последних годах — в материале «Радио 1».
Биография Юрия Цурило: детство и жизнь без родителейЮрий Цурило родился 10 декабря 1946 года в небольшом городе Вязники Владимирской области. Его детские годы пришлись на послевоенный период, когда семья жила очень скромно. Однако главной драмой ранних лет для будущего актёра стала не материальная нужда, а отсутствие родителей.
Отец Юрия, имевший цыганское происхождение, ушёл из семьи вскоре после рождения сына. Мать оставила ребёнка на воспитание бабушке и уехала на заработки. Впоследствии она практически исчезла из жизни сына. Бабушка старалась защитить внука от переживаний, поэтому женщину, которая лишь изредка приезжала к ним, она представляла Юрию как старшую сестру. Спустя годы Цурило признавался, что так и не смог воспринимать эту женщину как мать.
«За всю свою жизнь я так и не назвал маму мамой», — говорил артист.В 14 лет Юрий оставил школу и начал работать. Сначала он устроился молотобойцем в кузницу, затем работал арматурщиком на стройке. Юрий отличался большой физической силой. Он мог ради шутки согнуть руками подкову или даже рельс, удивляя окружающих.
Однако тяжёлый труд и однообразная жизнь рабочего не смогли погасить его интерес к искусству. Цурило посещал театральный кружок. Там его способности заметил приезжий актёр и рекомендовал юноше попробовать поступить в московское театральное училище.
Как Юрий Цурило попал в киноМосква встретила провинциального юношу далеко не так гостеприимно, как он рассчитывал. По рекомендации Цурило сразу прошёл на третий тур в Школе-студии МХАТ. Однако на вступительных испытаниях растерялся: расплакался и отказался читать басню.
Неудачей закончилась и попытка поступить в «Щуку». После этого Юрий отправился на «Мосфильм», где начал искать возможность хотя бы попасть на съёмочную площадку. Именно там произошла случайная встреча, которая привела его к первой роли.
Юрий приходил на студию вместе с другими ребятами, наблюдал за съёмками и предлагал свою кандидатуру преимущественно для массовки. Однажды в коридоре его заметила ассистентка по актёрам режиссёра Юрия Чулюкина.
Чулюкин, известный по фильмам «Девчата» и «Неподдающиеся», в то время работал над картиной «Королевская регата». Съёмки уже начались, актёрский состав определили, однако создатели фильма никак не могли подобрать исполнителя на роль цыгана Марко.
«Уже все было утверждено, уже шли съемки, но на роль цыгана они не могли никого найти. Я согласился: "Ну вот я и есть цыган". Сделали пробы, меня утвердили», — вспоминал артист.Так в 1966 году Юрий Цурило получил свою первую кинороль — цыгана Марко в «Королевской регате». При этом его родственник Василий Васильев вскоре оказался гораздо заметнее в кино. Троюродный брат Юрия с помощью родственника получил роль в знаменитых «Неуловимых мстителях». Сам Цурило не смог сразу закрепиться в кинематографе и в итоге решил продолжить образование. Он поступил в Ярославское театральное училище.
Почему Юрий Цурило 18 лет почти не снимался в киноПосле дебюта в «Королевской регате» кинематографическая карьера Юрия Цурило остановилась. Около 18 лет актёр практически не появлялся на экране и сосредоточился на работе в театре.
Лишь в 1984 году он вернулся в кино. Цурило сыграл хозяина гостиницы в картине «Блистающий мир». Затем появились небольшие роли в фильмах «Баллада для Байрона», «В поисках золотого фаллоса» и «Гроза над Русью». Эти работы не принесли актёру большой известности. Всё изменилось в 1991 году.
«Хрусталёв, машину!»: главная роль Юрия ЦурилоВ 1991 году режиссёр Алексей Герман пригласил Юрия Цурило исполнить главную роль генерала Клёнского в фильме «Хрусталёв, машину!». Работа над картиной продолжалась семь лет. Длительные съёмки требовали от актёра полной отдачи и фактически определили его дальнейшую профессиональную судьбу.
Работа над фильмом стала причиной серьёзного конфликта Цурило с руководством Новгородского театра. В итоге актёр уволился и окончательно сделал выбор в пользу кинематографа.
Премьера «Хрусталёва, машину!» стала переломным моментом в его карьере. Роль генерала Клёнского принесла Цурило широкую известность и позволила режиссёрам увидеть в нём не просто характерного актёра, а исполнителя с большим драматическим потенциалом.
Именно после этой картины за Юрием Цурило закрепилось негласное звание главного «генерала» российского кино.
Фильмы Юрия Цурило: от генералов до драматических героевПосле успеха «Хрусталёва, машину!» предложения посыпались одно за другим. Цурило играл военных и представителей власти в «В августе 44-го…», «Диверсанте», «Бандитском Петербурге», «Обитаемом острове» и других проектах.
Однако актёрское мастерство Юрия Цурило никогда не ограничивалось ролями генералов и военных. Он создавал и совершенно другие образы. Среди его заметных работ — врач-гинеколог Павел Кукоцкий, митрополит Сергий в фильме «Поп» и датский скульптор Торвальдсен в картине «Андерсен».
Международное признание Цурило получил после фильма «Овсянки». Картина вышла в 2010 году и была отмечена на Венецианском кинофестивале. Сам артист спокойно относился к своему амплуа и не считал, что многочисленные роли генералов ограничивают его как исполнителя.
«Вот кто-то говорит: "Мне надоело играть генералов". Я тоже играю генералов, и достаточно много. Но мне не надоело. Я не погоны играю, а человека с судьбой», — говорил актер.Цурило считал, что актёр должен прежде всего раскрывать внутренний мир персонажа. По его мнению, невозможно играть просто профессию или национальность — за каждой ролью должен стоять конкретный человек. Говоря о работе над образом врача, он отмечал, что актёру не требуется становиться настоящим медиком:
«Как играть врача? Я это делать не умею, не знаю. Вот в "Казусе Кукоцкого" я играл доктора — и для этого мне не пришлось учиться делать операции».Такой подход позволял Цурило одинаково убедительно работать как с военными и властными персонажами, так и с драматическими героями, чьи характеры раскрывались совершенно иначе.
Личная жизнь Юрия Цурило: жена Надежда и более 60 лет бракаНа экране Юрий Цурило часто воплощал суровых и властных мужчин. В личной жизни он, напротив, ценил спокойствие, верность и семейную стабильность. С будущей женой Надеждой Юрий познакомился в 18 лет в Москве. В столицу он приехал из родных Вязников, рассчитывая построить актёрскую карьеру.
Надежда родилась в Иваново. Она осталась рядом с Юрием в период, когда его профессиональный путь складывался далеко не идеально. Девушка пережила вместе с ним неудачные поступления в театральные училища, переезды и поиски работы.
Вскоре после знакомства молодые люди зарегистрировали брак. Их союз оказался крепким. За более чем 60 лет совместной жизни супруги воспитали двух сыновей и неоднократно меняли место жительства. Причиной переездов становилась работа Юрия в провинциальных театрах. Несмотря на непростые обстоятельства и постоянные перемены, семья оставалась для актёра главным источником поддержки.
«Очень люблю свою семью. Жена у меня просто золотой человек. Она может помочь мне совершенно в любой ситуации, всегда советом поддержит. Дети у меня тоже прекраснейшие люди», — делился актер.
Дети Юрия Цурило: сыновья Алексей и Всеволод
Два сына Юрия Цурило выбрали совершенно разные профессиональные пути. Родители поддержали решения обоих. Старший сын Алексей родился в 1969 году. Он выбрал военную службу.
Юрий Алексеевич с гордостью рассказывал о карьере сына. По словам актёра, Алексей участвовал в боевых действиях, получил награды, среди которых был орден Мужества, а службу начал ещё во время войны в Афганистане. По последней информации, Алексей уже находится на пенсии.
Младший сын Всеволод родился в 1977 году и продолжил актёрскую династию. Зрители узнали его благодаря роли оперативника Павла Арнаутова в сериале «Ментовские войны». Всеволод Цурило работает в Театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге, снимается в кино и телевизионных сериалах.
Почему Юрий Цурило облысел в 19 летОдна из самых необычных историй в биографии Юрия Цурило связана с его внешностью. В 19 лет артист неожиданно потерял волосы. Его густая кудрявая шевелюра исчезла буквально за один день, причём сам Цурило не называл конкретной причины произошедшего.
«Я не знаю, почему это произошло. Так вот бывает», — рассказывал артист.Необычный случай произошёл вскоре после переезда Юрия в Москву. В тот период он пытался поступить в театральное училище и подрабатывал на «Мосфильме» в массовке.
Впоследствии лысина стала одной из самых узнаваемых черт внешности Цурило. Его брутальный образ органично сочетался с персонажами, которых он чаще всего играл на экране, и со временем стал настоящей визитной карточкой актёра.
Почему Юрий Цурило отказывался от звания заслуженного артистаЮрий Цурило относился к официальным званиям довольно скептически. Он отказывался от их получения, хотя его кандидатуру не раз выдвигали на звание заслуженного артиста. Актёр считал, что настоящего мастера определяют талант, профессионализм и качество работы, а не государственные регалии.
«Я получаю удовольствие от работы. А что они дают, эти звания? Я не понимаю. Кто придумал такую чушь?», — рассказывал Цурило.
У артиста были и более глубокие претензии к системе присвоения почётных званий. Он критически относился к ситуации, когда, по его мнению, официальное признание получают люди, чьи профессиональные заслуги трудно сопоставить с достижениями опытных артистов.
«Сыграв Александра Невского, Бориса Годунова, около 80 центральных ролей, как я должен относиться к тому, что сегодня звание заслуженных получают люди, которых я и видел-то всего несколько раз в массовке?», — негодовал актер.
Смерть Юрия Цурило 26 августа 2026 года27 августа 2026 года стало известно о смерти Юрия Цурило. О трагедии сообщил младший сын актёра Всеволод Цурило. Артисту было 79 лет. По словам близких, Юрий Алексеевич продолжительное время болел. Речь шла об онкологическом заболевании.
«Не стало моего отца! Ушел из жизни прекрасный человек, самый лучший папа в мире, великолепный актер Юрий Цурило! Царствие небесное! Вечная память!», — поделился Всеволод.После известия о смерти артиста его коллеги и другие известные люди начали выражать соболезнования семье. Юморист Михаил Галустян написал в социальных сетях: «Светлая память».
Актриса Анна Горшкова также вспомнила о Цурило и рассказала о встрече с ним на съёмках картины «Тяжёлый песок». Она назвала артиста потрясающим актёром и замечательным человеком, подчеркнув его невероятную силу и энергетику.
На момент появления информации о смерти актёра точную дату похорон Юрия Цурило не называли. Известно, что церемония прощания с артистом состоится в Санкт-Петербурге.